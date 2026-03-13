To jeden z niewielu takich filmów akcji. Obejrzycie go tylko dziś

„Mega film o Afganistanie. Jeden z wielu, lecz fabuła zapada w pamięć” – pisze o nim jeden z widzów. Telewizja sięga dziś po mocne kino akcji. „Terytorium wroga” to dynamiczna opowieść o niebezpiecznej misji ratunkowej, w której niewielki oddział komandosów podejmuje się zadania przypominającego prawdziwą „misję niemożliwą”.

„Terytorium wroga”. Misja ratunkowa w samym sercu konfliktu

Film „Terytorium wroga” przenosi widzów do ogarniętego konfliktem Afganistanu. Francuska dziennikarka Elsa Casanova, w którą wciela się Diane Kruger, razem z kolegą Amenem spotyka się potajemnie z informatorką o imieniu Maina. Kobieta została w dzieciństwie sprzedana mężczyźnie, a reporterzy chcą nagłośnić jej dramatyczną historię.

Plan realizacji reportażu kończy się jednak katastrofą. Przywódca talibów porywa Elsę i Amena, próbując zmusić ich do nagrania propagandowego przesłania dla zachodnich rządów.

Elitarni komandosi ruszają na ratunek

W odpowiedzi na porwanie francuski prezydent wysyła do akcji sześciu komandosów z elitarnej jednostki COS. Dowodzi nimi Kovax, w którego wciela się Djimon Hounsou.

W skład zespołu wchodzą także Tic-Tac (Benoît Magimel), Lucas (Denis Ménochet), snajper Elias (Raphaël Personnaz), Victor (Alain Figlarz) oraz Marius, w którego wciela się były komandos sił specjalnych Alain Alivon. Aktor pełnił na planie także rolę konsultanta.

Oddziałowi udaje się uwolnić zakładników, jednak w trakcie akcji komandosi tracą łączność radiową. Od tego momentu rozpoczyna się dramatyczna ucieczka przez jeden z najbardziej nieprzyjaznych terenów świata.

Pościg przez bezlitosny krajobraz

Na tle surowych gór i pustynnych przestrzeni rozgrywa się bezlitosna pogoń. Porywacze nie zamierzają pozwolić swoim ofiarom uciec, a niewielka grupa żołnierzy musi zrobić wszystko, by bezpiecznie wyprowadzić zakładników z terytorium wroga.

Stawka jest ogromna. Komandosi ryzykują własne życie, by ocalić jedną osobę – niezależną i odważną dziennikarkę. Pytanie brzmi jednak: czy ocalenie jednej osoby jest warte życia całego oddziału?

Realizm i wsparcie francuskiej armii

„Terytorium wroga” zapisało się w historii kina wojennego jako pierwsza produkcja, przy której francuskie siły zbrojne na tak dużą skalę zaangażowały swoich zawodowych żołnierzy oraz nowoczesny sprzęt wojskowy.

Dzięki temu film wyróżnia się realistycznymi scenami akcji i autentycznym obrazem operacji specjalnych. Emisja filmu „Terytorium wroga” już dziś, w piątek 13 marca, o godz. 20:00 na antenie Telewizyjnej Czwórki TV 4.

