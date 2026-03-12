Piszą, że to „najlepszy serial, jaki oglądali”, a fakt, że ma 1. sezon to „zbrodnia”. Na HBO Max czeka perełka

Akcja serialu „Zamęt”, liczącego 8 odcinków, osadzona jest w USA w 1972 roku. Opowiada o losach młodego mężczyzny – żołnierza Maca „Quarry'ego” Conwaya (w tej roli Logan Marshall-Green), który wraca do rodzinnego Memphis z wojny w Wietnamie.

Mężczyzna jest zniszczony psychicznie i fizycznie przez to, co doświadczył. Nie może do końca odnaleźć się w rzeczywistości. Pogrąża się w samodestrukcji. Nie stroni od używek. Splot zdarzeń sprawia, że zaczyna współpracować z gangsterami, którzy odpowiedzialni są za szereg szemranych interesów nad brzegiem rzeki Missisipi. Luźno oparta na powieściowej serii Maksa Allana Collinsa historia weterana, który po powrocie z Wietnamu nie umie odnaleźć się w normalnej rzeczywistości.

Widzowie kochają ten serial na HBO Max. „Dawno nie widziałem tak dobrej klasycznej opowieści”

Serial powstał w 2016 roku, jednak do tej pory wielu jego fanów mocno przeżywa fakt, że miał tylko jeden sezon. „Anulowanie tego serialu powinno być traktowane jako zbrodnia przeciwko ludzkości”; „Wiarygodni psychologicznie bohaterowie, angażująca historia, bogate tło społeczne... Szkoda, że przedwcześnie go zakończyli, miał potencjał na kilka sezonów”; „Jedna z lepszych rzeczy, jakie oglądałem w życiu”; „Dawno nie widziałem tak dobrej klasycznej opowieści”; „Ten serial jest brudny, tak brudny, że czuć piach w ustach oglądając go, ale nie można się oderwać od tego brudu na ekranie, czekając co będzie dalej. Mocny”; „Bardzo ciekawa, mocno psychologiczna i wciągająca historia. Genialny klimat przypominający Detektywa” – piszą o nim w sieci widzowie.

Jeżeli macie subskrypcję HBO Max, szukacie czegoś do obejrzenia w dwa-trzy wieczory i lubicie klimat „Detektywa” czy „Narcos”, serial „Zamęt” będzie tytułem, o którym długo nie zapomnicie.

Czytaj też:

6 nowości od dziś na Netflix i HBO Max. Pełna rozpiska premierowych sztosówCzytaj też:

Ten 4-odcinkowy brytyjski serial to petarda! Jest teraz na HBO Max