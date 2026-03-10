W bibliotece Netfliksa jest ponad 2,5 tysiąca seriali, jednak tylko 40 z nich zdobyło naprawdę wyjątkowe uznanie widzów i krytyków. Przygotowaliśmy zestawienie produkcji, które wyróżniają się czymś więcej, niż popularnością – ich oceny przekraczają imponującą granicę 8/10.

W tym artykule znajdziesz 40 najwyżej ocenianych seriali dostępnych na Netflix, które zdobyły znakomite recenzje. To produkcje, które nie tylko przyciągają miliony fanów na całym świecie. Jeśli więc zastanawiasz się, w co naprawdę warto zainwestować swój czas, ta lista będzie świetnym punktem wyjścia. Niezależnie od tego, czy szukasz intensywnego dramatu, inteligentnego thrillera, dobrej komedii czy mrożącego krew w żyłach kryminału – wśród tych tytułów z pewnością znajdziesz coś dla siebie.

40 najwyżej ocenianych seriali teraz na Netflix. Tylko powyżej 8/10

„Vincenzo”



Pracujący dla włoskiej mafii prawnik odwiedza kraj swojego pochodzenia — Koreę Południową. Tam postanawia wymierzyć sprawiedliwość potężnemu konglomeratowi.



„Alchemia dusz”



Potężna czarodziejka w ciele niewidomej kobiety spotyka mężczyznę ze znakomitej rodziny, który chce, żeby pomogła mu odmienić jego przeznaczenie.



„Crash Landing on You”



Południowokoreańska bogaczka przypadkiem ląduje w Korei Północnej — i w życiu pewnego żołnierza, który postanawia pomóc jej się ukryć.



„Stranger”



Pozbawiony empatii prawnik i odważna pani detektyw próbują rozwikłać sprawę morderstwa, lawirując w świecie przeżartej korupcją polityki.



„Derek”



Derek jest miłym i lojalnym pracownikiem domu spokojnej starości. Wraz z przyjaciółmi pomaga opiekować się rezydentami placówki.



„The Chosen. Wybrani”



Jezus, rozpoczyna swoją misję dokonując wielu cudów. Ludzie, którzy go spotykają, jeszcze nie wiedzą, że to początek globalnej rewolucji, która rozpocznie nową erę w historii i na zawsze zmieni świat.



„Rząd”



Premierem duńskiego rządu zostaje Brigitte Nyborg Christensen. Obowiązki polityczne wymuszają zmiany w jej życiu prywatnym, a także pewne kompromisy poglądowe.



„The Get Down”



Nowy Jork, rok 1977. Na południowym Bronksie tworzy się historia. Utalentowani i pełni energii nastolatkowie postanawiają spełnić marzenia i wkroczyć do świata muzyki.



„Fauda”



Wyśmienity izraelski agent wraca do czynnej służby, by dopaść palestyńskiego bojownika, który teoretycznie miał już nie żyć. Rozpoczyna się chaotyczne polowanie.



„1883”



Prequel serialu "Yellowstone" opowiada o rodzinie Duttonów, która wyrusza w podróż przez Wielkie Równiny, by umknąć przed biedą i znaleźć lepszą przyszłość w stanie Montana.



„Uwięzione”



Oskarżona o przestępstwa podatkowe Macarena trafia do więzienia. Aby przetrwać, musi nauczyć się walczyć o swoje.



„Upadek królestwa”



Osierocony i wychowany przez Wikingów Uhtred z Bebbanburga walczy pod wodzą króla Alfreda Wielkiego, próbując odzyskać ziemie swoich przodków oraz zjednoczyć lud Wysp Brytyjskich.



„Jak nas widzą”



Pięciu nastolatków z Harlemu zostaje fałszywie oskarżonych o brutalny atak w Central Parku.



„Brooklyn 9-9”



Nowy kapitan wprowadza dyscyplinę na 99. posterunku policji w Nowym Jorku.



„Chłopaków z baraków”



Trzech przyjaciół mieszkających na osiedlu barakowozów zamierza wzbogacić się niewielkim kosztem.



„Outlander”



Sanitariuszka wojenna Claire w tajemniczy sposób przenosi się z 1945 do 1743 roku.



„Ania, nie Anna”



Życie rudowłosej sieroty, która zostaje przygarnięta przez niezamężne rodzeństwo, mieszkające na Zielonym Wzgórzu.



„BoJack Horseman”



BoJack Horseman, koń-aktor znany z emitowanego w latach 90. sitcomu, próbuje ratować swoją karierę w brutalnym świecie gwiazd i celebrytów.



„Yellowstone”



John Dutton musi stawić czoła przeszłości, rodzinie oraz politykom, aby obronić swoje rancho przed bezwzględnymi deweloperami. Na jego drodze stoją również rdzenni mieszkańcy rezerwatu i inni wrogowie, którzy chcą kontrolować jego ziemię.



