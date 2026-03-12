Polacy w latach 90. kochali ten serial! Oto, co się stało z jego gwiazdami

Minęły trzy dekady od premiery „Szkoły złamanych serc”, a serial, który w latach 90. elektryzował młodzież, wciąż pozostaje jednym z najbardziej kultowych młodzieżowych dramatów telewizyjnych. Co dziś robią aktorzy, którzy wcielali się w niesfornych uczniów z Sydney? Ich losy potoczyły się zaskakująco.

„Szkoła złamanych serc” – serial, który pokazał prawdziwe życie nastolatków

Australijski serial młodzieżowy „Szkoła złamanych serc” („Heartbreak High”) zadebiutował 27 lutego 1994 roku i był emitowany do 1999 roku. Akcja rozgrywała się w wielokulturowej dzielnicy Sydney, a bohaterami byli uczniowie liceum im. Hartleya, którzy po wakacjach wracali do szkolnych ławek.

W nowym semestrze pojawiali się zarówno nowi uczniowie – w tym wietnamski imigrant czy zbuntowana raperka – jak i młoda nauczycielka angielskiego i historii, która musiała zmierzyć się z wyjątkowo trudną klasą. Pierwszy dzień w pracy szybko zamieniał się w koszmar.

Serial pokazywał codzienność młodych ludzi: ich konflikty, emocje i bunt wobec świata dorosłych. Pod warstwą bezczelności i arogancji kryła się jednak wrażliwość oraz silne więzi między bohaterami.

Od rasizmu po bezdomność – serial, który nie bał się trudnych tematów

Produkcja wyróżniała się na tle innych młodzieżowych seriali lat 90. realistycznym podejściem do problemów młodych ludzi. W kolejnych odcinkach pojawiały się wątki sekt, eksperymentowania z narkotykami, bezdomności, rasizmu czy nastoletnich ciąż.

Twórcy pokazywali także codzienne życie uczniów poza szkołą. Bohaterowie spędzali czas w popularnym basenie Shark Pool, organizowali wyścigi na rolkach i wpadali w kolejne tarapaty.

Serial zdobył ogromną popularność, a jego wpływ wykraczał poza ekran. Dla wielu młodych widzów był inspiracją do zmiany stylu życia – od charakterystycznych fryzur z dredami po kolczyki w nosie. Do języka uczniów na stałe trafiło też kultowe powiedzenie „rack off!”.

Kultowy hit, który wychował pokolenie widzów

Choć od premiery „Szkoły złamanych serc” minęło już ponad 30 lat, produkcja nadal pozostaje ważnym punktem w historii telewizji młodzieżowej.

Losy uczniów z Hartley High pokazały, że serial dla nastolatków może jednocześnie bawić i podejmować poważne tematy, a dla wielu fanów z lat 90. bohaterowie tej historii na zawsze pozostaną symbolem młodzieńczego buntu.

Gwiazdy serialu „Szkoła złamanych serc”. Jak dziś wyglądają?

Salvatore Coco



Jedną z najbardziej charakterystycznych postaci serialu był Costa „Con” Bordino – kuzyn Nicka, który przeżył jedną z najbardziej dramatycznych historii w serialu. Dziś 49-letni Salvatore Coco łączy dwie pasje. Nadal występuje jako aktor, ale pracuje również jako kucharz. W 2022 roku powrócił na ekran w serialu „Zatoka serc”, gdzie ponownie wcielił się w postać Dimitrija – tym razem jako ojciec Theo.



Callan Mulvey



Callan Mulvey, który grał buntowniczego Drazicia, był jednym z największych idoli nastolatek lat 90. Kolczyk w brwi i wizerunek „złego chłopca” uczyniły go jednym z najbardziej rozpoznawalnych bohaterów serialu. Kilka lat po zakończeniu produkcji aktor przeżył dramatyczny wypadek samochodowy w 2003 roku. W wyniku obrażeń stracił jedno oko, a jego twarz musiała zostać odbudowana. Aktor wspominał później:„Myślałem wtedy, że to już koniec dla mnie. Cała środkowa część mojej twarzy się zawaliła, rozcięto mi głowę od ucha do ucha, skóra głowy została naciągnięta, a oni odbudowali mi twarz”. Dziś 49-letni Mulvey nadal gra w filmach. Wystąpił m.in. w hollywoodzkich produkcjach „Batman v Superman: Świt sprawiedliwości” oraz „Avengers: Koniec gry”.



Ada Nicodemou



Ada Nicodemou zapisała się w pamięci widzów jako Katerina Ioannou, której związek z nieśmiałym Charliem był dla wielu fanów wzorem romantycznej relacji. Aktorka szybko przeniosła się do innej popularnej produkcji. Od 2000 roku gra Leah Patterson-Baker w serialu „Zatoka serc”, dzięki czemu jest jedną z najdłużej występujących aktorek tej opery mydlanej. Prywatnie Ada była żoną Chrysa Xipolitasa, z którym rozwiodła się w 2015 roku. W ubiegłym roku potwierdziła, że jest w związku z Jamesem Stewartem, swoim partnerem z planu serialu.



Alex Dimitriades



Postać Nicka Poulosa pojawiła się w serialu tylko przez rok, ale jego tragiczna śmierć po szkolnym meczu bokserskim była jednym z najbardziej pamiętnych momentów produkcji. Aktor Alex Dimitriades, dziś 51-letni, kontynuował karierę zarówno w Australii, jak i w Hollywood. Wystąpił m.in. w filmach „Statek widmo” (2002) oraz „Deuce Bigalow: Europejski żigolo” (2005). Ostatnio można go było zobaczyć w serialu „Turysta” produkcji BBC, gdzie zagrał gangstera Kostę u boku Jamiego Dornana.



Lara Cox



Lara Cox, która grała Anitę Scheppers, była jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci serialu i ekranową partnerką Drazicia. Po zakończeniu produkcji pojawiła się m.in. w „Zatoka serc”, gdzie wcieliła się w trzy różne bohaterki. Zagrała także w filmach „Szukając diagnozy” i „Kangur Jack”. W 2022 roku aktorka powróciła do swojej roli w nowej wersji „Szkoła złamanych serc” przygotowanej dla Netflixa.



Abi Tucker



W serialu Jodie Cooper marzyła o karierze piosenkarki. W prawdziwym życiu ten scenariusz się spełnił. Dziś 52-letnia Abi Tucker tworzy muzykę jako część duetu The Falling Seeds. Występowała również ze swoim zespołem grunge’owym Bully. Od 2010 roku prowadzi także popularny australijski program dla dzieci „Play School”.



Luke Jacobz



Luke Jacobz, który w ostatnim sezonie serialu grał Zaca Crofta, szybko zrobił karierę w australijskiej telewizji. Wcielił się w postać Angelo Rosetty w „Zatoka serc”, a w 2008 roku wygrał australijską wersję „Dancing With The Stars”. Później prowadził także australijską edycję programu „X Factor” i pojawił się w reality show „I’m a Celebrity… Get Me Out of Here!”.



Scott Major



Scott Major, który grał Riversa w latach 1994–1995, nie tylko kontynuował aktorstwo, ale także zajął się reżyserią. Występował w serialu „Sąsiedzi”, a część odcinków również wyreżyserował. Aktor powrócił także do swojej kultowej roli w odświeżonej wersji „Szkoła złamanych serc” z 2022 roku. O przemianie swojej postaci powiedział: „Rivers był okropnym, rasistowskim i seksistowskim człowiekiem. Ale kiedy odszedł, nie był już tą osobą, a w tej nowej serii rozpoczyna zupełnie nową podróż”. Czytaj też:

