23 wybitne polskie kryminały ostatnich lat. Ranking z Netflix i HBO Max

Polskie seriale kryminalne od kilku lat przeżywają prawdziwy rozkwit – przyciągają widzów nie tylko gęstą atmosferą i zagadkami do rozwiązania, ale także dopracowanymi bohaterami, mocnymi historiami i wysokim poziomem realizacyjnym. Coraz częściej wynika to z faktu, że są oparte na bestsellerowych rodzimych powieściach (których w ostatnich latach również w Polsce nie brakuje), albo na faktach.

Najwięcej nowych polskich seriali kryminalnych znaleźć można na na platformach takich jak Netflix i HBO Max, dlatego właśnie w oparciu o te serwisy, powstał nasz ranking. W naszym zestawieniu zebraliśmy najlepiej oceniane produkcje z tej półki, dostępne właśnie w ich bibliotekach. Jeśli więc szukacie mocnego serialu na wieczór i lubicie zagadki, napięcie oraz nieoczywiste historie – ta lista jest świetnym punktem wyjścia. Znajdziecie tu wszystkie tytuły, które w ostatnich latach generowały ogromne zasięgi.

Najlepsze polskie seriale kryminalne na Netflix i HBO Max – ranking 23 tytułów

„Archiwista” (Netflix)



Henryk Mikos, emerytowany policyjny archiwista, postanawia rozwiązywać umorzone przed laty sprawy. Pomaga mu dwoje młodych policjantów, Zuza Wasiluk i Tomek Stachura.



„Żywioły Saszy – Ogień” (HBO Max)



Po latach spędzonych w Wielkiej Brytanii, gdzie przez siedem lat studiowała i doskonaliła się w zawodzie profilerki, Sasza Załuska wraca do Polski i niemal natychmiast otrzymuje swoje pierwsze zadanie.



„Instynkt” (Netflix)



Komisarz Anna Oster zaczyna pracę w warszawskim wydziale zabójstw. Jej nietypowe metody śledcze oraz tajemnicza przeszłość sprawiają, że współpracownicy są wobec niej nieufni.



„Odwróceni. Ojcowie i córki” (HBO Max)



Sielankowe życie Sikory i "Blachy" zakłóca sprawa dotycząca brutalnych morderstw, którą prowadzi córka jednego z nich. Mężczyźni, bojąc się o swoje dzieci, ponownie łączą siły.



„Nieobecni” (HBO Max)



Mila Gajda wraca do rodzinnego miasteczka na święta gdzie odkrywa, że jej najbliżsi zniknęli w tajemniczych okolicznościach.



„Scheda” (HBO Max)



Po śmierci Jana Mroza, szanowanego emerytowanego żołnierza, jego rodzina i mieszkańcy małego nadmorskiego miasteczka odkrywają skrywane sekrety. Walka o spadek ujawnia rodzinne konflikty, miłość, zdradę i napiętą atmosferę społeczności Helu.



„Morderczynie” (Netflix)



Karolina to młoda i ambitna policjantka, która usiłuje odnaleźć zaginionego ojca. Podczas pozornie błahej interwencji Karolina trafia na ofiarę morderstwa. Wkrótce sprawa zaginięcia ojca przybiera nieoczekiwany obrót.



„Paradoks” (Netflix)



Do zespołu inspektora Marka Kaszowskiego dołącza funkcjonariuszka Joanna Majewska, która ma przeprowadzić śledztwo w sprawie swojego przełożonego.



„Behawiorysta” (HBO Max)



Były prokurator Gerard Edling ściga brutalnego mordercę, który upublicznia swoje zbrodnie w sieci.



„Pułapka” (HBO Max)



Olga Sawicka to jedna z najchętniej czytanych pisarek powieści kryminalnych. Szukając inspiracji do kolejnej książki trafia na intrygującą sprawę dotyczącą nastoletniej dziewczyny. Pozornie prosty temat ma jednak drugie dno. Niepostrzeżenie Olga zostaje wciągnięta w niebezpieczną pułapkę – intrygę z przeszłości, która po latach powraca z podwójną siłą. Tym razem nie jest to jednak literacka fikcja, ale niezwykle groźna gra, w której stawką jest życie.



