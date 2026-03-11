Co jedzą zwycięzcy Oscarów? Menu z Balu Gubernatorów robi ogromne wrażenie

Tradycyjnie po wielkiej gali, wręczeniu nagród i błysku fleszy na czerwonym dywanie przychodzi czas na… kolację. Bal Gubernatorów, oficjalne przyjęcie Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej, od lat jest kulinarną wizytówką Oscarów. W tym roku także nie zabraknie spektakularnego menu, które przygotuje legenda światowej gastronomii.

Bal Gubernatorów – kulinarne zaplecze Oscarów

Bal Gubernatorów to ekskluzywne przyjęcie organizowane tuż po ceremonii rozdania Oscarów. W wydarzeniu bierze udział ok. 1500 gości – wśród nich laureaci, nominowani, prezenterzy oraz najważniejsze postaci przemysłu filmowego.

Podczas tegorocznej edycji, odbywającej się po 98. ceremonii wręczenia Oscarów, goście spróbują dań przygotowanych przez Wolfganga Pucka. Szef kuchni ponownie postawi na swoje popisowe specjały, w tym zapiekanego kurczaka w cieście oraz krakersy z wędzonego łososia w kształcie oscarowych statuetek.

Nowości w menu. Sushi i deser z rodzinnego przepisu

Choć klasyki pozostają w karcie, w tym roku pojawi się także kilka nowych atrakcji kulinarnych. Jedną z nich będzie specjalna degustacja sushi i łososia. Pięciu kucharzy będzie na bieżąco przygotowywać roladki, nigiri oraz chrupiące wafle ryżowe.

Na deser zaplanowano m.in. strudel jabłkowy przygotowany według przepisu mamy Wolfganga Pucka. Nie zabraknie także stanowiska z lodami. „Używamy nowej maszyny do lodów” – powiedział syn Pucka i współ szef kuchni, Byron Puck w rozmowie z Variety. „To trudne, gdy przygotowuje się lody, sorbety lub gelato dla 1500 osób. Wyjmuje się lody i zazwyczaj są jak kamień, ponieważ muszą wytrzymać całą noc. Ta maszyna utrzymuje je w niskiej temperaturze i obraca lody, dzięki czemu uzyskuje się ładną, jednolitą, jedwabistą konsystencję”.

32 lata tradycji i menu dla każdego. Jest coś i dla wegan

W tym roku Wolfgang Puck po raz 32. odpowiada za catering podczas tego prestiżowego balu. Szef kuchni podkreśla, że kluczowe jest uwzględnienie wszystkich potrzeb dietetycznych gości.

Wspomina przy tym sytuację z 2020 roku, kiedy po zdobyciu Oscara za rolę w filmie „Joker” na przyjęciu pojawił się Joaquin Phoenix wraz ze swoim zespołem.

„Zabraliśmy Joaquina i cały jego zespół do kuchni, ale on powiedział: »Jesteśmy weganami«” – wspomina Puck w Variety. „Powiedziałem: »Wiesz co, jesteśmy gotowi«. Więc nakarmiliśmy ich wszystkimi naszymi wegańskimi daniami, a on powiedział: »To najlepsza wegańska restauracja na świecie«. Jesteśmy z tego bardzo dumni”.

Szampan, koktajle i oscarowa oprawa

Za oprawę napojów podczas tegorocznego balu ponownie odpowiadać będą sprawdzeni partnerzy wydarzenia. Oficjalne wina Oscarów dostarczy Clarendelle & Domaine Clarence Dillon, a szampana – Piper-Heidsieck.

Na miejscu pojawią się również miksolodzy Charles Joly i Lorenzo Antinori wraz z zespołem hongkońskiego Baru Leone. Będą oni przygotowywać koktajle na bazie Tequila Don Julio. Kwiatowe dekoracje na wydarzenie przygotuje Saco Sarkissian, dyrektor kreatywny Petals LA.

Tegoroczną ceremonię wręczenia Oscarów poprowadzi Conan O'Brien. Gala odbędzie się 15 marca w Dolby Theatre w Hollywood. Galę wręczenia Oscarów 2026 w Polsce będzie można obejrzeć na żywo wyłącznie w serwisie streamingowym CANAL+ oraz linearnie na antenie CANAL+ PREMIUM.

instagramCzytaj też:

Wieczorynki i seriale PRL-u. Rozpoznaj 10 kadrów!Czytaj też:

Kryminały z piekła rodem. Szykuje się mroczny kwiecień