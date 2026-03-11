Kryminały, które wciągną na cały miesiąc. Nowości na kwiecień

W ramówce nie zabraknie premierowych sezonów, powrotów kultowych seriali kryminalnych oraz mrocznych thrillerów, które udowadniają, że spokojne miasteczka i eleganckie dzielnice potrafią skrywać naprawdę niebezpieczne sekrety.

Kwietniowy maraton dla fanów kryminałów

Miłośnicy kryminałów dostaną solidną dawkę emocji z różnych zakątków świata. Od amerykańskich policyjnych procedur, przez włoskie śledztwa pełne osobistych dramatów, aż po francuskie historie z ekscentrycznymi detektywami. Do tego dochodzą thrillery, w których zwykłe przeprowadzki i rodzinne konflikty zamieniają się w opowieści o zbrodni.

W efekcie kwietniowa oferta kanału 13 ULICA to prawdziwy maraton dla fanów mocnych historii. Widzowie będą mogli śledzić zarówno nowe odcinki znanych produkcji, jak i zupełnie świeże epizody seriali, które zdobyły popularność dzięki nieoczywistym bohaterom i skomplikowanym sprawom kryminalnym.

Zapowiedzi programowe kanału 13 Ulica na kwiecień 2026

„Blue Ridge”



Szeryf Justin Wise (Johnathan Schaech) powraca w drugim sezonie serialu przygodowego rozgrywającego się w Górach Błękitnych. Stróż prawa z małego miasteczka ponownie będzie musiał zmierzyć się z niebezpiecznymi sprawami, które burzą pozorny spokój lokalnej społeczności. W nowych odcinkach bohater zajmie się między innymi dramatycznym wyjazdem pod namiot, morderstwem w teatrze, wieloletnim konfliktem mieszkańców oraz skutkami katastrofalnego osuwiska. Emisja w czwartki o godz. 22:00 od 9 do 30 kwietnia, po dwa odcinki.



„Blanca”



W poniedziałkowe wieczory o godz. 22:00 widzowie zobaczą kolejne odcinki długo wyczekiwanego trzeciego sezonu włoskiego serialu kryminalnego. Blanca Ferranca (Maria Chiara Giannetta), niewidoma profilerka z policji w Genui, prowadzi śledztwo w sprawie śmierci młodej Ukrainki oraz porwania jej niemowlęcia. Dochodzenie stopniowo odsłania siatkę handlu dziećmi, a sytuację komplikuje napięta atmosfera na komendzie oraz osobiste problemy Blanki.



„Chicago P.D.”



We wtorki o godz. 22:00 na antenie pojawią się nowe odcinki trzynastego sezonu popularnego serialu kryminalnego. Hank Voight, nowa rekrutka Imani i pozostali członkowie jednostki śledczej z Chicago ponownie staną przed jeszcze bardziej złożonymi sprawami. Każde śledztwo wymaga od nich nie tylko policyjnej determinacji, lecz także trudnych decyzji, które często wykraczają poza standardowe procedury.



„Metoda Wagnera”



Środy o godz. 22:00 to czas dla francuskiego kryminału z niezwykle ekscentrycznym bohaterem. César Wagner (Gil Alma), świeżo mianowany szef policji w Strasburgu, musi poradzić sobie zarówno z nieufnością swojego zespołu, jak i skomplikowaną relacją z matką, która jest burmistrzynią miasta. Wagner, znany z pracoholizmu i hipochondrii, wykorzystuje własne obsesje w pracy śledczej. W nowych odcinkach zajmie się między innymi sprawą morderstwa w społeczności żydowskiej, śmiercią sommeliera, tragicznym wypadkiem rowerzysty, zagadkowym zgonem gwiazdy kabaretu odnalezionej podczas występu oraz zabójstwem żołnierza podczas ćwiczeń wojskowych.



„Bez śladu”



Od poniedziałku do piątku o godz. 20:10 kanał pokaże po dwa odcinki klasycznego amerykańskiego serialu kryminalnego, którego akcja rozgrywa się w Nowym Jorku. Produkcja koncentruje się na pracy jednostki FBI zajmującej się sprawami zaginięć. W szóstym i siódmym sezonie śledczy zmierzą się między innymi z zaginięciem studenta o skomplikowanym pochodzeniu etnicznym, byłego więźnia, sklepowego świętego Mikołaja, prywatnego detektywa, pracownicy szpitala oraz zwyciężczyni loterii.



„Thrillerowe Noce”



W piątki o godz. 22:00 kontynuowany będzie cykl „Thrillerowe noce”. Tym razem na pierwszy plan wysuwają się zbrodnie związane z nieruchomościami. W produkcji „Zwłoki na strychu” (10 kwietnia) kochanek zamężnej kobiety zostaje znaleziony martwy, co rodzi pytanie o rolę jej męża w tej historii. W thrillerze „Jak wrobić rodzinę” (17 kwietnia) wymarzona przeprowadzka Amelii do prestiżowej dzielnicy szybko traci swój blask, gdy jej syn zostaje oskarżony o przestępstwo. Film „Widok, za który można zabić” (24 kwietnia) opowiada o tragedii, która zaczyna się od włamania i tajemniczego ostrzeżenia pozostawionego na ścianie. Z kolei w dreszczowcu „Z zabójcą w zamknięciu” (1 maja) Melissa bezskutecznie próbuje nakłonić niewiernego męża do wyprowadzki z domu, aż w końcu mężczyzna zostaje znaleziony martwy.



„Morderstwo w…”



W niedziele o godz. 22:00 od 5 kwietnia widzowie zobaczą kolejne odsłony francuskiej serii thrillerów rozgrywających się w różnych regionach kraju. W odcinku „Zabójstwo w Les Sables-d’Olonne” podczas wyścigu żeglarskiego dookoła świata dochodzi do zbrodni. „Zabójstwo w Arles” rozpoczyna się od odkrycia zwłok w królewskiej karocy. W historii „Zabójstwo w Meaux” ofiarą zostaje rekonstruktor historyczny zamordowany podczas inscenizacji bitwy z I wojny światowej. Z kolei w „Zabójstwie w Chateau-Thierry” sędzia zostaje znaleziony martwy na schodach sądu, w którym pracował. Czytaj też:

