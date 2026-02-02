9 perełek na HBO Max, 8 hitów na Netflix. To trenduje po weekendzie

Po weekendzie internet aż huczy od poleceń dla serialo- i filmoholików. Jeśli nie masz jeszcze planów na wieczór albo chcesz nadrobić to, o czym wszyscy właśnie mówią, jesteś w dobrym miejscu. Wybraliśmy 9 tytułów na HBO Max i 8 na Netflix, które po weekendzie wyraźnie trendują i przyciągają widzów. Od głośnych premier po tytuły, które niespodziewanie wróciły na top — oto lista perełek, o których teraz jest głośno.

„Grzesznicy” (HBO Max)



Chcąc zostawić za sobą burzliwą przeszłość, bracia bliźniacy wracają do rodzinnego miasta, żeby zacząć życie od nowa. Na miejscu przekonują się, że czeka na nich jeszcze gorsze zło.



„Teściowie 3” (HBO Max)



Rodzina spotyka się na prowincji na chrzciny. Wanda i Tadeusz organizują uroczystość, Małgorzata przybywa z przyjaciółką, a były mąż Andrzej wraca z Australii z nowym towarzystwem.



„Koszmar minionego lata” (HBO Max)



Grupa przyjaciół ukrywa fakt, że spowodowali wypadek samochodowy. Rok później ktoś, kto zna ich sekret chce się zemścić.



„Mrugnij dwa razy” (HBO Max)



Miliarder spotyka kelnerkę Fridę na przyjęciu charytatywnym i zaprasza ją na wakacje na prywatną wyspę. Początkowo wszystko wydaje się rajem, ale dziwne wydarzenia budzą w Fridzie podejrzenia. Aby przetrwać, musi odkryć mroczną prawdę o wyspie.



„Ex Machina” (HBO Max)



Po wygraniu konkursu programista jednej z największych firm internetowych zostaje zaproszony do posiadłości swojego szefa. Na miejscu dowiaduje się, że jest częścią eksperymentu.



„Niebo. Rok w piekle” (HBO Max)



Polska, początek lat 90. Grupa młodych ludzi, szukających przynależności, trafia pod wpływy charyzmatycznego lidera.



„The Pitt” (HBO Max)



Piętnastogodzinny dyżur na oddziale ratunkowym w Pittsburghu to pełen dramatów i walki o pacjentów dzień z życia pracowników medycznych.



„Branża” (HBO Max)



Grupa młodych absolwentów rywalizuje o kilka etatów w znanym, międzynarodowym banku z siedzibą w Londynie.



„Grupa zadaniowa” (HBO Max)



Agent FBI staje na czele specjalnej grupy zadaniowej, której celem jest powstrzymanie serii brutalnych napadów.



„Sullivan's Crossing” (Netflix)



Neurochirurżka Maggie Sullivan wraca po skandalu do rodzinnej miejscowości.



„Zabójcza przyjaźń” (Netflix)



Pośród upałów Atlanty łaknąca samotności Anna coraz bardziej oddala się od przyjaciół i zaniedbuje karierę prezenterki wiadomości. Jednak gdy słyszy o morderstwie w Dahlonega — sennym miasteczku, w którym dorastała — Anna wraca do życia, próbując rozpracować tę sprawę i szukając odpowiedzi. Jej zaangażowanie wzbudza podejrzenia detektywa Jacka Harpera, który bierze ją na celownik własnego dochodzenia. Każda historia ma dwie strony — jego i jej — co oznacza, że ​​ktoś zawsze kłamie.



„Siedem Zegarów Agathy Christie” (Netflix)



Anglia, rok 1925. Żart spłatany podczas przyjęcia w wiejskiej rezydencji przybiera makabryczny i zabójczy obrót. Zadanie rozwikłania mrożącej krew w żyłach zagadki przypada osobie, po której nikt by się nie spodziewał, że ma zadatki na detektywa — mianowicie energicznej i dociekliwej lady Eileen „Bundle” Brent, której życie na zawsze odmieni tajemnica prowincjonalnego domostwa.



„O krok za daleko” (Netflix)



Simon wiódł idealne życie — kochająca żona i dzieci, świetna praca, piękny dom… Ale właśnie wtedy jego najstarsza córka, Paige, postanowiła uciec od rodziny, a wszystko roztrzaskało się w drobny mak. Gdy Simon w końcu odnajduje ją w miejskim parku — zdaną na łaskę i niełaskę losu i naćpaną narkotykami — może wreszcie zabrać do domu swoją małą dziewczynkę. Okazuje się jednak, że Paige nie jest sama, a gdy wywiązuje się kłótnia, dochodzi do aktu szokującej przemocy. Simon ponownie traci więc córkę, wyrusza na jej poszukiwania i trafia do niebezpiecznego podziemnego świata, odkrywając głęboko skrywane sekrety, które mogą ostatecznie rozbić jego rodzinę.



„Fałszerz” (Netflix)



Rzym, lata 70. XX wieku. Toni przybywa do stolicy uzbrojony jedynie w talent malarski i marzenie o karierze wielkiego artysty. Jednak apetyt na życie, przeznaczenie, a może ironia losu prowadzą go w inną stronę: zostaje nie tylko najlepszym fałszerzem sztuki wszech czasów, ale też centralną postacią najbardziej tajemniczych afer we Włoszech.



„Łup” (Netflix)



Grupa policjantów z Miami odkrywa w zapuszczonej melinie miliony dolarów, co szybko sprawia, że tracą do siebie zaufanie. A kiedy o rozmiarze znaleziska dowiadują się ludzie z zewnątrz, wszystko staje pod znakiem zapytania — i nie wiadomo już, komu można zaufać.



„Ludzie, których spotykamy na wakacjach” (Netflix)



Poppy to wolny duch. Alex lubi planować. Po latach wspólnych wakacji tych zupełnie do siebie niepodobnych dwoje zastanawia się, czy mogliby się w sobie zakochać.



„List do mojej młodości” (Netflix)



W pewnym sierocińcu starszy opiekun stawia czoła wybrykom zbutowanego wychowanka, z którym w końcu się zaprzyjaźnia. Gdy chłopiec poznaje tragiczną przeszłość opiekuna, musi wraz przyjaciółmi ścigać się z czasem, by ocalić mężczyznę przed nadciągającą tragedią. Czytaj też:

