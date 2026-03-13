Widzowie będą zachwyceni. Turecki serial znów na antenie

„Złoty chłopak” i historia wpływowej rodziny Korhanów wraca na antenę z nowymi odcinkami. Trzeci sezon przynosi nie tylko przeskok w czasie, ale też kolejne dramatyczne zwroty akcji w życiu bohaterów.

„Złoty chłopak” znów w TVP1. Trzeci sezon

Turecki serial „Złoty chłopak” powrócił na antenę TVP1 z nowymi epizodami. Produkcja, która w poprzednich sezonach należała do najchętniej oglądanych tureckich tytułów w telewizyjnej Jedynce, ponownie przyciąga widzów przed ekrany.

Trzecia odsłona historii rozpoczyna się po dwuletnim przeskoku czasowym. Bohaterowie próbują odnaleźć się w nowej rzeczywistości i poukładać życie po dramatycznych wydarzeniach z wcześniejszych sezonów.

Nowe odcinki emitowane są od poniedziałku do piątku o godz. 14.00 na antenie TVP1. Widzowie, którzy chcą nadrobić wcześniejsze wydarzenia, mogą obejrzeć poprzednie epizody w serwisie TVP VOD.

O czym opowiada serial „Złoty chłopak”?

„Złoty chłopak” (tur. „Yalı Çapkını”) opowiada o losach potężnej rodziny Korhanów ze Stambułu. Na jej czele stoi Halis Korhan – senior rodu i właściciel firmy jubilerskiej, który stara się utrzymać dyscyplinę w rodzinie i zadbać o przyszłość swojego wnuka.

Ferit, syn Orhana Korhana, prowadzi beztroskie życie pełne imprez i romansów. Zaniepokojony dziadek postanawia go ustatkować i aranżuje mu małżeństwo z jedną z córek zamożnego Kazima z Gaziantep.

Początkowo wybranką ma być starsza z sióstr, Suna. Los jednak płata figla – Ferit zakochuje się w jej młodszej siostrze Seyran. Ich związek szybko staje się pełen emocji, konfliktów i trudnych wyborów. W aranżacji małżeństwa dużą rolę odgrywa także Ifakat, jedna z członkiń rodziny.

Dramatyczne wydarzenia z poprzednich sezonów

Poprzednie odsłony serialu przyniosły wiele dramatycznych momentów. W finale pierwszego sezonu Ferit zostaje postrzelony podczas próby ucieczki z ukochaną i o włos unika śmierci.

Na początku drugiej serii okazuje się, że mężczyzna przeżył. W znacznie trudniejszej sytuacji znajduje się jednak Seyran, która dowiaduje się, że cierpi na poważną chorobę. Bohaterka postanawia ukryć tę informację przed bliskimi.

Co wydarzy się w 247. odcinku?

W nowych epizodach napięcie ponownie rośnie. W 247. odcinku Suna przygotowuje się do ślubu z Abidinem. Seyran wręcza jej wyjątkowy prezent, jednak Ferit nie potrafi zaakceptować wyboru siostry i decyduje, że nie pojawi się na ceremonii.

Tymczasem w centrum handlowym dochodzi do niezręcznego incydentu. Sinan próbuje opanować sytuację i zrobić wszystko, aby prawda nie dotarła do jego matki. 247. odcinek serialu „Złoty chłopak” zostanie wyemitowany w piątek, 13 marca, o godz. 14.00 na antenie TVP1.

