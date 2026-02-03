18 najlepszych seriali o toksycznych relacjach. Wciągają i przerażają

Od manipulacyjnych gierek umysłowych po destrukcyjne rozgrywki o władzę – toksyczne relacje fascynują i przerażają jednocześnie, a twórcy seriali coraz częściej eksplorują cienkie granice między miłością a obsesją, przyjaźnią a zdradą czy lojalnością a kontrolą. Te seriale odsłaniają mechanizmy zazdrości i władzy w związkach romantycznych, ale także w przyjaźniach, rodzinach czy środowisku pracy. Przeplatają napięcie psychologiczne z emocjonalną intensywnością, zmuszając widza do refleksji nad tym, co w relacjach zdrowe, a co jest już przekraczaniem granic. Jeżeli interesują cię takie klimaty – sprawdź nasze zestawienie!

Najlepsze seriale o toksycznych relacjach

„Wielkie kłamstewka”



Kiedy Madeline i Celeste biorą pod swoje skrzydła nową w mieście samotną matkę o imieniu Jane, żadna z nich nie zdaje sobie sprawy, jak bardzo wpłynie na wszystkich przybycie tej kobiety i jej syna. Serial jest oparty na powieści Liane Moriarty o tym samym tytule.



„Romans”



Noah jest nauczycielem w średnim wieku i z dużą rodziną, a Alison, pracująca jako kelnerka, stara się ponowie ułożyć swoje życie. Ich drogi przecinają się, kiedy Noah jedzie na wakacje do teściów.



„Trzy kobiety”



Trzy Amerykanki z bardzo różnych środowisk podejmują radykalne kroki, aby odkryć swoje prawdziwe pragnienia. Pisarka, która opłakuje własną stratę, przekonuje każdą z nich, aby opowiedziała jej swoją historię.



„Rozterki Fleishmana”



Właśnie rozwiedziony 41-letni Toby Fleishman nurkuje w nowy świat aplikacji randkowych, osiągając sukcesy, jakich nigdy nie miał w młodości. Wtedy znika jego była żona, zostawiając go z dwojgiem małych dzieci i bez żadnych wieści, gdzie jest i czy planuje powrócić.



„Biały lotos”



Satyra społeczna z akcją osadzoną w ekskluzywnych kurortach. Serial podąża za grupą gości hotelowych, którzy w tym samym tygodniu spędzają wakacje, relaksując się i wypoczywając wśród rajskich krajobrazów.



„Rodzina Soprano”



Tony Soprano, mąż i ojciec dwójki dzieci, a zarazem ważny członek mafii z New Jersey, cierpi na tajemnicze ataki paniki. Kiedy sytuacja zaczyna go przerastać, postanawia rozpocząć terapię u psychiatry.



„Awantura”



Incydent przemocy drogowej między sfrustrowanym pracownikiem fizycznym i niespełnioną bizneswoman wywołuje konflikt, który stopniowo wyciąga z nich to, co najgorsze.



„Plotkara”



Spójrz na ostatni wpis najgłośniejszej bloggerki Manhattanu, Plotkary. Opisuje ona wszystkie nowinki dotyczące elity nastolatków poczynając od zwykłych wydarzeń szkolnych, a kończąc na najbardziej odlotowych, dekadenckich imprezach.



„Skins”



Serial przedstawiający życie i przygody miłosne grupy przyjaciół mieszkających w Bristolu.



„Sukcesja”



Roy Logan (Brian Cox) – nieprzejednany i wpływowy mężczyzna, z trzecią żoną, Marcią (Hiam Abbass), u boku, twardą ręką zarządza należącą do rodziny, globalną korporacją mediową. Ma czworo dzieci z poprzednich dwóch związków. Kendall Roy (Jeremy Strong), starszy syn Logana z drugiego małżeństwa, jest obecnie prezesem jednego z oddziałów firmy i jego oczywistym następcą. Roman Roy (Kieran Culkin), młodszy brat Kandalla, który nie pracuje już Waystar, jest szczerym i rozrywkowym mężczyzną. Siobhan „Shiv” Roy (Sarah Snook), jedyna córka Logana i zarazem najmłodsze jego dziecko, rozwija swoją karierę w polityce. Natomiast Connor Roy (Alan Ruck), najstarszy syn i jedyne dziecko z pierwszego małżeństwa, wiedzie spokojne życie w Nowym Meksyku, z dala od rodziny. Napięcia i tarcia rodzinne wzmagają się, gdy na imprezie urodzinowej Logana dochodzi do kłótni i zaczyna się walka o władzę – między ojcem a synem, a także między samym rodzeństwem.



„Zakłamanie”



Kiedy Lucy Albright i Stephen DeMarco spotykają się na studiach, są w wieku, gdy z pozoru prozaiczne wybory prowadzą do nieodwołalnych konsekwencji. Szybko pogrążają się w uzależniającym związku, który na zawsze zmieni nie tylko ich życie, ale życie wszystkich dokoła.



„Gotowe na wszystko”



Na przedmieściach Fairview każda z gospodyń domowych coś ukrywa. Gdy jedna z nich popełni samobójstwo, na jaw zaczną wychodzić mroczne sekrety mieszkańców ulicy Wisteria Lane.



„Euforia”



Bohaterką serialu "Euforia" jest 17-letnia Rue Bennett. Nastolatka zakończyła niedawno odwyk i zastanawia się nad swoją przyszłością. Jej życie gwałtownie się zmienia, kiedy poznaje Jules Vaughn, transpłciową dziewczynę, która niedawno przeprowadziła się do miasta po rozwodzie swoich rodziców i – podobnie jak Rue – szuka swojego miejsca na ziemi.



„Ty”



Niebezpiecznie czarujący mężczyzna ze skłonnością do popadania w obsesję posuwa się do drastycznych kroków, aby wkroczyć w życie kobiet, które go fascynują.



„Orange Is the New Black”



Produkcja śledzi losy szczęśliwie zaręczonej Piper Chapman (Taylor Schilling), którą dopada jej dzika przeszłość, co w rezultacie kończy się aresztowaniem i skazaniem na pobyt w więzieniu federalnym. By spłacić swój dług wobec społeczeństwa, Piper zamienia swoje wygodne życie w Nowym Jorku na więzienną celę i pomarańczowy więzienny uniform.



„Normalni ludzie”



Oboje chodzą do tej samej szkoły w małym miasteczku w zachodniej Irlandii. Connell (Paul Mescal) jest lubianym, przystojnym i dobrze zbudowanym sportowcem. Marianne (Daisy Edgar-Jones) natomiast to dumna, wycofana i niepopularna samotniczka, która unika swoich kolegów i koleżanek z klasy, a na lekcjach kwestionuje autorytet nauczycieli. Między nastolatkami zaczyna iskrzyć, gdy Connell przychodzi, aby odebrać swoją matkę Lorraine (Sarah Greene) z pracy w domu Marianne. Bohaterów zaczyna łączyć dziwna i niezwykle silna więź, którą postanawiają ukryć przed rówieśnikami.



„Seks w wielkim mieście”



Zamieniając siebie i trzy najlepszy przyjaciółki w króliki doświadczalne, Carrie bada, co trzydziestokilkulatka musi zrobić, by dobrze bawić się w mieście pełnym na serio niezamężnych mężczyzn, którzy uważają, że długoterminowe zobowiązania są stworzone tylko dla tych „zaobrączkowanych”. Dołącz do Carrie, Samanthy, Mirandy i Charlotty w seksownej i wyrafinowanej pogoni za odpowiedziami na najbardziej gorące pytania.



„Mad Men”



Nowy Jork, lata 60. Ceniony spec od reklamy wspina się po szczeblach kariery, lecz tajemnice dotyczące jego przeszłości zaczynają niszczyć zarówno jego życie zawodowe, jak i osobiste.

