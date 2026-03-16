Kontrowersje po reportażu TVN. „Taka prezentacja wprowadza widzów w błąd, manipuluje”

W sobotę 14 marca w „Faktach” TVN pojawił się materiał dotyczący runku nieruchomości w Polsce. Dziennikarka Dominika Ziółkowska pojawiła się w nim na targach nieruchomości w Gdyni, gdzie rozmawiała z pozornie zwykłą parą, szukającą dla siebie lokalu.

„Młode małżeństwo” w reportażu o rynku nieruchomości. Parę zdemaskowano

– Państwo Kolaskowie są młodym małżeństwem z marzeniem o własnym mieszkaniu – przedstawiała swoich rozmówców reporterka. – Trzeba szukać, innego wyjścia nie ma – mówiła para przed kamerą. – Żeby było przestronnie, ciepło, miło – podkreślała Marta Kolaska, wspominając o rządowym programie kredytu bez wkładu własnego. – Człowiek dopiero zaczyna to życie, to skąd nagle mieć te oszczędności, żeby kupić mieszkanie po 14 tysięcy za metr wzwyż? – pytał jej mąż Paweł, złoszcząc się na ceny na rynku.

Czujni widzowie dotarli jednak do informacji, że małżeństwo pokazane w materiale TVN samo jest związane z branżą. W sieci pojawiła się informacja, że Marta Kolaska to specjalistka ds. wsparcia sprzedaży w jednej z firm deweloperskich. Media społecznościowe zareagowały drwinami, ale też wzorami pism ze skargą do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Skargi do KRRiT po reportażu „Faktów” TVN

„W przedmiotowym materiale przedstawiono Martę Kolaskę wraz z mężem jako przykładowe młode małżeństwo poszukujące własnego mieszkania. Para została ukazana jako typowi potencjalni klienci na targach nieruchomości, wyrażający zainteresowanie zakupem w kontekście rosnących cen i dostępności kredytów” – podkreślano.

„Widzowie zostali wprowadzeni w przekonanie, że jest to autentyczna, niezależna opinia zwykłych obywateli, co miało ilustrować rzekome ożywienie na rynku mieszkaniowym i zachęcać widzów do podobnych decyzji” – zwracano uwagę w jednej ze skarg.

„Materiał jest nierzetelny, brak w nim obiektywizmu i pluralizmu poglądów – skupia się na pozytywnym obrazie rynku (rekordowa akcja kredytowa, wzrosty cen), pomijając krytyczne aspekty, takie jak refinansowania czy potencjalne ryzyka. Taka prezentacja wprowadza widzów w błąd, manipulując opinią publiczną i naruszając zaufanie do mediów” – dodawano.

Autor popularnej w sieci skargi wnosił o:

Wszczęcie postępowania wyjaśniającego w sprawie naruszenia przez stację TVN zasad etyki dziennikarskiej i przepisów ustawy o radiofonii i telewizji.

Wezwanie redakcji „Faktów” TVN do wyjaśnień, w tym podania powodów zatajenia informacji o możliwych powiązaniach Marty Kolaski z branżą deweloperską.

Nałożenie stosownej kary na nadawcę, w tym ewentualne zobowiązanie do sprostowania informacji w kolejnych wydaniach programu „Fakty TVN”.

Powiadomienie o wynikach postępowania.

