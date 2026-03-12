17 filmów, które w ubiegłym roku walczyły o Oscara. Tu je obejrzysz

Przypomnijmy, w 2025 roku „Anora”, w reżyserii Seana Bakera, niezależny film, nakręcony przy budżecie zaledwie 6 mln dolarów, otrzymał pięć statuetek Oscara na sześć nominacji. Obraz zgarnął nagrody za „najlepszy film”, dla „najlepszej aktorki pierwszoplanowej” (Mikey Madison), „najlepszego reżysera”, za „najlepszy scenariusz oryginalny” i „najlepszy montaż” (Sean Baker). Statuetki nie udało się otrzymać Yurze Borisovi, którego w kategorii „najlepszy aktor drugoplanowy” pokonał Kiernan Culkin za kręcony w Polsce „Prawdziwy ból”. Statuetkę za najlepszą męską rolę pierwszoplanową otrzymał z kolei Adrien Brody za swoją kreację w „Brutaliście”. Za najlepszą aktorkę drugoplanową uznano z kolei Zoe Saldanę za jej rolę w dość kontrowersyjnym tytule „Emilia Perez”.

Przeważająca większość filmów, które w 2025 roku były nominowane do Oscara, już obejrzymy w Polsce na popularnych platformach streamingowych. Tuż przed tegoroczną galą rozdania statuetek Amerykańskiej Akademii Filmowej, przypominamy tytuły, o których głośno było tych kilka miesięcy temu. Wczujcie się w klimat sezonu nagród z dobrymi tytułami! Oto te, które już znajdziecie w sieci.

W 2025 roku to one walczyły o Oscara. Te filmy zobaczysz już w internecie

„Anora”



Młoda striptizerka wychodzi za mąż a jej wybrankiem jest syn rosyjskiego oligarchy. Rodzice młodego mężczyzny postanawiają jednak przybyć do USA i unieważnić małżeństwo.

Dostępny na: SkyShowtime



„Brutalista”



Architekt László Toth i jego żona Erzsébet emigrują z Europy do Ameryki. W Stanach mężczyzna otrzymuje wyjątkowo intratne zlecenie.

Dostępny na: SkyShowtime



„Kompletnie nieznany”



Nowy Jork, początek lat sześćdziesiątych XX w. W epoce tętniącej życiem sceny muzycznej i burzliwych przemian kulturowych, do West Village przybywa enigmatyczny 19-latek z Minnesoty wyposażony w gitarę i rewolucyjny talent. Jego przeznaczeniem jest zmienić bieg amerykańskiej muzyki.

Dostępny na: Disney+



„Konklawe”



Szokujące tajemnice Kościoła wychodzą na jaw podczas obrad nad wyborem nowego papieża.

Dostępny na: Prime Video



„Diuna: Część druga”



Książę Paul Atryda przyjmuje przydomek Muad'Dib i rozpoczyna duchowo-fizyczną podróż, by stać się przepowiedzianym w proroctwie wyzwolicielem ludu Diuny.

Dostępny na: HBO Max



„Emilia Pérez”



Prawniczka Rita otrzymuje niespodziewaną propozycję. Ma pomóc szefowi kartelu wycofać się z biznesu i zniknąć na zawsze, stając się kobietą, o jakiej zawsze marzył.

Dostępny na: Canal+



„I'm Still Here”



Brazylia, 1971: kraj coraz bardziej duszony przez wojskową dyktaturę. Matka jest zmuszona na nowo odnaleźć siebie, gdy życie jej rodziny zostaje zniszczone przez akt przemocy.

Dostępny na: HBO Max



„Wicked”



Kraina Oz. Elphaba, odrzucona przez ludzi ze względu na zielony kolor skóry, niespodziewanie nawiązuje na Uniwersytecie Shiz przyjaźń z popularną studentką Galindą.

Dostępny na: SkyShowtime



„Substancja”



Starzejąca się gwiazda telewizyjnego show doświadcza potwornych konsekwencji zażycia nielegalnego leku, który ma ją zmienić w młodszą, lepszą wersję samej siebie.

Dostępny na: Prime Video



„Wybraniec”



Wpływowy adwokat Roy Cohn bierze pod swoje skrzydła młodego biznesmena i uczy go, jak za pomocą wszystkich, nawet najbardziej wyrachowanych, metod grać o najwyższą stawkę i osiągać upragnione cele.

Dostępny na: HBO Max



„Prawdziwy ból”



Dwóch kuzynów wybiera się po śmierci babci na sentymentalną podróż do Polski, w celu poznania kraju, z którego pochodzi ich rodzina.

Dostępny na: Disney+



„Pierwsza dziewczyna w orkiestrze”



Bohaterką krótkometrażowego dokumentu jest kontrabasistka Orin O'Brien, która przecierała szlaki jako pierwsza kobieta zatrudniona w orkiestrze Filharmonii Nowojorskiej.

Dostępny na: Netflix



„Nosferatu”



Straszliwy Nosferatu zakochuje się w młodej kobiecie. Powodowany rosnącą obsesją wampir sieje wokół grozę i strach.

Dostępny na: SkyShowtime



„Gladiator II”



Żona Hanno zostaje zabita podczas najazdu Rzymian, a on sam trafia do niewoli. Aby pomścić śmierć ukochanej, mężczyzna postanawia walczyć na arenie jako gladiator.

Dostępny na: SkyShowtime



„Nie chcemy innej ziemi”



Izraelsko-palestyński kolektyw twórców, dziennikarzy, aktywistów i filmowców układa w opowieść wieloletnie zmagania mieszkańców Masafer Yatta o zachowanie swojej ziemi przed wojskiem i osadnikami z Izraela. Film jest wyrazem twórczego oporu wobec polityki, w ramach której spychacze niszczą domy, a ich mieszkańcy są z nich wypędzani, próżno szukając sprawiedliwości w sądowej sali. Pomiędzy młodymi twórcami filmu wyraźnie rysuje się jeszcze jedna asymetria: palestyński aktywista Basel jest prześladowany i szpiegowany, Yuval - izraelski dziennikarz śledczy - może bez przeszkód poruszać się po kraju.

Dostępny na: Canal+



„Wojna porcelanowa”



W trakcie pełnoskalowej rosyjskiej inwazji w Ukrainie dwóch artystów: Andrey Stefanov i Slava Leontyev oraz artystka Anya Stasenko szukają inspiracji i piękna w działaniach na rzecz obrony swojego kraju oraz kultury. Pokazują, że choć pozornie łatwo jest przestraszyć ludzi, to trudniej odebrać im wolę życia. Podczas wojny rozpętanej przez rosyjskich żołnierzy przeciw cywilom, bohaterowie zostali w kraju uzbrojeni nie tylko w swoją sztukę i kamerę, ale także - po raz pierwszy w życiu - w karabiny. Pomimo codziennych bombardowań, Anya przeciwstawia się wojnie, cały czas tworząc porcelanę.

Dostępny na: Apple TV+



„Sugarcane: Rozliczenie z przeszłością”



Odkrycie nieoznaczonych grobów przy internacie dla indiańskich dzieci prowadzonym przez kościół katolicki wstrząsnęło Kanadą i całym światem. W odpowiedzi rdzenni mieszkańcy zaczęli własne śledztwo w sprawie przemocy, do której dochodziło w pobliskiej szkole, obnażając system stworzony z myślą o zniszczeniu ich obyczajów. Ocalone ofiary mają dziś szansę wyjawić swoją prawdę, znaleźć odwagę, żeby zmierzyć się z przeszłością i przerwać błędne koło cierpienia.

Dostępny na: Disney+

