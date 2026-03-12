6 nowości od dziś na Netflix i HBO Max. Pełna rozpiska premierowych sztosów

W czwartek 12 marca Netflix i HBO Max mają dla swoich subskrybentów sporo nowości. Na liście premier jest kilka kontynuacji uwielbianych serii, ale też zupełne świeżynki oraz klasyki, które do tej pory trudno było obejrzeć w sieci. Sprawdźcie pełną rozpiskę premier i przekonajcie się, czy jest na tej liście coś, co chcielibyście obejrzeć.

Czwartkowe nowości na Netflix i HBO Max. Wpadło sześć tytułów

„Virgin River”, 7. sezon (Netflix)



Mel i Jack tuż po ślubie marzą o adopcji dziecka. Tymczasem niewygasłe miłości i nowe zagrożenia ciążą nad Virgin River.



„Love is Blind: Szwecja”, 3. sezon (Netflix)



Eksperyment społeczny z udziałem singli, którzy chcą, żeby ktoś pokochał ich za to, jacy są, a nie za to, jak wyglądają. Uczestnicy poznają się, nie widząc się nawzajem, a pierwsze spotkanie twarzą w twarz czeka ich dopiero po ewentualnych zaręczynach. Przez kolejne 5 tygodni będą mieszkać razem i planować ślub oraz spróbują do więzi emocjonalnej dołączyć tę fizyczną. Czy kiedy nadejdzie dzień ślubu, zdecydują się związać na zawsze z osobą, w której się zakochali, nie znając jej wyglądu? Czy może fizyczność i inne czynniki przerwą ich związek?



„Śmierć komedianta” (HBO Max)



Argentyński aktor, znany z roli bohatera w serialu, po diagnozie śmiertelnej choroby ucieka do Belgii.



„Klik: i robisz, co chcesz” (HBO Max)



Zaniedbujący rodzinę pracoholik zostaje właścicielem magicznego pilota. Za pomocą urządzenia może sterować nie tylko telewizorem, ale także swoim życiem.



„Dwóch gniewnych ludzi” (HBO Max)



Młody pechowiec zostaje skierowany do ekscentrycznego doktora. Demoniczny terapeuta nie odstępuje go na krok i sprawia, że jego życie staje się piekłem.



„Wolfgang” (HBO Max)



Dziewięcioletni Wolfgang po nagłej śmierci matki zostaje zmuszony zamieszkać z ojcem Carlesem, którego nigdy nie poznał.Czytaj też:

