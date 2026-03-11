Obydwa od razu stały się perłami HBO Max. Za tymi kryminałami stoi jedna osoba
Obydwa od razu stały się perłami HBO Max. Za tymi kryminałami stoi jedna osoba

„Mare z Easttown”
„Mare z Easttown” Źródło: HBO / Max
Są takie dwa mocne kryminalne seriale na HBO Max, które widz dosłownie pochłania i od których trudno się oderwać. Za obydwoma tytułami stoi doceniany scenarzysta. Jedno z jego dzieł, walczy w tym roku o Oscara.

Fanów produkcji z uniwersum „Gry o tron” co prawda nie brakuje, jednak HBO Max oprócz tego kojarzy się widzom najbardziej z dobrymi serialowymi kryminały, thrillery i dramaty. Te najlepsze z ostatnich lat stworzył dla platformy Brad Ingelsby. Jego najpopularniejsze dotąd dzieło miało premierę w 2021 roku i szybko stało się najpopularniejszą perełką serwisu. A już w 2025 roku nadeszła od niego kolejna mocarna propozycja, którą wszyscy oglądali i która będzie miała kontynuację.

To ulubione seriale widzów. Dwie perełki są na HBO Max

Serial „Mare z Easttown” z Kate Winslet w głównej roli opowiada o sierżant policji Mare Sheehan z Delco – małego miasteczka w Pensylwanii – która prowadzi dochodzenie w sprawie miejscowego morderstwa, mierząc się jednocześnie z rozpadającym się na kawałki jej własnym życiem. Historia zagłębia się w mroczne strony zżytej z sobą społeczności i podejmuje próbę analizy tego, jak rodzinne i dawne tragedie mogą definiować naszą teraźniejszość. Ingelsby z łatwością splata intrygę z autentycznymi zwrotami akcji w idealnym, siedmioodcinkowym formacie.

„Mare z Easttown”, jako serial skupiający się na postaciach, zapoczątkował falę podobnych produkcji, takich jak kolejny hit Ingelsby'ego dla HBO Max „Grupa zadaniowa”, opowiadający o agencie FBI (Mark Ruffalo), stojącym na czele specjalnej grupy zadaniowej, której celem jest powstrzymanie serii brutalnych napadów.

Ostatnim razem, gdy HBO Max wywołało taki szum i wzbudziło zainteresowanie widzów dzięki serialowi kryminalnemu, było to przy okazji premiery powszechnie uwielbianego teraz pierwszego sezonu serialu „Detektyw” w 2014 roku (!). Od tamtej pory rynek streamingu zmienił się, ale po sukcesach serialowych Ingelsby'ego widać, że widzowie wciąż chcą wracać do takich historii.

Zarówno „Mare z Easttown” jak i „Grupa zadaniowa” są powszechnie uwielbiane przez widzów. „Niemalże wybitny. Kate Winslet i Jean Smart fenomenalne. Niepozorny a wielki serial”; „Świetna obyczajowa opowieść z mocnym kryminalnym wątkiem. Ciekawe rozwiązanie głównej sprawy, z której można wysunąć wiele wniosków. Rewelacyjna Kate Winslet”; „Cholernie intrygują kryminał z świetnym gęstym, ponurym klimatem. Fenomenalna Kate Winslet jako rewelacyjna Mare, sporo podejrzanych, bardzo dobry finał” – piszą o tym pierwszym widzowie. „Task” nie pozostaje jednak w tyle – ma już niemalże tak samo wysokie oceny, jak pierwszy z kryminałów. „Konkretny, wciągający i trzymający w napięciu kryminał, który świetnie mi się oglądało”; „Jeden z lepszych, a może najlepszy serial tego roku”; „Dramat z krwi i kości. Doskonale napisane i zagrane. Każdy bohater jest wiarygodny, pełny” – czytamy na jego temat w sieci.

Brad Ingelsby napisał scenariusze także do innych głośnych tytułów, w tym „Kresów szczerości” – filmu z 2025 roku dla Apple TV+ z Julianne Moore, Sydney Sweeney i Domhnallem Gleesonem czy nominowanego do Oscara dramatu „Zaginiony autobus” (także dla wspomnianego serwisu) z Matthew McConaugheyem i Americą Ferrerą.

