5 nowości w streamingu na dziś. Netflix i HBO Max dokładają hity

W połowie tygodnia Netflix i HBO Max dorzucają kilka świeżych tytułów, które mogą łatwo wypełnić wieczór przed ekranem. Jeśli więc szukacie czegoś nowego do obejrzenia na najpopularniejszych platformach streamingowych w Polsce – tutaj znajdziecie pełną rozpiskę premier.

Dwie premiery na Netflix, trzy na HBO Max. Te nowości warto dziś sprawdzić

„Miłość nie zna wieku” (Netflix)



W tym serialu randkowym gdy chodzi o bratnie dusze, wiek traci znaczenie. Ale czy miłość naprawdę nie zna granic, czy też różnica lat stanie singlom na drodze do szczęścia? W tym nowym eksperymencie społecznym prowadzonym przez Nicka Vialla i Natalie Joy grupa randkowiczów odkryje, czy to prawda, że miłość nie zna wieku.



„Louis Theroux: W głębi manosfery” (Netflix)



W swoim pierwszym pełnometrażowym filmie dokumentalnym dla Netflixa Louis Theroux podróżuje do Miami, Nowego Jorku i Marbelli, aby poznać influencerów i twórców treści w samym sercu radykalnego nurtu manosfery. 90-minutowy film wyjaśnia, jak czołowi krzewiciele tej ideologii, między innymi Harrison Sullivan (alias HS Tikky Tokky), Myron Gaines, Nicolas Kenn De Balinthazy (alias Sneako), Justin Waller oraz Ed Matthews pomagają kształtować wyobrażenia młodych mężczyzn na temat męskości i napędzają światowy ruch maskulinistyczny. Louis zagłębia się w ich ekosystem i spotyka się z głównymi orędownikami, którzy przedstawiają swoje interpretacje tradycyjnych ról płciowych i wartości. Filmowiec zapoznaje się z ich językiem, między innymi z pojęciem „czerwonej pigułki”, oraz bada, na czym polega atrakcyjność tej ideologii. Próbuje też poznać opinie kobiet z ich otoczenia, które najwyraźniej ich wspierają.



„To miasto” (HBO Max)



W Birmingham w 1981 roku grupa młodych walczy o własną drogę, a każdy potrzebuje drugiej szansy, jaką daje muzyka.



„Skąd się bierze wiatr” (HBO Max)



Dwójka przyjaciół z Tunisu, Alyssa i Mehdi, wyrusza do Dżerby, by wziąć udział w konkursie artystycznym, który może dać im nowy start.



„Świadek” (HBO Max)



Tarlan jest świadkiem morderstwa dokonanego przez ważnego urzędnika. Gdy policja odmawia śledztwa, postanawia działać na własną rękę.Czytaj też:

Obydwa od razu stały się perłami HBO Max. Za tymi kryminałami stoi jedna osobaCzytaj też:

Nowy duński miniserial robi furorę na Netflix. 3 mocne odcinki