„Heweliusz”



Prom Heweliusz wpada w środek potężnego sztormu. Załoga i pasażerowie toczą dramatyczną walkę o przetrwanie, a ich rodziny na lądzie próbują ujawnić prawdę o katastrofie.



„Spartakus: Krew i piach”



Akcja serialu rozgrywa się w starożytnym Rzymie, gdzie królują przemoc, zdrada i polityczne intrygi. Wojownik z Tracji (Andy Whitfield) odmawia wykonania rozkazu wydanego przez rzymskiego dowódcę, Klaudiusza Glabera (Craig Parker). Za swój sprzeciw zostaje skazany na śmierć na arenie gladiatorów. Świetnie wyszkolony w walce, zabija jednak swoich przeciwników i zyskuje prawo łaski. Jego siła i nieustępliwy charakter wzbudzają podziw właściciela szkoły dla gladiatorów, Batiatusa (John Hannah), który wykupuje go z niewoli i nadaje mu nowe imię. Od tej pory, pod czujnym okiem Doctore (Peter Mensah), Spartakus szkoli się w wojennym rzemiośle. Wkrótce staje się jednym z najlepszych gladiatorów w starożytnym Rzymie.



„Shameless – Niepokorni”



Fiona sama wychowuje piątkę rodzeństwa, gdyż jej matka zostawiła rodzinę, zaś ojciec jest nieustannie pijany.



„Biuro”



Kamery towarzyszą pracownikom oddziału firmy sprzedającej artykuły papierowe w czasie ich codziennych obowiązków.



„The Crown”



Po śmierci króla Jerzego VI nową władczynią Wielkiej Brytanii zostaje jego córka Elżbieta II. Kobieta obejmuje tron w momencie, kiedy imperium chyli się ku upadkowi.



„Zadzwoń do Saula”



Pechowy prawnik robi wszystko, by zaistnieć na sądowej scenie w Albuquerque.



„Mindhunter”



Jest rok 1979. Dwóch agentów FBI zostaje wyznaczonych, aby przesłuchać osadzonych w więzieniu seryjnych morderców i wykorzystać pozyskaną wiedzę do zamknięcia nierozwiązanych spraw.



„Gambit królowej”



Mieszkająca w sierocińcu dziewczyna odkrywa swój wielki talent szachowy. Jednocześnie musi walczyć z uzależnieniem.



„Dark”



Zaginięcie dzieci ujawnia podwójne życie i nadszarpnięte relacje członków czterech rodzin, łącząc się z wydarzeniami sprzed trzydziestu lat.



„W garniturach”



Dzięki swojej fotograficznej pamięci i ponadprzeciętnej inteligencji Mike Ross zdobywa pracę u Harveya Spectera. Jednak firma, w której pracuje, zatrudnia jedynie prawników z Uniwersytetu Harvarda.



„Narcos”



Dwaj agenci zostają wysłani do Kolumbii, aby zakończyć działalność handlarza narkotyków.



„Peaky Blinders”



Należący do gangsterskiej rodziny z Birmingham Tommy Shelby usiłuje zwiększyć swoje wpływy, wykorzystując skradziony transport broni.



„Dom z papieru”



Ośmioro zamaskowanych przestępców napada na hiszpańską mennicę narodową. Ich przedstawicielem jest tajemniczy Profesor, który prowadzi negocjacje z policją.



„Wikingowie”



Młody wiking, Ragnar Lothbrok, pragnie, by wyprawy łupieżcze odbywały się nie tylko na wschód, ale także w kierunku przeciwnym.



„Czarne lustro”



Niesamowita antologia pokręconych historii, która ujawnia najgorsze cechy ludzkości, najwspanialsze innowacje i wiele więcej.



„Dexter”



Dexter prowadzi podwójne życie. Za dnia jest cenionym specjalistą ds. krwi w departamencie policji, a nocą zabija złoczyńców, którzy wymykają się organom sprawiedliwości.



„House of Cards”



Francis Underwood jest bezwzględnym politykiem próbującym się zemścić na prezydencie, który pominął go przy obsadzeniu stanowiska sekretarza stanu.



„Sherlock”



John Watson jest lekarzem wojskowym, który niedawno wrócił z wojny. Gdy poznaje genialnego detektywa Sherlocka Holmesa, zaczyna pomagać mu w rozwiązywaniu zagadek kryminalnych.



„Stranger Things”



W małym miasteczku znika chłopiec. Wkrótce mieszkańcy odkrywają tajemnicę sekretnych eksperymentów, przerażających sił nadprzyrodzonych i małej dziwnej dziewczynki.



„Dr House”



Grupa lekarzy na czele z charyzmatycznym, acz aspołecznym doktorem House'em diagnozuje nietypowe choroby, niejednokrotnie ratując życie pacjentom.



„Breaking Bad”



Gdy nauczyciel chemii dowiaduje się, że ma raka, postanawia rozpocząć produkcję metamfetaminy, by finansowo zabezpieczyć swoją rodzinę.Czytaj też:

