Netflix kręci serial „Noce i dnie”! Polacy będą zachwyceni!

Serial na podstawie jednej z najważniejszych polskich powieści międzywojennych pięciokrotnie nominowanej do Literackiej Nagrody Nobla Marii Dąbrowskiej, ponownie przedstawi widzom cztery pory roku relacji Barbary i Bogumiła Niechciców, serwując ponadczasową opowieść o ich skomplikowanym uczuciu. Netflix podkreśla jednak, że przede wszystkim będzie to portret kobiety – nieprzewidywalnej i pełnej wielu sprzeczności. Romantyczna Barbara oraz pragmatyczny Bogumił to postacie, które poprzez swoje różnice i odmienny język miłości mogą stać się zwierciadłem dla współczesnych związków, ukazując uniwersalne konflikty i dylematy, które towarzyszą nam od pokoleń.

– Nasza interpretacja arcydzieła Marii Dąbrowskiej to szczera i emocjonalna refleksja na temat mitu romantycznej miłości i odwiecznej walki oczekiwań z rzeczywistością – mówi Kamila Tarabura, reżyserka serialu. – Jest to także opowieść o długofalowym budowaniu relacji, o tym, że związek to praca, która może owocować przez całe życie. Barbara mierzy się z wieloma uniwersalnymi dylematami, które dotyczą poświęcenia dla małżeństwa i rodziny, rezygnacji z własnych marzeń i poszukiwania szczęścia – wyjaśnia.

Serial „Noce i dnie”, według zapowiedzi Netfliksa, będzie listem miłosnym do Polski – poprzez pejzaż, język wizualny i złożoność emocjonalną twórcy chcą zbudować pomost pomiędzy pokoleniami – między tymi, którzy tę historię znają w jej klasycznym wydaniu, a tymi, którzy mają się w niej zakochać po raz pierwszy.

W czasie, kiedy Polski od dawna nie ma na mapie Europy, Barbara Ostrzeńska – dumna, lecz zubożała szlachcianka, dowiaduje się, że jej wielka miłość poślubia inną kobietę. Zdeterminowana, by uniknąć staropanieństwa, wychodzi za mąż za Bogumiła Niechcica, skromnego byłego powstańca i zarządcę ziemskiego. Jego spokój ducha i poczucie spełnienia, które daje mu praca, kontrastują z jej niespokojną naturą. W ciągu trzydziestu lat ukazanych na ekranie wspólnie budują życie na wsi, jednak tęsknota Barbary za namiętnością i utraconym statusem ściera się z codziennością. Rozczarowana życiem, ale jednocześnie poniekąd w nim spełniona, Barbara pozostaje nieustannym wyzwaniem – dla bliskich i dla siebie samej.

Serial wyprodukuje Justyna Pawlak (ostatnio odpowiedzialna za produkcję nagradzanego serialu oryginalnego Netflixa „Infamia”), a wyreżyseruje Kamila Tarabura, której serialowym debiutem była głośna produkcja Netflixa „Absolutni debiutanci”. Za scenariusz serialu odpowiadają: Marta Bacewicz, Katarzyna Tybinka i Kamila Tarabura.

Netflix nie ogłosił jeszcze obsady ani daty premiery serialu.

