Burza po „The Voice Kids”. Posłanka KO zapowiada interwencję w TVP

W jednym z marcowych odcinków programu pokazano profil 11-letniego chłopca na Instagramie, choć regulamin platformy pozwala na zakładanie kont dopiero od 13. roku życia. Sprawą zainteresowała się posłanka Koalicji Obywatelskiej Monika Rosa, która zapowiedziała oficjalną interwencję w Telewizji Polskiej.

Kontrowersje wokół „The Voice Kids”

W ostatnim odcinku popularnego talent-show pojawiły się wątpliwości dotyczące obecności najmłodszych uczestników w mediach społecznościowych. W programie pokazano profil 11-letniego chłopca na Instagramie, co wzbudziło pytania o zgodność z regulaminem platformy.

W tej samej audycji wystąpiła także trzynastoletnia uczestniczka, która opowiadała o swojej popularności w internecie. Jak zdradziła, jej nagrania w sieci osiągają miliony wyświetleń i dziesiątki tysięcy polubień.

Monika Rosa zapowiada interwencję

Na sytuację zareagowała Monika Rosa, wiceprzewodnicząca klubu KO i przewodnicząca sejmowej komisji ds. dzieci i młodzieży. Posłanka podkreśliła, że publiczny nadawca powinien szczególnie dbać o bezpieczeństwo najmłodszych.

„Promowanie w taki sposób mediów społecznościowych i prowadzenia w nich profili przez osoby poniżej 13. roku życia jest niedopuszczalne. Musimy pokazywać, że to nie jest bezpieczny świat — i to powinna być misja Telewizji Publicznej” — mówiła w rozmowie z Wirtualnymi Mediami.

Rosa przekazała, że wysłała już oficjalną interwencję do Telewizji Polskiej i czeka na odpowiedź. Do sprawy odniósł się również poseł Norbert Kaczmarczyk z PiS, wiceprzewodniczący sejmowej komisji kultury.

TVP odpowiada: Decyzja należy do rodziców

Stanowisko w sprawie przedstawiła także Telewizja Polska. Nadawca podkreślił, że trzynastoletnia uczestniczka programu spełnia wymogi wiekowe Instagrama.

„W przypadku drugiego z uczestników 11-letniego Huberta profilem chłopca zarządza jego ojciec, a aktywność uczestnika poza programem leży wyłącznie w gestii opiekunów” — przekazała Wirtualnym Mediom stacja.

Produkcja programu zaznaczyła, że taka forma obecności dziecka w sieci, pod ścisłą kontrolą rodzicielską, jest powszechnie akceptowaną praktyką i pozostaje zgodna z prawem. Podkreślono również, że twórcy programu respektują autonomię rodziców w podejmowaniu decyzji dotyczących wychowania i rozwoju dzieci.

W oświadczeniu zwrócono także uwagę na kwestie bezpieczeństwa w świecie cyfrowym. „Pragniemy również zwrócić uwagę, że twórcy programu są w pełni świadomi wyzwań i zagrożeń, jakie niesie ze sobą obecność młodych ludzi w świecie cyfrowym. Temat ten jest często poruszany w audycji — nasi Trenerzy w rozmowach między sobą i z uczestnikami często podkreślają wagę zachowania zdrowej równowagi między aktywnością w sieci a rzeczywistością” — przekazała TVP.

Stacja dodała również, że bezpieczeństwo i higiena cyfrowa są elementem standardów opieki nad uczestnikami programu. „Kwestia bezpieczeństwa oraz higieny cyfrowej jest także stałym elementem naszych wewnętrznych standardów opieki nad uczestnikami — prowadzimy w tym zakresie rozmowy z rodzicami, które odbywają się w obecności psychologa wspierającego produkcję na każdym etapie. Naszym priorytetem jest, aby udział w programie był dla dzieci nie tylko przygodą muzyczną, ale też lekcją świadomego i bezpiecznego poruszania się we współczesnym świecie, którego social media są niezaprzeczalną częścią” — poinformowała Telewizja Polska.

