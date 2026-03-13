Powstaje serial dokumentalny o Kwaśniewskich! Jest pierwszy teaser!

Prime Video ogłosiła, że trwają prace nad kolejną lokalną produkcją własną – nowym serialem dokumentalnym o jednej z najbardziej rozpoznawalnych rodzin w Polsce – byłym prezydencie Aleksandrze Kwaśniewskim, pierwszej damie Jolancie Kwaśniewskiej i ich córce Aleksandrze. Opowiedziany z trzech różnych osobistych perspektyw serial ujawni intymne historie ukryte za publicznym wizerunkiem i pokaże, jak rodzina Kwaśniewskich próbuje prowadzić zwyczajne życie, podczas gdy kraj postrzegał ich nie jako męża i żonę, rodziców oraz córkę, lecz jako instytucję.

Łącząc współczesne materiały z nigdy wcześniej niepokazywanymi prywatnymi nagraniami wideo z lat 90. i 2000, a także ze starannie wyselekcjonowanymi archiwami publicznymi, dokument zaoferuje unikalny wgląd w prywatny świat Kwaśniewskich – małżeństwo wystawione na próbę i ocenę opinii publicznej, dorastającą w pałacu prezydenckim córkę, która poszukuje normalności oraz rodzinę próbującą wieść zwyczajne życie w niezwykłych czasach. Serial przybliży kluczowe doświadczenia, które ukształtowały ich zarówno jako jednostki, jak i rodzinę żyjącą w centrum uwagi opinii publicznej.

Serial przedstawi najważniejsze okresy w życiu Kwaśniewskich – począwszy od lat poprzedzających prezydenturę Aleksandra Kwaśniewskiego (1989–1995), przez jego pierwszą i drugą kadencję (1995– 2000, 2000–2005), aż po życie rodzinne po zakończeniu urzędowania. Widzowie ponownie przeżyją przełomowe momenty polskiej transformacji widziane oczami ludzi, którzy wspólnie ich doświadczali.

Nowy dokument jest produkowany przez Watchout Studio, producentami są Izabela Kiszka i Krzysztof Terej („Bogowie”, S„ztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej”, „Kulej. Dwie strony medalu”), a reżyserem jest Kuba Mikurda („Solaris mon Amour”, „Ucieczka na Srebrny Glob”).

Czteroodcinkowy serial zadebiutuje w 2027 roku wyłącznie na Prime Video.

