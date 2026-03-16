Mocarne nowości na Netflix: 10 perełek w tym tygodniu – w tym coś, na co czekali wszyscy!

W tygodniu od 16 do 22 marca na Netflix pojawi się 10 nowych tytułów. Wśród nich znajdą się dwie kontynuacje ukochanych produkcji, kilka klasyków filmowych i masa mocnych całkowitych świeżynek. Przede wszystkim jeden tytuł przyciągnie jednak na Netflix masę widzów! Fani kultowej serialowej sagi w końcu obejrzą jej kontynuację w wyczekiwanym filmie z laureatem Oscara Cillianem Murphy w głównej roli. Sprawdźcie wszystkie nowości, jakie czekają na was na Netflix w tym tygodniu. Znajdziecie się w rozpisce poniżej!

10 nowości w tym tygodniu na Netflix! Na ten tytuł wszyscy czekali

„Plastikowy detoks”



Produkcja śledzi losy sześciu par z problemami z niepłodnością, które ograniczają plastik w życiu codziennym, badając wpływ plastiku na zdrowie.

Premiera: 16/03/2026



„Furie: Opór”, „Furie”, 2. sezon



Lyna, młoda kobieta, która całą sobą pragnie po prostu zwyczajnego życia, próbuje pomścić śmierć ojca i zostaje wplątana w sprawy Furii — kobiety dbającej o porządek w paryskim półświatku. Mimo zaciekłej determinacji, by umknąć przeznaczeniu, wkrótce dostrzega, że przeciwstawienie się losowi nie będzie wcale takie łatwe.

Premiera: 18/03/2026



„Pierwszy raz”, 4. sezon



Kolumbia, lata 70. XX wieku. Tajemnicza nastolatka zaczyna naukę w szkole dla chłopców, gdzie łamie stereotypy, zasady i... kilka serc.

Premiera: 18/03/2026



„Lady Bird”



Rok z życia zbuntowanej dziewczyny, która uczy się w katolickim liceum.

Premiera: 18/03/2026



„Beauty in Black”, 2. sezon, 2. część



Dla bezwzględnej, zdradzieckiej rodziny, która stoi za marką kosmetyczną — i podziemnym gangiem handlu ludźmi — nadchodzi dzień rozliczenia. Kimmie, kiedyś pracująca dla nich striptizerka, staje się niepowstrzymaną siłą. Po odziedziczeniu całego rodzinnego imperium to właśnie ona teraz rozdaje rozkazy.

Premiera: 19/03/2026



„Historia Red Hot Chilli Peppers: Nasz brat, Hillel”



Wnikliwe spojrzenie na burzliwe początki Red Hot Chili Peppers ukazujące, jak wielki wpływ na zespół miał jego pierwszy gitarzysta, Hillel Slovak. Dokument przybliża nam ewolucję muzyków, która dokonywała się w Los Angeles, oraz losy przyjaźni, jaka ich połączyła.

Premiera: 20/03/2026



„Peaky Blinders: Nieśmiertelny”



Birmingham, rok 1940. Pośród chaosu rozszalałej wojny Tommy Shelby opuszcza miejsce wygnania, na które z własnej woli się udał, i stawia czoła morderczemu wyzwaniu. Kiedy na szali leży przyszłość jego rodziny i kraju, musi wreszcie zmierzyć się ze swoimi demonami i zdecydować, czy chce zająć się swoim dziedzictwem, czy na zawsze je zniszczyć. Na rozkaz Peaky Blinders…

Laureat Oscara Cillian Murphy powraca w kultowej roli Tommy’ego Shelby’ego w pełnym rozmachu filmie pełnometrażowym w reżyserii Toma Harpera na podstawie scenariusza Stevena Knighta.

W obsadzie znaleźli się też Rebecca Ferguson („Diuna”, „Dom pełen dynamitu”), nominowany do Oscara Tim Roth („Wściekłe psy”, „Nienawistna ósemka”), Sophie Rundle („After the Flood”, „Gentleman Jack”), nominowany do Oscara Barry Keoghan („Saltburn”, „Duchy Inisherin”) oraz lauraet Primetime Emmy Stephen Graham („Dojrzewanie”, „Punkt wrzenia”).

Premiera: 20/03/2026



„Niewidzialny człowiek”



Po zerwaniu toksycznej relacji mąż Cecilii, naukowiec-wynalazca popełnia samobójstwo. Od tej pory zaczynają ją prześladować dziwne zdarzenia.

Premiera: 20/03/2026



„Co się zdarzyło w Las Vegas”



Po nocy w Las Vegas Joy i Jack budzą się jako małżeństwo. Na domiar złego jedno wygrywa fortunę za pieniądze drugiego.

Premiera: 20/03/2026



„Miłość na zamówienie”



Rodzice Trippa pragną, by ich trzydziestopięcioletni syn w końcu się usamodzielnił. Podstępem wprowadzają w jego życie kobietę idealną - Paulę.

Premiera: 20/03/2026

40 najlepszych seriali na Netflix. Tylko oceny powyżej 8/10!Czytaj też:

26 najlepszych nowych seriali z motywem zbrodni – kryminały idealne