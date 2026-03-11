Kryminały z piekła rodem. Szykuje się mroczny kwiecień

Widzowie mogą przygotować się na historie, w których nadprzyrodzone moce, epidemie zombie i przerażające eksperymenty naukowe spotykają się z klasycznym kryminałem i thrillerem.

Festiwal strachu na ekranie. Kiedy, co obejrzeć?

W ramówce pojawią się zarówno seriale z dreszczykiem, jak i kinowe hity grozy, które od lat budzą emocje wśród fanów gatunku. Widzowie znajdą tu wszystko, czego oczekują od solidnej dawki fantastyki i horroru. Z jednej strony powróci serial łączący kryminał z magią i tajemnicą, z drugiej pojawi się czteroodcinkowy maraton produkcji o zombie. Do tego dochodzą weekendowe seanse filmowe, które zamienią piątkowe, sobotnie i niedzielne wieczory w prawdziwy festiwal strachu.

Kanał SCI FI przygotował miesiąc pełen mrocznych historii – od angielskich miasteczek skrywających sekrety czarownic, przez świat opanowany przez nieumarłych, aż po kinowe opowieści o wampirach, potworach i niebezpiecznych eksperymentach.

„Sanktuarium: Opowieść czarownicy” – sezony 1–2

W środy o godz. 21:00 widzowie zobaczą kontynuację mrocznego serialu kryminalnego z nadprzyrodzonym wątkiem. Finał pierwszego sezonu zaplanowano na 15 kwietnia, natomiast tydzień później – 22 kwietnia – rozpocznie się drugi sezon produkcji.

Akcja serialu rozgrywa się w niewielkim angielskim miasteczku Sanctuary, gdzie czarownice od dawna są akceptowaną częścią lokalnej społeczności. Spokój zostaje jednak zaburzony, gdy w tajemniczych okolicznościach ginie licealna gwiazda sportu. Podejrzenia szybko padają na Harper – córkę miejscowej czarownicy Sarah Fenn (Elaine Cassidy). Aby oczyścić dziewczynę z zarzutów, Sarah musi wykorzystać swoją mistyczną wiedzę oraz nadprzyrodzone zdolności, jednocześnie współpracując z nadkomisarz Knight (Stefanie Levi-John), by ustalić prawdziwego sprawcę. Twórczynią i producentką serialu jest Debbie Horsfield („Cutting It”, „Poldark – Wichry losu”, „The Forsytes”), a produkcja powstała na podstawie bestsellerowej powieści V.V. James.

„iZombie” – sezon 1

W każdy czwartek o godz. 21:00 od 2 kwietnia rozpocznie się czteroodcinkowy maraton serialu o zombie. Widzowie zobaczą po cztery odcinki z rzędu.

Bohaterką produkcji jest rezydentka medyczna Liv Moore (Rose McIver), która po imprezie na łodzi staje się jedną z nieumarłych w wyniku wybuchu epidemii zombie. Za zgodą swojego przełożonego, Raviego (Rahul Kohli), zaczyna pracę w kostnicy, aby móc żywić się mózgami ofiar morderstw. Spożywając je, przejmuje fragmenty osobowości zmarłych, co pomaga początkującemu detektywowi wydziału zabójstw Clive’owi (Malcolm Goodwin) w rozwiązywaniu kolejnych spraw. Na jej drodze pojawia się także Blaine (David Anders) – diler narkotyków i handlarz mózgami – a były narzeczony Liv, Major (Robert Buckley), zostaje stopniowo wciągnięty w niebezpieczny świat żywych trupów.

„Super Kino”

Przez cały kwiecień w piątki, soboty i niedziele o godz. 21:00 kanał zaprasza na cykl „Super Kino”, którego motywem przewodnim jest horror. Weekendowe wieczory wypełnią zarówno współczesne hity, jak i kultowe produkcje grozy.

Wśród najważniejszych tytułów znalazło się „Underworld: Wojny krwi” – piąta i finałowa odsłona serii, w której zabójczyni Selene (Kate Beckinsale) próbuje zakończyć konflikt między wampirami a Likanami. Widzowie zobaczą także reboot „Resident Evil: Witajcie w Raccoon City”, przedstawiający początki słynnej sagi o epidemii zombie.

Na antenie pojawi się również „Ciche miejsce” z Emily Blunt – opowieść o rodzinie próbującej przetrwać w świecie opanowanym przez istoty reagujące na najdrobniejszy dźwięk. 11 kwietnia zadebiutuje thriller „Człowiek widmo” w reżyserii Paula Verhoevena z Kevinem Baconem w roli głównej, a dzień później jego kontynuacja – „Człowiek widmo 2” z Christianem Slaterem.

W kwietniowej ramówce nie zabraknie także mroczniejszej wersji znanego tytułu „Wyspa fantazji” studia Blumhouse. 19 kwietnia widzowie zobaczą z kolei „28 dni później” z Cillianem Murphym – jeden z najważniejszych filmów o zombie we współczesnym kinie. Miesiąc zamknie thriller „Godsend”, w którym rodzice decydują się na sklonowanie zmarłego dziecka, szybko przekonując się, że była to fatalna decyzja.

