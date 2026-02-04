Apple TV ujawniło nowości na ten rok! Te robią największe wrażenie

Podczas Apple TV 2026 Press Day, zaprezentowano ekskluzywną ramówkę Apple TV na 2026 rok, obejmującą nowe i powracające seriale, filmy oryginalne oraz szeroką gamę transmisji sportowych na żywo, w tym Formułę 1, MLS i Friday Night Baseball. Wydarzenie zgromadziło największe gwiazdy i uznanych twórców. W specjalnej rozmowie Eddy Cue, wiceprezes Apple ds. usług, oraz Stefano Domenicali, prezes i dyrektor generalny Formuły 1, zapowiedzieli debiut ekscytującego sezonu F1 2026 na Apple TV.

W 2026 roku Apple TV będzie co tydzień prezentować oryginalne produkcje, a także kolejne sezony powracających hitów, w tym czwarty sezon „Teda Lasso”, który zadebiutuje już latem. Podczas Apple TV 2026 Press Day zaprezentowano również zwiastun drugiego sezonu serialu „Monarch: Dziedzictwo potworów” oraz zapowiedzi wyczekiwanych produkcji: „Kobiety niedoskonałe” z Elisabeth Moss, Kerry Washington i Kate Marą, „Margo jest spłukana” w reżyserii Davida E. Kelleyego z Elle Fanning i Michelle Pfeiffer oraz „Lucky”, nowego limitowanego serialu z Anyą Taylor-Joy. Zaprezentowano także pierwsze zdjęcia z „Cape Fear”, „Widow’s Bay”, „Maximum Pleasure Guaranteed” oraz fragment nadchodzącego sezonu „O jedno cię proszę”.

Pełna rozpiska serialowo-filmowych nowości w Apple TV w 2026 roku

„Terapia bez trzymanki”, 3. sezon



To nominowany do nagrody Emmy serial komediowy, stworzony przez laureatów Emmy Billa Lawrence’a i Bretta Goldsteina. Opowiada historię pogrążonego w żałobie terapeuty (Segel), który zaczyna łamać zasady i mówi swoim pacjentom, co naprawdę myśli. Lekceważąc zasady etyki zawodowej, dokonuje głębokich zmian w życiu innych osób oraz w swoim.



Już dostępny na Apple TV.



„Eternity. Wybieram ciebie”



Film powstał we współpracy z A24. W zaświatach, dusze mają tydzień na podjęcie decyzji, gdzie spędzą wieczność. Joan (Elizabeth Olsen) staje przed trudnym wyborem między mężczyzną, z którym spędziła całe życie (Miles Teller), a swoją pierwszą miłością (Callum Turner), który zmarł młodo i przez dekady czekał na jej przybycie. W obsadzie filmu znaleźli się również John Early, Olga Merediz oraz laureatka Oscara Da’Vine Joy Randolph. Ta romantyczna komedia została wyróżniona Certified Fresh na Rotten Tomatoes.

Premiera: 13 lutego



„O jedno cię proszę”, 2. sezon



Serial oparty jest na sequelu uznanej powieści Laury Dave „The First time I Saw Him”, numeru 1 na liście bestsellerów New York Timesa i rekomendacji Reese’s Book Club. W drugim sezonie, Owen wraca po 5 latach ukrywania się; Hanna i jej pasierbica Bailey muszą znaleźć sposób, by ponownie połączyć rodzinę, zanim przeszłość o sobie przypomni. U boku Garner występują Angourie Rice, David Morse, Nikolaj Coster-Waldau, a także nowi członkowie obsady: Judy Greer i Rita Wilson.

Premiera: 20 lutego



„Monarch: Dziedzictwo potworów”



Drugi sezon serialu z udziałem Kurta Russella, Wyatta Russella, Anny Sawai, Kiersey Clemons, Rena Watabe, Mari Yamamoto, Joe Tippetta i Andersa Holma, rozpoczyna się w momencie, gdy los organizacji Monarch, i całego świata, wisi na włosku. Dramatyczna saga odsłania pogrzebane sekrety, które ponownie jednoczą naszych bohaterów (oraz złoczyńców) na Wyspie Czaszki Konga, a także w nowej, tajemniczej wiosce, gdzie z morza wyłania się mityczny Tytan. Echa przeszłości rezonują z teraźniejszością, zacierając granice między rodziną, przyjacielami i wrogami.

Premiera: 27 lutego



„Kobiety niedoskonałe”



Serial, w którym występują Elisabeth Moss i Kerry Washington, oparty jest na powieści Araminty Hall o tym samym tytule i opowiada o zbrodni, która burzy życie trzech przyjaciółek. Niekonwencjonalny thriller porusza kwestie poczucia winy i sprawiedliwości, miłości i zdrady oraz wyborów, które na zawsze zmieniają ludzkie życie. Wraz z rozwojem wydarzeń na jaw wychodzi prawda, że nawet najbliższe przyjaźnie nie zawsze są tym, czym się wydają.

Premiera: 18 marca



„For All Mankind”, 5. sezon



Serial science fiction, stworzony przez Ronalda D. Moore’a, Matta Wolperta i Bena Nediviego. Akcja piątego sezonu rozgrywa się kilka lat po przejęciu asteroidy Goldilocks. Happy Valley rozrosło się w tętniącą życiem kolonię z tysiącami mieszkańców oraz bazę wypadową dla nowych misji, które zaprowadzą ludzkość jeszcze dalej w głąb Układu Słonecznego. Jednak gdy ludzie zaczynają domagać się zaprowadzenia prawa i porządku na Czerwonej Planecie, napięcia między mieszkańcami Marsa a ich dawną ojczyzną przybierają na sile. W piątym sezonie do swoich ról powracają Joel Kinnaman, Toby Kebbell, Edi Gathegi, Cynthy Wu, Coral Peña, Wrenn Schmidt oraz dołączają Mireille Enos, Costa Ronin, Sean Kaufman, Ruby Cruz oraz Ines Asserson.

Premiera: 27 marca



„Znajomi i sąsiedzi”, 2. sezon



Po hańbiącym zwolnieniu Andrew "Coop” Cooper (Hamm), menedżer funduszu hedgingowego, który przeżywa niedawny rozwód, zaczyna okradać domy swoich sąsiadów w niezwykle zamożnej dzielnicy Westmont Village. Szybko odkrywa, że sekrety i skandale ukryte za fasadami bogatych posiadłości mogą być o wiele bardziej niebezpieczne, niż mógłby sobie wyobrazić. W drugim sezonie Andrew Cooper nadal okrada domy w sąsiedztwie aż do momentu, gdy nowy sąsiad grozi ujawnieniem jego tajemnic i narażeniem jego rodziny na niebezpieczeństwo. Nominowany do nagrody Emmy James Marsden dołącza do gwiazdorskiej obsady, którą tworzą Amanda Peet, Olivia Munn, Hoon Lee, Mark Tallman, Leny Hall, Aimee Carrero, Eunice Bae, Isabel Gravitt i Donovan Colan.

Premiera: 3 kwietnia



„Skutki uboczne”



Czarna komedia, w której Reef Hawk (Reeves), uwielbiany hollywoodzki gwiazdor, musi zmierzyć się z ukrytymi demonami, gdy zaczyna być szantażowany tajemniczym nagraniem, które może zrujnować jego wizerunek i karierę. Przy wsparciu swoich najlepszych przyjaciół, Kyle (Diaz) i Xandera (Bomer), oraz prawnika Iry (Hill), Reef wyrusza w duchową podróż, aby naprawić wszystkie wyrządzone krzywdy i odnaleźć szantażystę. Scenarzysta i reżyser Jonah Hill w unikalny sposób ukazuje szaloną, ale oczyszczającą podróż Reefa, w której konfrontacja z przeszłością może okazać się jedyną drogą do uratowania przyszłości.

Premiera: 10 kwietnia



„Margo jest spłukana”



Produkcja autorstwa wielokrotnego laureata nagrody Emmy Davida E. Kelleya, z nominowanymi do nagród Emmy i Złotego Globu Elle Fanning oraz do Oscara i Emmy Michelle Pfeiffer, które występują w rolach głównych i pełnią funkcję producentek wykonawczych. “Margo jest spłukana” to odważny, pełen ciepła i humoru dramat rodzinny śledzący losy Margo (Fanning), świeżo upieczonej studentki i aspirującej pisarki na życiowym zakręcie, córki byłej kelnerki z Hooters (Pfeiffer) i byłego zawodowego wrestlera (Offerman). Margo zostaje młodą matką. W obliczu rosnących kosztów utrzymania i coraz większych wyzwań musi znaleźć sposób na życie. W serialu występują również laureatka Oscara Marcia Gay Harden, zdobywca Oscara i Emmy Greg Kinnear, Michael Angarano, Rico Nasty i Lindsey Normington.

Premiera: 15 kwietnia



„Criminal Record”, 2. sezon



W drugim sezonie thrillera „Criminal Record” podczas wiecu politycznego dochodzi do ataku ze strony skrajnie prawicowych protestujących. Brutalna konfrontacja kończy się śmiercią młodego mężczyzny, a June, ogarnięta poczuciem winy, desperacko próbuje doprowadzić nieznanego zabójcę przed wymiar sprawiedliwości. Jej jedyną nadzieją wydaje się Daniel - kluczowa postać w tajemniczym świecie policyjnego wywiadu. Może mieć odpowiedzi, których potrzebuje, ale aby je uzyskać, będzie musiała zawrzeć niebezpieczny sojusz.

Premiera: 22 kwietnia



„Widow’s Bay”



Na czele obsady stoi laureat nagrody Emmy Matthew Rhys, który pełni również funkcję producenta wykonawczego. Widow’s Bay to urokliwe miasteczko na wyspie położonej 40 mil od wybrzeża Nowej Anglii. Z pozoru spokojna okolica skrywa mroczne sekrety. Burmistrz Tom Loftis (Matthew Rhys) desperacko próbuje ożywić podupadającą społeczność. Nie ma tu Wi-Fi, zasięg sieci komórkowej jest fatalny, a on sam musi zmagać się z przesądnymi mieszkańcami, którzy wierzą, że ich wyspa jest przeklęta. Loftis chce być szanowany, jednak mieszkańcy uważają go za tchórza. Jest zdeterminowany, by zapewnić lepszą przyszłość swojemu nastoletniemu synowi i przekształcić wyspę w atrakcję turystyczną. Wbrew wszelkim przeciwnościom odnosi sukces: turyści wreszcie zaczynają przyjeżdżać. Niestety, mieszkańcy mieli rację. Po dekadach spokoju dawne opowieści, które wydawały się zbyt absurdalne, znów zaczynają się urzeczywistniać. „Widow’s Bay” łączy horror z komedią opartą na silnie zarysowanych postaciach. Rhys występuje u boku obsady, w której znaleźli się m.in. Kate O'Flynn, Stephen Root, Kingston Rumi Southwick, Kevin Carroll oraz Dale Dickey.

Premiera: 29 kwietnia



„Maximum Pleasure Guaranteed”



Serial opowiada historię świeżo rozwiedzionej mamy Pauli (Maslany), która wpada w niebezpieczną spiralę szantażu, morderstwa i … piłki nożnej. Przekonana, że była świadkiem przestępstwa, a jednocześnie tocząca batalię o opiekę nad dzieckiem i przechodząca kryzys Paula rozpoczyna własne śledztwo. Może ono doprowadzić do ujawnienia większego spisku, a zarazem stać się kluczem do odbudowy rodziny i poczucia własnej wartości.

Premiera: 20 maja



„Cape Fear”



Serial inspirowany jest remakem z 1991 r. w reżyserii Martina Scorsese i produkcji Stevena Spielberga. Nad szczęśliwe życie małżeństwa prawników, Anny (Amy Adams) i Toma Bowdena (Patrick Wilson), nadciąga burza, gdy seryjny morderca, Max Cady (Javier Bardem), wychodzi z więzienia i szuka zemsty. Serial został stworzony i napisany przez Nicka Antoscę, a produkcją wykonawczą zajęli się zdobywcy Oscara Martin Scorsese i Steven Spielberg.

Premiera: 5 czerwca



„Sugar”, 2. sezon



W drugim sezonie serialu prywatny detektyw z Los Angeles oraz miłośnik kina, John Sugar (nominowany do nagrody Emmy Colin Farrell), powraca z nową sprawą, śledząc starszego brata wschodzącej gwiazdy boksu, który nadal poszukuje zaginionej siostry. Gdy śledztwo ujawnia konspirację o złowrogich zamiarach, Sugar musi zdecydować, jak daleko się posunie, żeby poznać prawdę? Obok Farrella, w drugim sezonie „Sugar” pojawi się zupełnie nowa obsada, w tym Jin Ha, Raymond Lee, Tony Dalton, Laura Donnelly, Sasha Calle oraz gościnnie Shea Whigham.

Premiera: 19 czerwca



„Lucky”



Nowy miniserial, w roli głównej z laureatką Złotego Globu, nagrody SAG i nominowaną do Emmy Anyą Taylor-Joy, która jest także producentką wykonawczą, oparty jest na bestsellerowej powieści Marissy Stapley o tym samym tytule i rekomendacji klubu książkowego Reese Witherspoon. Taylor-Joy wciela się w młodą kobietę, która lata temu porzuciła życie w świecie przestępczym, w którym się wychowała. Teraz jednak musi ponownie sięgnąć po swoje mroczne, kryminalne zdolności, aby ostatecznie uciec przed przeszłością.

Premiera: 15 lipca



„Dink”



Dusty Boyd (Jake Johnson), który w przeszłości grał w tenisa, zmuszony jest do trenowania niesfornych dzieci w klubie swojego ojca Chucka (Ed Harris). Dusty desperacko próbuje zdobyć jego uznanie, więc ślepo popiera niechęć do najnowszego trendu w klubie - pickleballa. Jednak gdy stara kontuzja daje o sobie znać, Dusty przestaje grać w tenisa i sam zaczyna interesować się... pickleballem. Dzięki swojej czarującej partnerce Candace (Mary Steenburgen) odkrywa, że naprawdę mu się to podoba. Rozdarty między dwoma światami, Dusty zmuszony jest wreszcie stawić czoła swoim sportowym porażkom, w tym rywalowi z dzieciństwa, Andy’emu Roddickowi (Andy Roddick). Ostatecznie zostaje wciągnięty w desperacką walkę o przyszłość klubu, miłość ojca i własną tożsamość. W obsadzie, obok Johnsona, Steenburgen, Harrisa i Roddicka, znaleźli się także Patton Oswalt, Chloe Fineman, Chris Parnell i Aaron Chen, a także Ben Stiller.

Premiera: 24 lipca



„Katastrofa w duecie”



To miks gatunków – pełna akcji komedia, która wywraca konwencję thrillera szpiegowskiego do góry nogami. Pilot amerykańskiej Marynarki Wojennej, porucznik Troy „Assassin” Kelly (Reynolds), zostaje wysłany na tajną misję na terytorium Rosji w kluczowym okresie zimnej wojny. Operacja kończy się katastrofą, a on zostaje na terytorium wroga. Trafia na niego Nikołaj Ustinov (Branagh), były agent KGB i zagorzały miłośnik amerykańskiej kultury. Czy zawarty między nimi sojusz zdoła ocalić Troya i stanie się początkiem wyjątkowej relacji, której żaden z nich się nie spodziewał?

Premiera: 4 września



„Ted Lasso”, 4. sezon



Jason Sudeikis występuje w roli głównej oraz jest producentem wykonawczym serialu. W obsadzie powracają ulubieńcy widzów, w tym laureatka nagrody Emmy Hannah Waddingham, Juno Temple, laureat Emmy Brett Goldstein, Brendan Hunt i Jeremy Swift. Do obsady dołączyli także Tanya Reynolds, Jude Mack, Faye Marsay, Rex Hayes, Aisling Sharkey, Abbie Hern oraz Grant Feely. Ted wraca do Richmond, by zmierzyć się z największym dotąd wyzwaniem: poprowadzeniem kobiecej drużyny piłkarskiej z drugiej ligi. W trakcie sezonu Ted i jego zespół uczą się działać intuicyjnie i podejmować ryzyko, na które wcześniej by się nie zdecydowali.

Premiera: Lato 2026



„Matchbox: Film”



Inspirowany kultowymi zabawkami Mattel, “Matchbox: film” to pełna akcji opowieść o grupie przyjaciół znających się od dzieciństwa, których życie wywraca się do góry nogami, gdy tajny agent CIA Sean (John Cena), wraca do małego miasteczka i nieświadomie wplątuje ich w szaloną, międzynarodową misję uratowania świata. Obok Ceny, Biel, Richardsona, Parris i Castro, w obsadzie znaleźli się także Corey Stoll, Bill Camp, Danai Gurira, Golshifteh Faranhani i inni.

Premiera: 9 października



„Droga wojowniczego dzieciaka”



Szkoła jest koszmarem dla Marka (Jude Hill), którego prześladują rówieśnicy i który czuje, że nie jest wystarczająco dobry: ani w nauce, ani w budowaniu relacji. Sytuacja zmienia się, gdy przyjeżdża jego wujek Jake (Chris Pratt), zasłużony żołnierz sił specjalnych amerykańskiej marynarki (Navy SEAL), by spędzić wakacje w towarzystwie Marka i jego mamy, Sary (Linda Cardellini). Aby pomóc Markowi w nauce samoobrony, Jake opracowuje ambitny program, który nazywa “Operation Warrior Kid” oparty na treningu z Navy SEAL. Zamiast uczyć bratanka walki, Jake pokazuje Markowi, czym jest prawdziwa odwaga.

