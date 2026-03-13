Nowe seriale podbijają Prime Video. 8 tytułów rozbiło bank

Platformy streamingowe nieustannie walczą o uwagę widzów, ale to właśnie świeże premiery najczęściej potrafią błyskawicznie przyciągnąć publiczność. Doskonale widać to w najnowszych statystykach oglądalności na Prime Video w Polsce. Wśród najchętniej oglądanych produkcji dominują zupełne nowości, które w krótkim czasie zdobyły ogromną popularność i szybko wskoczyły na szczyt platformowego rankingu. To dowód na to, że widzowie nad Wisłą bardzo chętnie sprawdzają nowe seriale i lubią być na bieżąco z tym, co aktualnie jest najgłośniejsze w streamingu. Jeśli więc szukasz czegoś nowego do obejrzenia albo po prostu lubisz sprawdzać, co aktualnie oglądają inni widzowie, warto zwrócić uwagę na ten ranking.

To teraz oglądają Polacy na Prime Video. 8 najpopularniejszych seriali

„Tego lata stałam się piękna”



Trójkąt miłosny między jedną dziewczyną a dwoma braćmi. Opowieść o pierwszej miłości, pierwszym złamanym sercu i magii tego jednego idealnego lata.



„Nocny recepcjonista”



Nocny recepcjonista kairskiego hotelu pomaga brytyjskiej agentce w tajnej operacji przeciwko potężnemu handlarzowi bronią.



„Reacher”



Kiedy Jack Reacher, były oficer żandarmerii wojskowej zostaje aresztowany za morderstwo, którego nie popełnił, zostaje bohaterem spisku pełnego skorumpowanych policjantów, podejrzanych biznesmenów oraz wyrachowanych polityków. Poznając Margrave w stanie Georgia Jack musi polegać na sobie. Pierwszy sezon serialu Reacher oparty jest na bestsellerowej powieści Lee Childa pt. „Poziomy śmierci”.



„Fallout”



Serial na podstawie jednej z najlepszych serii gier w historii. „Fallout” to opowieść o tym, co się ma i czego się nie ma w świecie, w którym niewiele zostało.



„56 dni”



Po przypadkowym spotkaniu w supermarkecie Oliver i Ciara rozpoczynają intensywny związek. Gdy 56 dni później na jaw wychodzi brutalne morderstwo, śledztwo zagłębia się w burzliwą historię ich relacji, ujawniając mroczne tajemnice.



„Cross”



Detektyw Alex Cross tropi seryjnego mordercę i staje wobec wroga z przeszłości, co zagraża jego rodzinie, karierze oraz życiu.



„Młody Sherlock”



Gdy charyzmatyczny, młodzieńczo buntowniczy Sherlock Holmes spotyka nie kogo innego jak Jamesa Moriarty’ego, zostaje wciągnięty w śledztwo w sprawie morderstwa, które zagraża jego wolności. Pierwsza w życiu sprawa Sherlocka odsłania międzynarodowy spisek, prowadząc do wybuchowego starcia, które na zawsze odmieni bieg jego życia. Akcja serialu rozgrywa się w barwnej wiktoriańskiej Anglii oraz podczas zagranicznych przygód młodego Holmesa, ukazując wczesne wybryki anarchistycznego nastolatka, który dopiero ma stać się najsłynniejszym mieszkańcem Baker Street.



„Scarpetta”



Thriller, oparty na popularnej serii książek, śledzi losy Kay Scarpetty, głównej lekarki sądowej, która powraca do Wirginii i obejmuje swoje dawne stanowisko. Musi zmierzyć się ze skomplikowanymi relacjami, zarówno osobistymi, jak i zawodowymi – w tym z siostrą Dorothy, z którą łączą ją liczne urazy i tajemnice do odkrycia. Czytaj też:

