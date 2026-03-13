„Arcydzieło”, „Wyśmienity”. Serial wrócił po 10 latach z 2. sezonem i znów jest na topie

Pierwszy sezon „Nocnego recepcjonisty” miał premierę w 2016 roku. Serial miał 6 odcinków i wówczas nikt nie planował jego kontynuacji. Fani tak długo się jednak o nią domagali, że w końcu, po dekadzie od startu, doczekali się wyśnionej kontynuacji. Drugi, również sześcioodcinkowy sezon tej opowieści, wrócił w styczniu 2026 roku i wyniósł serial na jeszcze wyższy poziom.

Widzowie piszą, że to serial z gatunku „żal, że się już go obejrzało”

Przypomnijmy, „Nocny recepcjonista” to współczesna adaptacja bestsellerowej powieści szpiegowskiej Johna le Carré. Przedstawia losy byłego brytyjskiego żołnierza Jonathana Pine'a (Tom Hiddleston), który został zrekrutowany przez agentkę wywiadu Angelę Burr (Olivia Colman) do infiltracji najbliższego otoczenia międzynarodowego biznesmena Richarda Onslowa Ropera (Hugh Laurie) i unieszkodliwienia zorganizowanego przez niego sojuszu kręgów szpiegowskich i grupy handlarzy bronią. Aby dostać się do serca ogromnego imperium Ropera, Pine musi stawić czoła pełnym podejrzliwości pytaniom skorumpowanego szefa jego sztabu, majora Corkorana (Tom Hollander) oraz urokowi pięknej dziewczyny biznesmena Jed (Elizabeth Debicki). Aby dokonać tego co słuszne, Pine musi najpierw sam stać się przestępcą.

Serial, który kochają ludzie na całym świecie, przypadł do gustu także Polakom, o czym świadczyć mogą opinie na jego temat w serwisie Filmweb. „Nocny recepcjonista” ma notę 7,5/10 od widzów i 7,1/10 od krytyków, a w sekcji komentarzy można przeczytać wpisy takie jak: „Szpiegowskie klimaty 6 epizodów gwarantujące skoki adrenaliny, niesamowite zwroty akcji, fajne scenerie oraz świetnie dopracowane postacie – PEREŁKA”; „Świetnie się ogląda”; „Zamiata, mistrzostwo świata”; „Serial, po którym żal, że się już go obejrzało... bo już koniec. Wyśmienity”; „Dla mnie arcydzieło. Fenomenalnie poprowadzona intryga”.

Jeżeli zaintrygował was ten tytuł, serial „Nocny recepcjonista” obejrzycie obecnie w Polsce na platformie Prime Video.

