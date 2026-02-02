8 najlepszych miniseriali na Prime Video. Lista Entertainment Weekly

Portal Entertainment Weekly opublikował zestawienie najlepszych miniseriali, które warto obejrzeć na platformie Prime Video. Choć na liście amerykańskiej znalazło się aż 13 produkcji, w Polsce dostępnych jest osiem z nich, co i tak daje widzom spory wybór. Co ciekawe, zestawienie obejmuje niezwykle różnorodne gatunki – od mrocznych thrillerów psychologicznych, przez pełne napięcia kryminały, aż po nostalgiczne melodramaty, które potrafią poruszyć nawet najbardziej wymagających odbiorców. Każda z wyróżnionych miniserii oferuje unikalną historię i specyficzny klimat, dzięki czemu widzowie mogą znaleźć coś odpowiedniego zarówno na wieczór pełen emocji, jak i na spokojny, refleksyjny seans. Sprawdźcie, co rekomenduje amerykański serwis!

„Kolej podziemna”



Akcja serialu rozgrywa się w alternatywnej rzeczywistości, w której słynna amerykańska kolej podziemna – wielopoziomowy system dróg, skrótów, społeczności i jednostek gotowych przyjąć pod swą strzechę zbiegłych z południowych plantacji niewolników próbujących przedostać się do Kanady – okazuje się faktyczną koleją pędzącą ukrytymi przed ludzkim wzrokiem podziemnymi korytarzami. Realia niewolniczego życia, od którego uciekają Cora i Caesar, są jednak aż nazbyt prawdziwe i nasączone krwią, potem i niewyobrażalnym cierpieniem: kawałkami odrywanego po uderzeniach bicza ciała, swędem palonych zwłok, dekadami upokorzeń zaznawanych przez Afroamerykanów zniewolonych przez białych. W pogoń za Corą i Caesarem, „własnością” bestialskiego plantatora Randalla, rusza bezwzględny łowca niewolników Ridgeway, szczycący się tym, że tylko jeden raz, przed laty, nie udało mu się schwytać zbiega. Jak się okazuje, osobą tą była matka Cory. Czy córce uda się ta sama sztuka? Czy miłość zwycięży nienawiść?



„Opowieści z pętli”



Inspirowany cudownymi obrazami Simona Stålenhaga serial „Tales from the Loop” ukazuje niesamowite przygody ludzi żyjących nad Pętlą – maszyną zbudowaną w celu odblokowania i odkrywania tajemnic wszechświata. Dzięki tej maszynie zjawiska wcześniej zaliczane do science fiction stają się możliwe.



„Rój”



Serial opowiada historię Dre, młodej kobiety głęboko zafascynowanej Ni’Jah, światowej sławy gwiazdą popu, której fani znani są jako „The Swarm”. Serial to dogłębna analiza życia Dre, jej pragnień, fandomu i tego, jak nieuchwytna Ni’Jah wpływa na jej życie, prowadząc ją na mroczną ścieżkę.



„Wszystkie kwiaty Alice Hart”



Dziewięcioletnia Alice Hart straciła rodziców w zagadkowym pożarze. Dziewczynka trafia pod opiekę babci, June, na skrywającą liczne tajemnice farmę kwiatową. Wiele lat później, w wyniku zdrady, Alice musi stawić czoło swojej przeszłości.



„Ta dziewczyna”



Laura (Robin Wright) ma wszystko: karierę, kochającego męża i wspaniałego syna, Daniela. Jej idealne życie zaczyna się komplikować, kiedy Daniel przyprowadza do domu Cherry (Olivia Cooke), dziewczynę, która zmienia wszystko. Po niezręcznym przywitaniu Laura jest przekonana, że Cherry coś ukrywa. To faktycznie manipulantka dążąca do sukcesu? A może to Laura popada w paranoję? Kwestia perspektywy.



„Ekspatki”



Na tle różnorodnego krajobrazu społecznego Hongkongu, "Ekspatki" przedstawiają grupę kobiet, dla których pojedyncze, przypadkowe spotkanie skutkuje zdarzeniami mającymi zmienić życie każdej z nich. Od tego czasu każda będzie walczyć między poczuciem winy i odpowiedzialności.



„Nierozłączne”



Thriller Davida Cronenberga z 1988 roku w nowej wersji. W „Nierozłącznych” oglądamy Rachel Weisz w podwójnej roli Elliot i Beverly Mantle, bliźniaczek, które łączy wszystko: narkotyki, kochankowie, a także nieustępliwość – z łamaniem zasad etyki lekarskiej włącznie – w dążeniu do zmiany przestarzałych praktyk i w zadbaniu o kobiece zdrowie.



„Daisy Jones & the Six”



W 1977 roku Daisy Jones & the Six mieli u stóp cały świat. Z temperamentnym Billim Dunnem i żywiołową Daisy Jones na czele zespół osiągnął wyżyny sławy. Jednak rozpadł się nagle po koncercie na pełnym stadionie Soldier Field w Chicago. Po wielu latach członkowie zespołu zgodzili się wyjawić prawdę na temat tamtych wydarzeń. Oto niepowtarzalna historia zespołu, który runął u szczytu sławy. Czytaj też:

