Wieczór z kryminałem w TV. Mocne hity w poniedziałkowej ramówce

Wieczór w telewizji zapowiada się wyjątkowo mrocznie. W poniedziałkowej ramówce dominują kryminały i historie o zbrodniach, które potrafią wciągnąć na dobre. Widzowie będą mogli zajrzeć zarówno do skutej śniegiem Norwegii, gdzie seryjny morderca zostawia po sobie makabryczne tropy, jak i do świata sądowych intryg, w którym jeden błąd śledczych może pozwolić mordercy uniknąć kary.

„Pierwszy śnieg”

Harry Hole pracuje w specjalnym wydziale kryminalnym policji w Oslo i uchodzi za jednego z najskuteczniejszych detektywów. Sukcesy zawodowe nie idą jednak w parze z jego życiem prywatnym. Funkcjonariusz zmaga się z traumami z przeszłości, przez które sięga po alkohol i leki na receptę. Jego stan pogarsza także niedawne rozstanie z partnerką Rakel, samotnie wychowującą dziecko.

Detektyw tkwi w zawodowym letargu, dopóki policja nie otrzymuje zgłoszenia o zaginięciu Birte Becker oraz zabójstwie innej młodej kobiety. W obu sprawach pojawia się zaskakujący trop – bałwan pozostawiony na miejscu zbrodni. Harry łączy ten szczegół z tajemniczym listem, który niedawno otrzymał, i rozpoczyna śledztwo.

W dochodzeniu pomaga mu młoda funkcjonariuszka Katrine Bratt. Początkująca policjantka nie zawsze trzyma się procedur, a jednocześnie próbuje rozwikłać zagadkę śmierci swojego ojca, który według oficjalnej wersji miał popełnić samobójstwo. Tymczasem bezwzględny morderca z ukrycia obserwuje działania śledczych i wciąga ich w coraz bardziej niebezpieczną grę. Nie cofnie się przed niczym, by zemścić się za dawne krzywdy.

Emisja w poniedziałek, 16 marca o godz. 21:00 na kanale Polsat Film.

„Słaby punkt”

Ted Crawford dowiaduje się, że jego młoda żona Jennifer ma kochanka. Upokorzony mężczyzna postanawia przygotować perfekcyjny plan zemsty. W swoim domu strzela do kobiety, a następnie sam zawiadamia policję o zbrodni.

Na miejscu pojawia się detektyw Robert Nunally, który jako jedyny otrzymuje pozwolenie wejścia do rezydencji. Crawford w jego obecności przyznaje się do zabicia żony. Nunally nie poświęca mu jednak zbyt wiele uwagi – jest wstrząśnięty widokiem rannej kobiety leżącej w kałuży krwi. Okazuje się, że mimo strzału z bliskiej odległości Jennifer wciąż żyje.

Mąż zostaje natychmiast aresztowany i oskarżony o próbę zabójstwa. Sprawa wydaje się oczywista i wszystko wskazuje na szybki wyrok. Taki scenariusz odpowiada Willy’emu Beachumowi, ambitnemu asystentowi w biurze prokuratora rejonowego, który planuje wkrótce rozpocząć pracę w dużej firmie prawniczej.

Pewność siebie okazuje się jednak zgubna. W wyniku błędów popełnionych w trakcie śledztwa Crawford wychodzi na wolność. Beachum musi zmierzyć się z konsekwencjami własnych zaniedbań i spróbować doprowadzić do skazania podejrzanego.

Emisja w poniedziałek, 16 marca o godz. 22:00 na kanale Warner TV.

