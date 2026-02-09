Najlepsze seriale kryminalne na Prime Video. Te są już „sprawdzone”

Seriale kryminalne od lat przyciągają widzów, którzy cenią napięcie, zagadki i historie oparte na ludzkich motywacjach. Serwis Prime Video ma w swoim katalogu wiele produkcji z tego gatunku, ale nie wszystkie spotkały się z równie dobrym odbiorem. Dlatego poniższa lista obejmuje wyłącznie tytuły, które uzyskały ocenę powyżej 7/10 w serwisie Filmweb. Oceny użytkowników tego portalu są o tyle istotne, że często oddają długofalowy odbiór serialu – po obejrzeniu całych sezonów, a nie tylko pilota. Wysoka nota oznacza zwykle, że dana produkcja utrzymała poziom, potrafiła zbudować wiarygodnych bohaterów i nie rozczarowała finałami wątków. To także sygnał, że serial sprawdził się w oczach widzów o różnych oczekiwaniach i wrażliwości.

To raczej przekrój produkcji, które realnie rezonowały z odbiorcami – zarówno pod względem scenariusza, gry aktorskiej, jak i sposobu prowadzenia intrygi. Wśród nich znajdziemy klasyczne opowieści detektywistyczne, seriale skupione na pracy policji i wymiaru sprawiedliwości, a także mroczne thrillery kryminalne balansujące na granicy dramatu psychologicznego.

Jeśli więc szukasz kryminału na Prime Video, który ma solidne zaplecze fabularne i został już „przetestowany” przez publiczność, ta lista może być dobrym punktem wyjścia.

19 najlepszych seriali kryminalnych na Prime Video. Tylko oceny powyżej 7/10

„Ryk”



Kiedy w publicznych toaletach zostają znalezione martwe w niewyjaśnionych okolicznościach kobiety, podinspektor Anjali Bhaati otrzymuje zadanie przeprowadzenia śledztwa. W trakcie jego trwania zaczyna podejrzewać, że pozornie oczywiste samobójstwa mogą być dziełem seryjnego mordercy, rozpoczynając pasjonującą grę w kotka i myszkę między wytrawnym przestępcą a niedoświadczoną policjantką.



„Dom”



Ojciec, który prowadzi nieustanną walkę z narkotykami. Syn, który nieustannie ich nadużywa – dwie strony tej samej monety. Czy miłość ojca wystarczy, by ocalić życie syna?



„Los Farad”



W dniu, w którym Oskar, zwyczajny „chłopak z sąsiedztwa”, poznaje tajemniczą i bogatą rodzinę Faradów, jego życie zmienia się na zawsze. Oskar trafia w sam środek gry, w której zwycięzca bierze wszystko: do świata międzynarodowego handlu bronią. W Marbelli, gdzie mieszkają Faradowie, czekają na niego luksus, adrenalina i emocje, ale także przemoc i cynizm, które wystawiają jego charakter na próbę.



„Bosch: Dziedzictwo”



Bosch pracuje jako prywatny detektyw, pomaga mu prawniczka Honey „Chandler”. W tym samym czasie jego córka Maddie rozpoczyna służbę w LAPD.



„Prawo i porządek: Sekcja specjalna”



Kierowana przez odważną i wrażliwą Kapitan Olivię Benson elitarna jednostka specjalna nowojorskiej policji prowadzi śledztwa i szuka sprawiedliwości w imieniu ofiar i ocalałych ohydnych zbrodni.



„Ręka Boga”



Gdy jego jedyny syn, PJ, podejmuje nieudaną próbę samobójczą, sędzia Pernell Harris zaczyna słyszeć głos Boga, który każe mu odnaleźć i osądzić winnego gwałtu na Jocelyn, żonie PJ-a. To właśnie ta tragedia doprowadziła do tego, że PJ targnął się na własne życie. Za namową podejrzanego pastora Pernell łączy siły z KD, brutalnym recydywistą i fanatykiem, aby wziąć sprawiedliwość we własne ręce.



„Pete kombinator”



By uciec przed bezwzględnym gangsterem (Bryan Cranston), pewien oszust (Giovanni Ribisi) przyjmuje tożsamość kolegi z celi, Pete'a, i "powraca" do jego zwaśnionej rodziny, która tworzy kolorową i wybuchową mieszankę. Czy nowa rodzina wpakuje go w jeszcze większe tarapaty, czy da mu namiastkę miłości, której nigdy nie zaznał?



„Kamuflaż”



Bohaterką produkcji jest Annie Walker (Perabo), agentka CIA odpowiedzialna za szkolenia, która nieoczekiwanie zostaje awansowana na agentkę pracującą w terenie. Jednocześnie jej tajemniczy, były chłopak jest w szczególnym kręgu zainteresowań szefów jej agencji.



„Za starzy na śmierć”



Jedna tragiczna noc powoduje, że życie zastępcy szeryfa hrabstwa Los Angeles Martina Jonesa lega w gruzach i zmusza go do wejścia w podziemny świat mafijnych żołnierzy, jakuzy i tajemniczych samozwańczych mścicieli. Doganiają go minione grzechy, przez co gubi się w surrealistycznej odysei zbrodni, mistycyzmu i zemsty.



„Rekrut”



Po zdarzeniu zagrażającemu życiu czterdziestoletni John Nolan chce zostać policjantem w Los Angeles. Będąc najstarszym rekrutem jednostki, mężczyzna boryka się ze sceptycznym traktowaniem.



„Partnerki”



Detektyw wydziału zabójstw, Jane Rizzoli, i patolog sądowy, dr Maura Isles, współpracują ze sobą, rozwiązując sprawy kolejnych morderstw w Bostonie.



„Power”



Producent wykonawczy Curtis „50 Cent Jackson przedstawia „Power, dramat kryminalny o właścicielu klubu nocnego, który jest również baronem dochodowego imperium narkotykowego.



„Bosch”



Harry to detektyw wydziału zabójstw, który prowadzi śledztwo w sprawie morderstwa 13-letniego chłopca. Jednocześnie sam zmaga się z procesem, gdzie oskarżony jest o zastrzelenie podejrzanego.



„Dowody zbrodni”



Zespół detektywów z filadelfijskiej policji rozwiązuje niewyjaśnione sprawy morderstw sprzed lat.



„Luther”



Doświadczony detektyw tropi seryjnych morderców, jednocześnie zmagając się z własnymi problemami.



„Kości”



Dr Brennan używa swoich zdolności do odczytywania wskazówek pozostawionych na kościach, by wraz z zespołem rozwiązywać zagadki kryminalne.



„Mentalista”



Zmysł dedukcji oraz wybitny talent do obserwacji sprawiają, że Patrick Jane jest cennym konsultantem policji przy sprawach kryminalnych.



„Nocny recepcjonista”



Nocny recepcjonista kairskiego hotelu pomaga brytyjskiej agentce w tajnej operacji przeciwko potężnemu handlarzowi bronią.



„Sherlock”



John Watson jest lekarzem wojskowym, który niedawno wrócił z wojny. Gdy poznaje genialnego detektywa Sherlocka Holmesa, zaczyna pomagać mu w rozwiązywaniu zagadek kryminalnych.Czytaj też:

70+ najlepszych thrillerów na Prime Video. Tylko filmy z oceną powyżej 6/10Czytaj też:

8 najlepszych miniseriali na Prime Video. Lista Entertainment Weekly