„Prokurator” (Netflix)



Prokurator Kazimierz Proch wraz z policjantem Witoldem Kielakiem postanawia rozgryźć zagadkę dotyczącą swojej rodziny.



„Krucjata” (Netflix)



Komisarz Jan Góra (pseudomin Mandżaro) usiłuje rozwikłać zagadkę serii zabójstw i porwań ludzi z pierwszych stron gazet. Wkrótce okazuje się, że kolejne odsłony doskonale zaplanowanej akcji "terrorystów" coraz bardziej koncentrują się wokół samego Mandżaro, a "swoim" nie można już ufać.



„Zachowaj spokój” (Netflix)



Młody chłopak znika wkrótce po śmierci kolegi. Życie zamożnych mieszkańców warszawskiego osiedla komplikuje się, a na jaw wychodzą tajemnice i kłamstwa.



„Żmijowisko” (Netflix)



Grupy trzydziestoparoletnich przyjaciół ze studiów wyjeżdżają ze swoimi dziećmi na wakacje do letniska "Żmijowisko". Pewnego wieczoru, w trakcie zakrapianej alkoholem imprezy, znika 15-letnia Ada, córka Arka i Kamili.



„Szadź” (HBO Max)



Siedmioodcinkowy thriller z wątkiem kryminalnym w tle. W tej opowieści zagadki nie stanowi jednak tożsamość mordercy, a motywy jego działania. Co łączy sprawcę z komisarz prowadzącą śledztwo? Dlaczego wszystkie ofiary to głęboko wierzące młode dziewczyny? Wyścig z czasem trwa. Czy komisarz Polkowska trafi na ślad mordercy i zapobiegnie kolejnym zbrodniom? Każdy odcinek odkryje przed widzami część prawdy o tym, co łączy policjantkę z Piotrem Wolnickim (Maciej Stuhr) – religioznawcą, pozornie wzorowym mężem i ojcem, który w okrutny sposób pozbawia życia swoje ofiary!



„Odwilż” (HBO Max)



W lodowatej wodzie na brzegu Odry znalezione zostaje ciało młodej kobiety. Dochodzenie w tej sprawie prowadzi Zawieja, trzydziestokilkuletnia policjantka, która nie daje łatwo za wygraną.



„Wzgórze psów” (Netflix)



Ceniony pisarz – którego dręczy dawna trauma i tajemniczy szantażysta – wraca do rodzinnego miasteczka, aby zmierzyć się z demonami przeszłości.



„Skazana” (HBO Max)



Sędzia Alicja Mazur znana ze swojej surowości wobec przestępców zostaje oskarżona o zabójstwo, którego nie popełniła. Trafia do więzienia, gdzie musi przetrwać wśród kobiet, na które sama wydała wcześniej wyrok.



„Chyłka” (HBO Max)



Kiedy znika trzyletnie dziecko mecenas Chyłka postanawia rozwikłać tę sprawę.



„Krew z krwi” (Netflix)



Po śmierci męża-gangstera Carmen zostaje zmuszona do przejęcia jego interesów i walki o bezpieczeństwo swojej rodziny.



„W głębi lasu” (Netflix)



Odnalezione ciało zostaje powiązane ze sprawą siostry warszawskiego prokuratora, która zniknęła 25 lat wcześniej.



„Odwróceni” (HBO Max)



Policjanci rozpracowujący gang pruszkowski próbują pozyskać informatora z wewnętrznego kręgu. Okazja nadarza się, gdy stojący wysoko w mafijnej hierarchii „Blacha” zostaje oskarżony o gwałt.



„Rojst” (Netflix)



Podczas powodzi stulecia w lesie na powierzchnię wypływa kolejne ciało, a wraz z nim korupcja, przekręty z lat 90. i długo skrywane tajemnice z czasów II wojny światowej. Czytaj też:

