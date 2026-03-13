Polski kryminał od HBO Max. Dziś w serialu pojawi się nowa postać

„Piekło kobiet” to najnowszy polski serial oryginalny HBO Max, który liczył będzie sześć odcinków. Odpowiada za niego Ewa Puszczyńska – producentka nagradzanych na całym świecie filmów, w tym oscarowych „Idy” i „Strefy interesów”.

Polska nowość od HBO Max. Serial o Polkach w latach 30.

Akcja produkcji osadzona jest w latach 30. XX wieku. Warszawa – pulsujące serce kraju, miasto kontrastów i nierówności. To świat, w którym kobiety muszą walczyć o własny głos, prawo do wyboru i godność. W samym środku tego burzliwego czasu znajduje się Helena Wróblewska (Agata Turkot), redaktorka pisma matrymonialnego „Fortuna Amandi”. Jej życie zmienia się nieodwracalnie, gdy dowiaduje się o śmierci młodej tancerki rewiowej, która zmarła po nielegalnym zabiegu usunięcia ciąży. W redakcji pozostaje po niej tylko zagadkowy list. Z każdą kolejną pogłoską o dramatycznych losach innych kobiet, Helena zaczyna odkrywać, że gazeta, którą prowadzi z mężem Maksymilianem (Mateusz Damięcki), może być powiązana z tymi wydarzeniami. W pewnym momencie na jej drodze staje Emil Heckmann (Hubert Miłkowski) – brat zmarłej tancerki, który walczy o sprawiedliwość dla swojej siostry. Razem z Heleną wchodzą w świat, gdzie zakazane pragnienia i hipokryzja splatają się z przemocą, a każda decyzja może kosztować życie.

Co wydarzy się w drugim odcinku „Piekła kobiet”? Pojawi się nowa postać

W piątek 13 marca na HBO Max debiutuje nowy odcinek tej opowieści. A co w nim? Emil wciąż mierzy się z podejrzeniami o czyn, którego nie popełnił. Helena, mimo osobistych trudności i konfliktu z mężem, postanawia działać. Wykorzystuje wszystkie dostępne jej środki, aby pomóc Emilowi w wyjściu na wolność. Wchodząc w świat, z którym wcześniej nie miała styczności, odkrywa realia życia kobiet pozostawionych bez jakiegokolwiek wsparcia. Ewa musi podjąć ważną decyzję. Ślub z Ludwikiem miał jej przynieść stabilność i poczucie bezpieczeństwa, ale szybko okazuje się, że jej sytuacja może być zupełnie inna niż zakładała. Otwarcie nowej placówki opiekującej się kobietami rodzi kolejne napięcia. Głównym krytykiem tej inicjatywy jest redaktor wpływowego pisma, Wiktor Denar (Borys Szyc). Jego przeszłość splata się z losami Wróblewskich. Wraz z narastającym sporem publicznym pojawiają się pytania o granice wolności słowa, odpowiedzialność prasy i cenę, jaką płaci się za zmianę społecznych przekonań.

Na platformie HBO Max są już dostępne dwa pierwsze odcinki serialu „Piekło kobiet”. Kolejne będą pojawiać się w serwisie co tydzień, aż do finału 10 kwietnia.

Czytaj też:

Po 5 nowości na Netflix i HBO Max. Wpadł nowy potencjalny hit!Czytaj też:

23 wybitne polskie kryminały ostatnich lat. Ranking z Netflix i HBO Max