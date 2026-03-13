Najbardziej kontrowersyjne stylizacje w historii Oscarów. Mówił o nich cały świat

W oczekiwaniu na 98. galę rozdania nagród Akademii, zaplanowaną na 15 marca, warto przypomnieć stylizacje, które wywołały największe emocje i na zawsze zapisały się w popkulturze. Czerwony dywan podczas gali rozdania Oscarów od dekad jest miejscem modowych eksperymentów, spektakularnych sukcesów i głośnych wpadek. Niektóre zachwycają odwagą, inne szokują formą, ale wszystkie mają jedną wspólną cechę – świat wciąż o nich mówi.

Barbra Streisand i prześwitujący kostium

Gdy Barbra Streisand odbierała w 1969 roku Oscara dla najlepszej aktorki za film Funny Girl, miała na sobie cekinowy kostium projektu Arnolda Scaasiego. Stylizacja z rozkloszowanymi nogawkami i smokingowymi mankietami okazała się niemal całkowicie przezroczysta w świetle reflektorów.

Aktorka przyznała później z rozbrajającą szczerością: „Nie miałam pojęcia, że kiedy światło padnie na ten strój, stanie się on przezroczysty”.

Cher i spektakularny pióropusz

Cher nigdy nie unikała teatralności. Na Oscary w 1986 roku pojawiła się w czarnej cekinowej kreacji odsłaniającej brzuch, uzupełnionej ogromnym pióropuszem autorstwa projektanta Bob Mackie.

Dla części krytyków był to modowy szok, dla innych – pokaz odwagi. Sama artystka traktowała stylizację jako subtelny protest wobec braku nominacji do Oscara za film Mask.

Björk i legendarna suknia-łabędź

Jedną z najbardziej rozpoznawalnych stylizacji w historii gali była suknia-łabędź, w której Björk pojawiła się na Oscarach w 2001 roku. Kreacja projektu Marjan Pejoski była surrealistyczna, a artystka dopełniła performance, „znosząc” na czerwonym dywanie strusie jaja. Internet do dziś dyskutuje, czy był to przejaw modowego geniuszu, czy artystyczna prowokacja.

Angelina Jolie i noga, która podbiła internet

Czarna suknia Atelier Versace, w której Angelina Jolie pojawiła się na gali w 2012 roku, wydawała się klasyczna – do momentu, gdy aktorka zapozowała z charakterystycznie wysuniętą nogą.

W kilka minut internet zalał hashtag #AngiesRightLeg, a sama noga doczekała się nawet własnego konta w mediach społecznościowych.

Billy Porter i Pharrell Williams zmieniają zasady

W 2019 roku Billy Porter pojawił się na czerwonym dywanie w sukni balowej połączonej ze smokingową górą projektu Christian Siriano. Stylizacja wywołała ogromną dyskusję o granicach mody i dress code’u na oscarowej gali. Kolejną szokującą stylizacją popisał się Pharrell Williams, który w 2014 roku zestawił smoking Lanvin z… eleganckimi szortami zamiast spodni i butami bez skarpet. Mała rzecz, a wywołała ogromną dyskusję.

Rihanna redefiniuje styl ciążowy

Na gali w 2023 roku Rihanna udowodniła, że ciążowa moda na czerwonym dywanie może być spektakularna. Artystka pojawiła się w dopasowanej kreacji z kolekcji marki Alaïa, ozdobionej skórzanymi aplikacjami. Efekt był odważny, nowoczesny i w pełni zgodny z charakterem gwiazdy.

Timothée Chalamet i „maślany” garnitur

Timothée Chalamet od dawna słynie z modowych eksperymentów. Podczas ubiegłorocznej ceremonii pojawił się w skórzanym garniturze Givenchy w odcieniu „masełkowym” (butter yellow). Internet natychmiast zareagował memami porównującymi aktora do… kostki masła.

Céline Dion tyłem do przodu

Do dziś niedoścignionym i szeroko komentowanym wzorem oryginalnej stylizacji jest biały smoking Johna Galliano dla Diora założony w 1999 roku przez Céline Dion tyłem na przód. Do tego słynna piosenkarka dołożyła zjawiskowy kapelusz i okulary przeciwsłoneczne. Wtedy krytykowany, dziś uznawany za jeden z najbardziej awangardowych looków Oscarów. Podobnie jak kreacja Halle Berry z 2002 roku – suknia Eliego Saaba z przezroczystą, haftowaną górą. Tym bardziej że był to historyczny moment. Halle została pierwszą czarnoskórą laureatką Oscara dla najlepszej aktorki pierwszoplanowej.

Dość niesławnie zapisała się za to w historii Oscarów Whoopi Goldberg, która w 1993 roku zaskoczyła neonową kreacją w odcieniach fioletu i zieleni, która wyglądała, jakby eksplodowały na niej wszystkie kolory tęczy.

