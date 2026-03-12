Wieczorynki i seriale PRL. Rozpoznaj po jednym ujęciu! QUIZ
Seriale

Wieczorynki i seriale PRL. Rozpoznaj po jednym ujęciu! QUIZ

„Janosik”
„Janosik” Źródło: TVP
Pamiętasz charakterystyczną muzyczkę przed dobranocką i kultowe sceny z telewizji sprzed lat?Cofnij się do czasów, gdy całe rodziny siadały wieczorem przed ekranem!

W tym quizie sprawdzisz swoją spostrzegawczość i pamięć. Przygotowaliśmy kadry z najpopularniejszych wieczorynek oraz seriali z czasów PRL – Twoim zadaniem jest odgadnąć tytuł tylko na podstawie jednego ujęcia!

Wieczorynki i seriale PRL –  rozpoznaj po jednym ujęciu!

Odpowiedz na 1 pytanie z 15 To kadr z: To kadr z:
  • Krecik
  • Pszczółka Maja

