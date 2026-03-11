Ten 4-odcinkowy brytyjski serial to petarda! Jest teraz na HBO Max

Oparty na prawdziwych wydarzeniach serial „Ogrodnicy” („Landscapers”) przedstawia niezwykłą historię miłości Susan (Olivia Colman) i Christophera Edwardsów (David Thewlis), pozornie zwykłej brytyjskiej pary. Oboje stają się głównymi podejrzanymi w sprawie o morderstwo, kiedy policja odkrywa dwa ciała zakopane w ogrodzie ich domu w Nottingham.

4-odcinkowy serial ukrytą perełką HBO Max. Morderstwo i śledztwo

Łagodnie usposobieni małżonkowie Susan i Christopher Edwards od ponad 15 lat uciekają od rzeczywistości. Pewnego dnia Christopher wykonuje zaskakujący telefon do swojej macochy, co prowadzi do ujawnienia roli ich obojga w zbrodni sprzed lat. Ich związek staje się przedmiotem policyjnego śledztwa, a oddana sobie para zostaje rozdzielona po raz pierwszy w czasie trwania małżeństwa.

W miarę postępów śledztwa, zainspirowani obsesją Susan na punkcie starych westernów i starego kina, małżonkowie zaczynają wyobrażać sobie, że są bohaterami hollywoodzkiego filmu i odgrywają stworzony przez siebie scenariusz. Wyimaginowany świat Susan i Chrisa zapewnia im niezwykle potrzebną formę bezpiecznej przystani, chroniącą przed horrorem prawdziwego życia, ale także stanowiącą dla nich zagrożenie, które może doprowadzić ich do całkowitego pogrążenia.

W obsadzie produkcji znaleźli się wielokrotnie nagradzana Olivia Colman („Faworyta”, „The Crown”) w roli Susan Edwards wraz z Davidem Thewlisem („Może pora z tym skończyć”, „Fargo”) w roli Christophera Edwardsa, a także Kate O’Flynn (Bridget Jones 3), Dipo Ola („Mordercze łowy”), Samuel Anderson (Męska historia), David Hayman („Chłopiec w pasiastej piżamie”), Felicity Montagu („I’m Alan Partridge”) oraz Daniel Rigby („Eric and Ernie”, „Flowers”).

Czteroczęściowy ministerial został stworzony i napisany przez Eda Sinclaira, i jest jego pierwszym scenariuszem dla telewizji. Współscenarzystą i reżyserem serialu jest Will Sharpe („The Electrical Life of Louis Wain”, „Flowers”), który wnosi do produkcji swoje unikalne podejście do opowieści.

