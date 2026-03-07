Kryminał, który trudno wyłączyć. Perełka Netfliksa

Ma trzy sezony i niespodziewanie stał się jednym z najwyżej ocenianych seriali Netfliksa. Kryminał debiutował w 2020 roku, a jego ostatnią odsłonę widzowie obejrzeli 4 lata później. Wciąż, jego noty w serwisie Filmweb są dowodem na to, że widzowie kochają tego typu produkcje.

„Niespodziewanie dobre! Przypadkowy strzał w 10 podczas przeczesań Netfliksa. Wolny od pretensji, z ciekawymi postaciami i wciągającą intrygą kryminalną”; „Oryginalny, inny niż wszystkie”; „Świetny kryminał, intrygi i zaskakujące zwroty akcji”; „Bardzo mocny, ale również znakomity, że w Brazylii robi się takie cacka... nie pomyślałbym”; „Gęsty, zaskakująco dobry thriller”; „Świetny serial trzymający w napięciu” – piszą o tym serialu jego wierni fani.

Kryminał na Netflix, który wciąga od pierwszego odcinka

„Dobrego dnia. Veronico” opowiada o Verônice Torres, żonie i matce dwójki dzieci, która pracuje za biurkiem w wydziale zabójstw w São Paulo i nie wychodzi poza wyznaczone biurokracją granice. Jednak gdy pewnego dnia na jej oczach dochodzi do samobójstwa, odzywają się w niej bolesne wspomnienia, co doprowadza ją na skraj załamania nerwowego. Tego samego dnia odbiera też anonimowy telefon od błagającej o życie zdesperowanej kobiety. Verônica postanawia użyć wszystkich swoich umiejętności śledczych, by rozwiązać sprawy dwóch ofiar: młodej samobójczyni, skrzywdzonej przez oszusta internetowego, oraz żony gnębionej przez męża: inteligentnego seryjnego zabójcę. Podejmując tę decyzję, Verônica rzuca wyzwanie groźnym siłom, które zagrażają jej rodzinie, i kładzie na szali swoje własne życie.

Wszystkie trzy sezony serialu „Dobrego dnia. Veronico” dostępne są na platformie Netflix. W sumie to 17 mocnych odcinków.

