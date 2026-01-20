4 nowe seriale z mega wynikami na Netflix. Polacy pokochali te tytuły

To produkcje, o których teraz mówi się najwięcej — błyskawicznie przyciągają uwagę widzów, angażują od pierwszych minut i budują napięcie, które nie słabnie do samego końca. Wysoka oglądalność, obecność w rankingach i intensywne dyskusje w sieci tylko potwierdzają, że są to tytuły, które idealnie trafiają w aktualne gusta widzów. Poniżej znajdziesz listę serialowych hitów, które w tym momencie rządzą na Netfliksie i są obowiązkową pozycją dla fanów mocnych historii.

4 hity serialowe teraz na Netflix. To masowo oglądają Polacy

4. „O krok za daleko”

Simon wiódł idealne życie — kochająca żona i dzieci, świetna praca, piękny dom… Ale właśnie wtedy jego najstarsza córka, Paige, postanowiła uciec od rodziny, a wszystko roztrzaskało się w drobny mak. Gdy Simon w końcu odnajduje ją w miejskim parku — zdaną na łaskę i niełaskę losu i naćpaną narkotykami — może wreszcie zabrać do domu swoją małą dziewczynkę. Okazuje się jednak, że Paige nie jest sama, a gdy wywiązuje się kłótnia, dochodzi do aktu szokującej przemocy. Simon ponownie traci więc córkę, wyrusza na jej poszukiwania i trafia do niebezpiecznego podziemnego świata, odkrywając głęboko skrywane sekrety, które mogą ostatecznie rozbić jego rodzinę.

3. „Miłość i strata”

Kemal, windykator pracujący dla rodziny lichwiarzy, ma ściągnąć dług od Afife — scenarzystki, która z konieczności zatrudniła się w restauracji. Wspólnie spędzony czas sprawia jednak, że Kemal odkrywa, iż cnota i miłość nie są tym, za co je uważał.

2. „Zabójcza przyjaźń”

Pośród upałów Atlanty łaknąca samotności Anna coraz bardziej oddala się od przyjaciół i zaniedbuje karierę prezenterki wiadomości. Jednak gdy słyszy o morderstwie w Dahlonega — sennym miasteczku, w którym dorastała — Anna wraca do życia, próbując rozpracować tę sprawę i szukając odpowiedzi. Jej zaangażowanie wzbudza podejrzenia detektywa Jacka Harpera, który bierze ją na celownik własnego dochodzenia. Każda historia ma dwie strony — jego i jej — co oznacza, że ktoś zawsze kłamie.

1. „Siedem zegarów Agathy Christie”

Anglia, rok 1925. Żart spłatany podczas przyjęcia w wiejskiej rezydencji przybiera makabryczny i zabójczy obrót. Zadanie rozwikłania mrożącej krew w żyłach zagadki przypada osobie, po której nikt by się nie spodziewał, że ma zadatki na detektywa — mianowicie energicznej i dociekliwej lady Eileen „Bundle” Brent, której życie na zawsze odmieni tajemnica prowincjonalnego domostwa.

Czytaj też:

Ten tydzień na Netflix zapowiada się znakomicie. Lista pełna perełekCzytaj też:

Netflix kręci serial „Noce i dnie”! Polacy będą zachwyceni!