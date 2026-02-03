70+ najlepszych thrillerów na Prime Video. Tylko filmy z oceną powyżej 6/10

Thriller to gatunek, w którym napięcie buduje się od pierwszych minut, a dobra historia potrafi nie je utrzymać aż do finałowych napisów. Dlatego w tej liście znalazły się wyłącznie sprawdzone tytuły – ponad 70 thrillerów dostępnych na Prime Video, które uzyskały oceny powyżej 6/10 według widzów Filmwebu. To zestawienie bez przypadkowych wyborów: od psychologicznych pojedynków, przez mroczne kryminały i sensacje, aż po thrillery z elementami dramatu czy sci-fi. Filmy zostały posegregowane według ocen, dzięki czemu łatwo znaleźć te najwyżej cenione lub odkryć solidne, mniej oczywiste propozycje na wieczorny seans. Jeżeli macie dość niekończącego się scrollowania w poszukiwaniu dobrych filmów – możecie potraktować naszą listę jak drogę na skróty, zapisać ją w swoich zakładkach i cieszyć się świetnymi seansami nawet przez kilkadziesiąt wieczorów.

Thrillerowy maraton na Prime Video. Lista 70+ sprawdzonych hitów

„Przebaczenie”



Kiia i Lauri pędzą do szpitala. Jest ciemno i niewiele widać. Choć to jeszcze przed spodziewanym terminem, ale Kiia czuje, że będzie rodziła. Nagle zatrzymują się. Wydaje im się, że w coś uderzyli. Lauri zapewnia żonę, że nic się nie stało i odjeżdżają. Kiia rodzi zdrowego synka. Podczas pobytu w szpitalu poznaje Hannę, która odwiedza będącego w śpiączce męża. Ktoś potrącił go samochodem i zbiegł z miejsca wypadku. Kobiety zaprzyjaźniają się, choć Kiia ukrywa, że mogła brać udział w wypadku. Czy kiedy prawda wyjdzie na jaw, nie będzie za późno na wybaczenie?



„Czerwona dziewica”



Wychowywana przez samotną matkę na modelową, nowoczesną kobietę, nastoletnia Hildegart jest uznaną autorką oraz ekspertką w dziedzinie kobiecej seksualności. Po osiągnięciu pełnoletności, próbuje wyzwolić się spod wpływu rodzicielki, która jednak nie chce dopuścić do utraty kontroli nad córką.



„Bal szalonych kobiet”



Eugenie ma wyjątkowy dar: słyszy i widzi umarłych. Gdy rodzina odkrywa jej tajemnicę, ojciec i brat oddają ją do kliniki neurologicznej La Pitié Salpêtrière, skąd nie ma możliwości ucieczki. Jej los łączy się z losami Geneviève, szpitalnej pielęgniarki. To spotkanie zmieni ich przyszłość w trakcie przygotowań do dorocznego "Balu szalonych kobiet", organizowanego przez doktora Charcota.



„Kompromat”



Porywający thriller oparty na wstrząsającej, prawdziwej historii. Kompromat: kompromitujące materiały fabrykowane przez rosyjskie służby, w celu eliminacji osób uznanych za wrogów państwa. Francuski dyplomata Mathieu zostaje nocą aresztowany przez rosyjskie służby. Uwięziony i oskarżony o potworną zbrodnię, zdaje sobie sprawę, że padł ofiarą kompromatu. Szybko staje się jasne, że uczciwy proces jest niemożliwy, a zabiegi francuskich władz nieskuteczne. Mathieu uświadamia sobie, że jedyną szansą na przeżycie jest ucieczka z rosyjskiego więzienia o zaostrzonym rygorze.



„Biegający trup”



MrThigo (50 Cent) - bezduszny wyzyskiwacz domaga się od byłego skazańca, Nicka (Tamer Hassan) błyskawicznego zwrotu 100 tysięcy funtów brytyjskich, w przeciwnym razie on i jego sparaliżowana matka zostaną zabici. Nick, który starał się do tej pory żyć uczciwie, ma 24 godziny na zgromadzenie potrzebnych pieniędzy. Niestety, sposoby jakimi postanawia zdobyć brakującą gotówkę nie są zgodne z prawem...



„Pociąg”



Pułkownik von Waldheim chce wywieźć z Paryża współczesne obrazy, które naziści określają mianem „zdegenerowanych”, zanim siły aliantów wyzwolą miasto.



„Długi postój na Park Avenue”



Czterech uzbrojonych mężczyzn przejmuje kontrolę nad kolejką metra w Nowym Jorku, żądając wysokiego okupu. Doświadczony porucznik Garber stara się pokrzyżować ich plany.



„Porcelanowy księżyc”



Doświadczony detektyw zakochuje się w kobiecie maltretowanej przez męża. Kiedy podczas samoobrony zabija ona swojego partnera, prosi policjanta, by pomógł jej zatuszować morderstwo.



„Ona jedzie z przodu”



Dziewczyna skazana na śmierć musi walczyć i kraść, aby przetrwać, ucząc się od najbardziej przerażającego człowieka, jakiego zna — swojego ojca.



„Jedna krew”



Wskutek morskiej katastrofy przyrodni bracia zabierają łódź ojca i wypływają na kanadyskie wody. Zauważeni przez straż, ze skonfiskowaną łajbą szukają sposoby, by ją odzyskać.



„Loft”



Matthias wraz z przyjaciółmi przeznacza pewien loft na miejsce spotkań z kochankami. Pewnego dnia zastają w nim ciało młodej kobiety.



„Modliszka”



Ceniona ilustratorka przeżywa trudne chwile, lecz wsparcie znajduje w bliskich. Gdy kobieta poznaje nową współpracownicę męża, zaczyna podejrzewać, że ta próbuje odebrać jej rodzinę.



„7500”



Joseph Gordon-Levitt wciela się w rolę drugiego pilota Tobiasza Ellisa, który musi przeciwstawić się terrorystom, którzy chcą przejąć kontrolę nad samolotem.



„Boy Kills World”



Główny bohater poprzysięga zemstę po tym, jak jego rodzina została zamordowana przez bezlitosną, skorumpowaną dynastię. Pod okiem tajemniczego szamana, chłopiec trenuje w pocie czoła, by pewnego dnia złożyć wizytę swoim oprawcom. Kierując się wewnętrznym głosem, musi znaleźć sposób jak użyć swojej bujnej wyobraźni, by w krwawej jatce wyrównać rachunki i nie dać się zabić.



„Sygnaliści”



Riz Ahmed wciela się w światowej klasy „fixera”, pośredniczącego w tajnych układach między skorumpowanymi korporacjami a tymi, którzy mogą je pogrążyć. Działa w cieniu, z żelaznymi zasadami i perfekcyjnym planem. Gdy jednak klientka (Lily James) prosi go o ochronę, reguły gry zaczynają się łamać.



„Zbrodnie pamięci”



Knox, płatny zabójca z mroczną przeszłością ma szanse odkupić swoje winy i pojednać się z synem. Aby to zrobić, musi podjąć się ostatniej, szczególnie ryzykownej misji. Wszystko komplikuje postępująca demencja, więc Knox ściga się nie tylko z policją, lecz również z własnymi ograniczeniami. Czas się nieubłaganie kończy, a przeszkód jest coraz więcej. Podobnie jak ubytków w pamięci.



„The Vast of Night”



Pod koniec lat pięćdziesiątych, młody operator centrali Fay i charyzmatyczny DJ Everett odkrywają dziwną częstotliwość dźwięku, która może zmienić na zawsze ich małe miasto.



„The Wall”



Dwaj amerykańscy żołnierze zostają uwięzieni przez zabójczego snajpera a między nimi nie ma nic, prócz chwiejnego muru.



„Synu, synu, cóżeś ty uczynił?”



Zainspirowany prawdziwą zbrodnią, mężczyzna zaczyna doświadczać tajemniczych wydarzeń, które doprowadzają go do zabicia matki mieczem.



„Monkey Man”



Kid, anonimowy młody mężczyzna wiedzie samotne życie walcząc w podziemnym klubie. Każdej nocy przywdziewa maskę i masakruje kolejnych rywali, a jego marzeniem jest pomścić swoich bliskich. Po latach tłumienia złości, Kid odkrywa sposób na infiltrację skorumpowanej miejskiej elity, która niegdyś odebrała mu wszystko. Mierząc się z traumą, mężczyzna wyrusza drogą zemsty, aby wyrównać rachunki.



„Strefa wroga”



Jednostka sił specjalnych armii amerykańskiej wpada w zasadzkę podczas misji odzyskania zasobów wywiadowczych, a jedyną nadzieją dla nich jest zdalny operator dronów Sił Powietrznych, który pomaga im w brutalnej 48-godzinnej walce o przetrwanie.



„Prawo krwi”



Starsze małżeństwo musi wyrwać wnuka ze szponów niebezpiecznej rodziny. W głównych rolach – Kevin Costner oraz Diane Lane. Montana, pierwsza połowa lat 60. Po śmierci syna Blackledge'owie z trwogą patrzą na nowy związek synowej i los ich wnuka. Gdy kobieta wraz z mężem i chłopcem przepadają jak kamień w wodę, zdesperowani starsi państwo opuszczają farmę, by stoczyć walkę o uwolnienie dziecka z rąk psychopatycznej rodziny.



„Instynkt”



Celine (Anne Hathaway) i Alice (Jessica Chastain) wiodą spokojne i uporządkowane życie u boku swoich mężów. Są szczęśliwymi matkami chłopców w tym samym wieku oraz żonami. Harmonia ich życia zostaje zaburzona, gdy syn Celine wypada z okna w wyniku czego ginie na miejscu. Świadkiem zdarzenia jest Alice, która jednak nie jest w stanie uratować chłopca. Zaślepiona przez żal i smutek Celine obwinia przyjaciółkę o śmierć jej syna.



„Bez wyjścia”



W wyniku nieszczęśliwego wypadku wpływowy polityk zabija kochankę. Tuszując sprawę, jego doradca kieruje podejrzenia na domniemanego rosyjskiego szpiega.



„Ewaluacja”



Niedaleka przyszłość. Rodzicielstwo podlega ścisłej kontroli, siedmiodniowy proces oceny pary pod kątem prawa do posiadania dziecka zamienia się w psychologiczny koszmar.



„Julia”



Julia jest alkoholiczką sypiającą z przypadkowymi facetami. Na spotkaniach AA poznaje Elenę, która oferuje 50 tysięcy dolarów za pomoc w porwaniu jej syna.



„Surfer”



Były surfer (Nicolas Cage) powraca na rajską plażę swojego dzieciństwa, by spędzić czas z nastoletnim synem. To ma być męski weekend pośród oceanicznych fal. Jednak grupa lokalsów roszczących sobie prawa do tutejszej plaży, zabrania przybyszom wstępu na "ich teren". Rozdrażniony przez zaczepki aroganckich osiłków mężczyzna próbuje pokazać kto tu rządzi i zachować twarz w oczach syna. Wkrótce boleśnie przekona się jednak, w jak nierówną wdał się grę. Rozpalona piekielnym upałem plaża staje się koszmarną pułapką, z której wyrwać się może jedynie stawiając czoła lokalnej bandzie, przed którą drży nawet policja.



„Ukryta sieć”



Młoda dziennikarka prowadzi śledztwo, które może wstrząsnąć nie tylko jej rodziną, ale całym krajem. Uważa, że to co służby kwalifikują jako nieszczęśliwy wypadek, w rzeczywistości było precyzyjnie zaplanowaną zbrodnią.



„Po polowaniu”



Wykładowczyni akademicka jest zmuszona zmierzyć się ze swoją przeszłością, gdy wobec jej kolegi pada poważne oskarżenie.



„Bez przedawnienia”



Kiedy Tom zostaje oskarżony o masakrę ludności cywilnej w Salwadorze, jego żona postanawia bronić go przed sądem. Wkrótce na jaw wychodzą kolejne tajemnice.



„Świat w ogniu”



Mike Banning zostaje oskarżony o próbę zamachu na prezydenta USA. Ścigany przez FBI i tajne służby stara się odnaleźć prawdziwych sprawców.



„The Order: Ciche braterstwo”



Zainspirowany szokująco prawdziwymi wydarzeniami "The Order: Ciche braterstwo" to trzymający w napięciu thriller z Jude'em Lawem w roli wytrawnego agenta FBI Terry'ego Huska, który odkrywa krajowy spisek terrorystyczny dążący do obalenia rządu federalnego.



„Greenland”



Naukowcy nie mają wątpliwości: Ziemia nie zdoła uniknąć zderzenia ze zbliżającą się do niej potężną kometą, a jego skutki będą katastrofalne. Wybitny inżynier John Garrity i jego rodzina są w grupie wybrańców, którym władze zaoferowały bezpieczne schronienie w położonym na odludziu tajnym bunkrze. Większość społeczeństwa nie otrzymuje takiej szansy. Podczas gdy fragmenty rozpadającej się komety niszczą miasta i zabijają tysiące ludzi, świat pogrąża się w chaosie. Wybuchają zamieszki, rozboje są na porządku dziennym, a służby tracą kontrolę nad sytuacją. W takich okolicznościach dotarcie na miejsce ewakuacji staje się śmiertelnie niebezpiecznym wyzwaniem. Moment decydującego uderzenia zbliża się nieubłaganie. John jest gotów na wszystko, by ocalić swoją żonę i kochanego syna. Najbliższe kilkanaście godzin zdecyduje o wszystkim.



„Szpiedzy”



Agentka wywiadu Kathryn Woodhouse jest podejrzewana o zdradę kraju. Wkrótce jej mąż – również legendarny agent – staje przed ostatecznym wyborem: lojalność wobec małżeństwa czy ojczyzny.



„1984”



Winston Smith jest funkcjonariuszem reżimu Oceanii. Z czasem mężczyzna zaczyna buntować się przeciwko totalitarnemu państwu, na którego czele stoi Wielki Brat.



„Doppelgänger. Sobowtór”



Film przenosi widzów w czas przełomu lat 70-tych i 80-tych, a jego akcja rozgrywa się po dwóch stronach żelaznej kurtyny równocześnie. Hans (Gierszał) żyje w tętniącym życiem Strasburgu, korzystając z możliwości, jakie daje Zachód. Wtapia się w lokalną społeczność, jednocześnie prowadząc działalność szpiegowską. Bitner (Schuchardt) mieszka z rodziną w Gdańsku, pracuje w stoczni. Pozornie nic nie łączy obu mężczyzn, jednak przeszłość skrywa tajemnicę, która postawi ich przed koniecznością zmierzenia się z własnymi słabościami i namiętnościami. Obaj staną przed pytaniem dotyczącym swojej tożsamości.



„M – Morderca”



W okolicy grasuje seryjny morderca dzieci. Miasto ogarnia panika, każdy mieszkaniec jest podejrzany.



„Zawodowcy”



Dwaj doświadczeni policjanci prowadzą dochodzenie w sprawie morderstw, których ofiarami padają, bezkarni dotąd, kryminaliści.



„Oldboy. Zemsta jest cierpliwa”



Więziony przez 20 lat mężczyzna odzyskuje wolność. Postanawia poznać tożsamość swoich oprawców oraz motywy ich działania.



„Road House”



Były zawodnik UFC podejmuje pracę jako bramkarz w klubie na Florydzie, ale szybko odkrywa, że miejsce nie jest tak idealne jak się wydaje.



„Anna”



Anna wczoraj była narkomanką w moskiewskim półświatku, a dziś jest topową modelką w największych paryskich domach mody. Nikt nie wie, kim jest naprawdę.



„Przymierze”



W Afganistanie amerykański sierżant nawiązuje głęboką więź ze swoim lokalnym tłumaczem.



„Polowanie na łowcę”



Gdy młoda prostytutka ucieka z rąk seryjnego mordercy, detektyw Jack Halcombe robi wszystko, by złapać zabójcę i doprowadzić go przed wymiar sprawiedliwości.



„Dżungla”



Trzech przyjaciół zwiedzających Amerykę Południową postanawia przeżyć przygodę i wraz z tajemniczym przewodnikiem wybierają się na wyprawę do amazońskiej dżungli.



„Sicario 2: Soldado”



Kartele przemycają terrorystów przez granicę amerykańsko-meksykańską. Matt i Alejandro ponownie łączą siły, by powstrzymać przestępców.



„American Assassin”



Kiedy narzeczona Mitcha ginie w ataku terrorystycznym, mężczyzna rozpoczyna współpracę z CIA, aby śledzić zamachowców.



„Londyn w ogniu”



Terroryści planują największy w historii zamach. O losach zachodniej cywilizacji mogą zadecydować umiejętności jednego człowieka.



„Saltburn”



Student Uniwersytetu Oksfordzkiego zostaje wciągnięty w arystokratyczny świat czarującego kolegi, który zaprasza go do rozległej posiadłości swojej ekscentrycznej rodziny na niezapomniane wakacje.



„Elita zabójców”



Na byłych żołnierzy z elitarnej jednostki, polują zawodowi zabójcy. Kiedy porywają Huntera (Robert de Niro), mentora Dannego (Jason Statham), były komandos wraca do gry, by uratować przyjaciela. Chcąc go ocalić musi podjąć się misji prawie niemożliwej: zlikwidować trzech zabójców wysłanych przez starego wroga (Clive Owen) i stanąć z nim twarzą w twarz. Przeżyje najlepszy.



„Olimp w ogniu”



Biały Dom zostaje zajęty przez terrorystów. Były agent Secret Service, Mike Banning, dostaje się do budynku i próbuje uwolnić przetrzymywanego prezydenta USA.



„John Wick 3”



John Wick próbuje opuścić Nowy Jork po tym, jak zostaje wydalony z organizacji zabójców za morderstwo członka Najwyższej Rady.



„Chciwość”



Analityk pracujący na Wall Street odkrywa dane, które mogą pogrążyć nie tylko jego firmę, ale i globalną gospodarkę.



„Ad Astra”



Astronauta Roy McBride (Brad Pitt) wyrusza na wyprawę na granice Układu Słonecznego, aby odnaleźć swego zaginionego ojca i odkryć tajemnicę, która zagraża przetrwaniu naszej planety. W czasie swej podróży odkryje sekrety, które postawią pod znakiem zapytania sens ludzkiej egzystencji i nasze miejsce we wszechświecie.



„Mechanik: Prawo zemsty”



Arthur Bishop (Jason Statham) jest wysoce wykwalifikowanym „mechanikiem” – specem od mokrej roboty, perfekcyjnie eliminującym wyznaczone cele. Należy do elity zabójców – ma wyjątkowe umiejętności oraz żelazne zasady. Kiedy zamordowany zostaje jego mentor Harry (Donald Sutherland), Arthur sam sobie wyznacza kolejne zlecenie. Odpowiedzialni za śmierć przyjaciela muszą zginąć. Niespodziewanie zyskuje on partnera w osobie syna Harry’ego, Steve’a (Ben Foster). Chłopak pragnie zemsty, chce też, aby Arthur nauczył go zawodu. Opanowany, zimny zabójca i jego impulsywny niedoświadczony uczeń – nie wróży to łatwej i efektywnej współpracy.



„Konklawe”



Po śmierci znienawidzonego w Watykanie papieża, kardynałowie z całego świata zjeżdżają się na konklawe, by wybrać nowego przywódcę Kościoła. Obradom przewodzi kardynał Lawrence, który ma za zadanie jedynie czuwać nad ich sprawnym przebiegiem. Jednak, gdy zaostrza się walka dwóch wrogich frakcji, a na jaw zaczynają wychodzić kompromitujące tajemnice ich kandydatów, Lawrence staje przed dylematem. Zachować bezstronność i pozwolić wybrać osobę niegodną? Czy wbrew zasadom zaangażować się po jednej ze stron? A może poszukać trzeciego rozwiązania? Okazja nadarza się, gdy tuż przed rozpoczęciem głosowania wśród obradujących pojawia się nikomu nieznany kardynał Benitez, tajemniczy współpracownik nieżyjącego papieża. Kim jest? Kto za nim stoi? Jaki ma cel? Czy instytucję Kościoła czeka wstrząs, jakiego nie było w historii?



„Atomic Blonde”



Berlin, rok 1989, niedługo przed upadkiem Muru Berlińskiego i wprowadzeniem w życie nowego układu sił pomiędzy światowymi supermocarstwami. Jeśli przyjąć, że dla szpiega "normalką" jest życie wśród ludzi, którym ufać nie sposób, normalne funkcjonowanie w najzimniejszym z miast Zimnej Wojny jest rzeczą praktycznie niewykonalną. Lorraine Broughton, twarda jak stal i uwodzicielska niczym wąż, agentka brytyjskiego wywiadu MI6, zostaje wysłana do Niemiec, żeby unicestwić siatkę szpiegowską, która doprowadziła z niewiadomych powodów do śmierci tajnego alianckiego agenta.



„Prawnik z Lincolna”



Mick Haller (Matthew McConaughey) jest sprytnym, pewnym siebie adwokatem z Los Angeles. To mistrz manipulacji, który marzy o dużych pieniądzach i ekskluzywnej kancelarii, ale na razie jego biuro mieści się… na tylnym siedzeniu Lincolna, gdzie spotyka się ze swoimi szemranymi klientami. Najczęściej są nimi dilerzy narkotykowi lub przyłapani na jeździe po pijanemu kierowcy. Nieoczekiwanie jednak los zsyła mu zlecenie, które wygląda na punkt zwrotny w karierze. Bogaty playboy z Beverly Hills (Ryan Phillippe) zostaje oskarżony o gwałt i usiłowanie morderstwa. Sprawa wygląda na prostą i bardzo dochodową. Jednak im Mick poznaje więcej faktów z życia swojego klienta, tym bardziej miejsce entuzjazmu zajmuje zdziwienie, niepewność, obawa… a potem strach. Strach o życie swoje i swoich najbliższych.



„Snowpiercer: Arka przyszłości”



Po klimatycznej katastrofie podzieleni na klasy ludzie chronią się w pociągu przemierzającym skutą lodem Ziemię. Uciskani przez rządzące elity pasażerowie z ostatnich wagonów postanawiają wywołać bunt.



„Zabicie świętego jelenia”



Steven staje przed tragicznym dylematem – jakąkolwiek decyzję podejmie, doprowadzi do dramatu własnej rodziny. A wszystko za sprawą nastoletniego chłopca, którym zaczął się opiekować.



„John Wick 2”



John Wick udaje się do Rzymu na prośbę starego przyjaciela, który chce przejąć kontrolę nad międzynarodową gildią zabójców.



„Wróg numer jeden”



Dwa lata po zamachach z 11 września młoda agentka CIA, Maya, dołącza do zespołu, który tropi Osamę bin Ladena. Z upływem czasu polowanie na najsłynniejszego terrorystę świata staje się jej obsesją.



„Blue Velvet”



Jeffrey znajduje ludzkie ucho i zanosi je znajomemu detektywowi. Dowiedziawszy się od jego córki o piosenkarce pracującej w nocnym klubie, rozpoczyna śledztwo na własną rękę.



„Wszystko gra”



Chris Wilton rezygnuje z kariery tenisisty i zostaje instruktorem w klubie dla bogaczy. Wkrótce żeni się z córką przemysłowego potentata i wdaje się w romans z seksowną Nolą.



„Operacja Argo”



Film oparty na prawdziwych wydarzeniach. Historia tajnej operacji ratowania sześciu amerykańskich zakładników porwanych w Teheranie w 1979 roku.



„Dziewczyna z pociągu”



Rachel codziennie podróżuje do pracy tą samą trasą kolejową, obserwując przydrożne domy. Gdy mieszkanka jednego z nich znika, kobieta postanawia zeznać, co widziała.



„Plan doskonały”



Doświadczony przestępca Dalton napada na bank. Jego doskonale opracowany plan komplikuje się, gdy do akcji wkracza policyjny negocjator i Madeleine White działająca na zlecenie wpływowych osób.



„Fargo”



Aby wydostać się z finansowych tarapatów, Jerry musi zdobyć sporą sumę pieniędzy. Postanawia porwać własną żonę i wyłudzić okup od teścia.



„Bogowie ulicy”



Taylor i Zavala, dwóch młodych policjantów, patroluje niespokojne ulice południowego Los Angeles. Podczas rutynowego patrolu wpadają na trop makabrycznej zbrodni. Stojący za nią gang narkotykowy wydaje na nich wyrok.



„Urodzeni mordercy”



Historia dwojga młodych kochanków-morderców. Uwielbiani przez media stają się legendarnymi bohaterami.



„Oczy szeroko zamknięte”



Tom Cruise i Nicole Kidman grają w ostatnim obrazie Stanleya Kubricka małżeństwo uwikłane w skomplikowaną sieć zazdrości i seksualnej obsesji. Na wigilii organizowanej przez bogatego, niebanalnego Victora Zieglera (Sydney Pollack) prowokacyjne umizgi i niewinne flirty wzbudzają podejrzenie – lekarz wyższych sfer dr William Harford (Cruise) i jego seksowna żona Alice (Kidman) zerkają na siebie z daleka. Nieco później, ta pozornie doskonała para zweryfikuje swoje intymne fantazje seksualne, ale bez udziału współmałżonka. William złapany między rzeczywistością a iluzją, zazdrością i obsesją, walczy ze swoimi wewnętrznymi pragnieniami. Czy pozwoli on dojść do głosu swym fantazjom erotycznym, czy też zachowa je w ukryciu? Czasami człowiek widzi wyraźniej, gdy jego oczy są szeroko zamknięte.



„John Wick”



Były płatny morderca ściga gangsterów, którzy wtargnęli do jego domu, dokonując brutalnej napaści i kradzieży.



„Łowca androidów”



Rok 2019. Rick Deckard jako członek specjalnego oddziału policji tropi i eliminuje replikantów - istoty stworzone za pomocą biotechnologii do wykonywania niebezpiecznych zadań.



„Jestem Bogiem”



Wyobraź sobie narkotyk, który czyni Twój mózg niezwykle wydajnym i sprawia, że chłoniesz ogromną wiedzę. Narkotyk, który czyni cię nadzwyczaj skupionym, szybkim, sprawnym, a nawet atrakcyjnym. Narkotyk, dzięki któremu pokonujesz wszystkie ograniczenia. Niewyobrażalne staje się możliwe nawet dla Eddiego, który od życia nie spodziewa się niczego. Zażycie specyfiku pozwala mu osiągnąć sukces o jakim zawsze marzył. Ceną, jaką przychodzi mu zapłacić, są: bóle głowy, omdlenia, utraty świadomości, niekontrolowane wybuchy przemocy...



„Podziemny krąg”



Co ty możesz o sobie wiedzieć, jeśli nigdy nie walczyłeś? W tym niezwykłym, pełnym niespodziewanych zwrotów akcji i nie pozbawionym swoistego humoru filmie w reżyserii Davida Finchera („Siedem") oryginalne i dynamiczne kreacje stworzyli Brad Pitt („Siedem") i Edward Norton („Lęk pierwotny"). Jack (Norton) cierpi na chroniczną bezsenność i jest całkowicie znudzony swym dotychczasowym życiem. Do czasu, gdy spotyka charyzmatycznego Tylera Durdena (Pitt) - sprzedawcę mydła o dość pokrętnej filozofii życia... Uważa on bowiem, że samo-doskonalenie jest dla słabeuszy, a to co rzeczywiście sprawia, że warto żyć to samo-destrukcja. Kiedy mieszkanie Jacka zostaje kompletnie zniszczone w wyniku tajemniczego wybuchu, Tyler oferuje mu gościnę. Spotykają się w barze, piją na umór i wszczynają bójkę na gołe pięści, która nieoczekiwanie przynosi im ogromną satysfakcję. Wkrótce cotygodniowe walki stają się celem ich życia i przyciągają coraz to nowych zwolenników. Zainicjowany przez nich Podziemny krąg obejmuje swym brutalnym zasięgiem cały kraj i odnosi oszałamiający sukces. Jednak już niedługo Jacka spotka szokująca niespodzianka, za sprawą której zmieni się wszystko...

