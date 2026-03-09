Kiedyś był wielkim hitem. Kryminalny serial teraz znów podbija Netflix

Seriale kryminalne od lat cieszą się ogromną popularnością wśród widzów na całym świecie. W ostatnim czasie do tej listy ponownie dołączył jeden z hitów sprzed lat – „Mentalista”, który niedawno trafił do biblioteki platformy Netflix. Produkcja błyskawicznie znalazła się w zestawieniu TOP 10 najchętniej oglądanych tytułów w serwisie, udowadniając, że dobre historie nie starzeją się nawet po wielu latach od premiery.

Nowy – stary serial robi furorę na Netflix. Kryminał ma miliony wiernych fanów i zdobywa nowych

Serial „Mentalista” opowiada historię niezwykle błyskotliwego i przenikliwego bohatera – Patricka Jane’a, w którego wcielił się Simon Baker. Jane to człowiek obdarzony wyjątkową zdolnością obserwacji i analizy ludzkich zachowań. Przez lata budował swoją popularność jako rzekome medium i mentalista, przekonując innych, że posiada paranormalne zdolności. W rzeczywistości jego „moce” były efektem niezwykłej inteligencji, umiejętności manipulacji oraz czytania ludzkich emocji i reakcji.

Życie bohatera zmienia się jednak dramatycznie, gdy jego żona i dziecko zostają brutalnie zamordowane przez tajemniczego seryjnego zabójcę znanego jako Red John. To wydarzenie całkowicie burzy dotychczasowy świat Patricka. Zdruzgotany tragedią mężczyzna publicznie przyznaje, że jego rzekome zdolności paranormalne były jedynie iluzją. Zrywa z dawnym życiem i postanawia wykorzystać swoje wyjątkowe talenty w zupełnie innym celu – aby pomagać w łapaniu przestępców.

Jane zaczyna współpracę z elitarnym zespołem śledczych w Kalifornii. Dzięki swojej nieprzeciętnej spostrzegawczości, błyskotliwym dedukcjom i psychologicznym sztuczkom pomaga policji rozwiązywać najbardziej skomplikowane sprawy kryminalne. Choć formalnie nie jest policjantem, szybko okazuje się jednym z najskuteczniejszych „konsultantów” w walce z przestępczością.

Każdy odcinek serialu przedstawia inną zagadkę kryminalną, jednak nad całą historią unosi się jeden kluczowy wątek – obsesyjna chęć odnalezienia człowieka, który zniszczył życie Patricka Jane’a. Niezależnie od liczby rozwiązanych spraw i schwytanych przestępców, bohater nigdy nie zapomina o swoim najważniejszym celu: odnaleźć Red Johna i doprowadzić go przed oblicze sprawiedliwości.

Powrót serialu na Netflix sprawił, że wielu widzów odkrywa go na nowo, a młodsza publiczność ma okazję poznać historię Patricka Jane’a po raz pierwszy. Wszystko wskazuje na to, że kultowa produkcja przeżywa właśnie swoją drugą młodość i ponownie przyciąga przed ekrany miliony fanów kryminalnych zagadek.

