Stworzył jedne z najlepszych seriali wszech czasów i powraca! To jego najnowsze dzieło

Serial nosi tytuł „Margo jest spłukana” i występować w nim będzie hollywoodzka śmietanka. Produkcja, powstająca wspólne z najsłynniejszą ostatnio wytwórnią A24, oparta jest na bestsellerowej powieści Rufi Thorpe o tym samym tytule. Serial stanowi także najnowszą współpracę Kelleya z Apple TV, po nominowanym do Emmy przebojowym dramacie „Uznany za niewinnego”, którego drugi sezon jest obecnie w produkcji.

Nowość od mistrza i na podstawie bestsellera. Co wiemy o „Margo jest spłukana”?

Apple TV pokazał pierwszy zwiastun oraz ogłosił datę premiery wyczekiwanego serialu „Margo jest spłukana” (ang. „Margo’s Got Money Troubles”), w którym występują i pełnią funkcję producentek wykonawczych nominowana do nagrody Emmy i Złotego Globu Elle Fanning oraz nominowana do Oscara i Emmy Michelle Pfeiffer. W znakomitej obsadzie znajdują się również laureat nagrody Emmy Nick Offerman oraz Thaddea Graham, oraz zdobywczyni Oscara i Emmy Nicole Kidman, która także pełni funkcję producentki wykonawczej.

„Margo jest spłukana” to odważny, pełen ciepła i humoru dramat rodzinny śledzący losy Margo (Fanning), świeżo upieczonej studentki i aspirującej pisarki na życiowym zakręcie, córki byłej kelnerki z Hooters (Pfeiffer) i byłego profesjonalnego wrestlera (Offerman). Margo zostaje młodą matką. W obliczu rosnących kosztów utrzymania i coraz większych wyzwań musi znaleźć sposób na życie. W serialu występują również laureatka Oscara Marcia Gay Harden, zdobywca Oscara i Emmy Greg Kinnear, Michael Angarano, Rico Nasty i Lindsey Normington.

Zobaczcie pierwszą krótką zapowiedź serii:

Ośmioodcinkowy serial oryginalny Apple zadebiutuje 3 odcinkami w środę, 15 kwietnia 2026 roku. Kolejne będą emitowane w każdą środę, aż do 20 maja 2026 roku.

