Ten tydzień na Netflix zapowiada się znakomicie. Lista pełna perełek

Nowy tydzień na Netfliksie zapowiada się wyjątkowo intensywnie – i to bez względu na to, czy szukasz lekkiej rozrywki, emocji na najwyższym poziomie, czy historii, które zostają w głowie na długo. Najbliższe dni przyniosą premiery z bardzo różnych światów, łącząc wielkie powroty, zupełnie nowe produkcje oraz wydarzenia, które po raz pierwszy będzie można śledzić na żywo.

Wśród nowości znajdą się formaty rozrywkowe, które ponownie otwierają drzwi dla talentów i rywalizacji, serialowe historie pełne emocjonalnych napięć oraz opowieści o ambicjach, miłości i wyborach, które potrafią zmienić całe życie. Nie zabraknie też propozycji dla fanów animacji i prawdziwych historii. Na liście znalazła się produkcja dokumentalna wracająca do jednej z najbardziej wstrząsających spraw ostatnich dekad — opowiedziana z perspektywy osób, które przeżyły ją na własnej skórze. Dla spragnionych adrenaliny Netflix przygotował natomiast widowisko, które wymyka się klasycznym kategoriom serialu czy filmu — wydarzenie transmitowane na żywo, w którym ryzyko, precyzja i ludzka determinacja grają pierwsze skrzypce. Jakby tego było mało, tydzień zamykają tytuły, które wielu widzów uznaje za absolutne klasyki. To idealna okazja, by nadrobić zaległości lub wrócić do filmów, które mimo upływu lat wciąż robią ogromne wrażenie.

Jeśli chcesz wiedzieć, co i kiedy dokładnie trafi na platformę Netflix – przejrzyj naszą rozpiskę!

8 kapitalnych nowości na Netflix w tym tygodniu. Co obejrzymy?

„Zielona mila”



Emerytowany strażnik więzienny opowiada przyjaciółce o niezwykłym mężczyźnie, którego skazano na śmierć za zabójstwo dwóch 9-letnich dziewczynek.

Premiera: 19/01/2026



„Bękarty wojny”



Akcja filmu rozpoczyna się w okupowanej przez Niemców Francji, gdzie Shosanna Dreyfus (Mélanie Laurent) jest świadkiem egzekucji swojej rodziny z rozkazu nazistowskiego pułkownika Hansa Landy (Christoph Waltz). Cudem unikając śmierci, Shosanna ucieka do Paryża, gdzie przyjmuje nową tożsamość, jako właścicielka i operatorka niewielkiego kina. Tymczasem, gdzieś w Europie, porucznik Aldo Raine (Brad Pitt) organizuje elitarną grupę żydowskich żołnierzy, których zadaniem ma być krwawy odwet na nazistach. Nazwani „Bękartami”, ludzie Raine’a łączą swe siły z pracującą dla aliantów aktorką Bridget Von Hammersmark (Diane Kruger) i wspólnie planują zamach na kluczowych przywódców Trzeciej Rzeszy.

Premiera: 19/01/2026



„Star Search”



Program powraca! Talenty są większe, stawki wyższe, a format bardziej interaktywny niż kiedykolwiek wcześniej. W każdym odcinku pojawią się najbardziej obiecujący przedstawiciele czterech kategorii — muzyka, taniec, rozrywka i dzieci — którzy będą rywalizować o szansę na gwiazdorską sławę. Z każdym tygodniem rywalizacja staje się ostrzejsza, a eliminacje coraz bardziej bezlitosne. Dramatyczne napięcie sprawia, że każdy odcinek na żywo to niezapomniane wydarzenie.

Premiera: 20/01/2026



„Porwanie: Elizabeth Smart”



Wcześnie nad ranem 5 czerwca 2002 r. 14-letnia Elizabeth Smart została porwana ze swojej sypialni w Salt Lake City w amerykańskim stanie Utah. Od tego momentu rozpoczęły się jedne z najintensywniejszych i zakrojonych na najszerszą skalę poszukiwań w dziejach USA. „Porwanie: Elizabeth Smart” to wciągający dokument o prawdziwej historii — opisanej własnymi słowami przez samą Elizabeth, a także członków jej rodziny, śledczych i osoby bezpośrednio zaangażowane w sprawę. Film łączy w sobie archiwalne zdjęcia, niepublikowane wcześniej materiały i rozmowy na wyłączność, odtwarzając dziewięć koszmarnych miesięcy, podczas których dziewczynka była więziona przez Briana Davida Mitchella i Wandę Barzee. Twórcy skupili się na psychologicznym i emocjonalnym piętnie, jaki cała sprawa odcisnęła na Elizabeth i jej rodzinie, nieustannym zainteresowaniu mediów, niezmordowanym dążeniu do prawdy oraz woli przetrwania, dzięki której Elizabeth przeżyła ten horror, nie tracąc ducha — co rzuca się w oczy nawet 20 lat po tragedii. Dokument nie tylko powraca do wydarzeń, które wstrząsnęły krajem, ale też ukazuje drogę Elizabeth do zaleczenia traum oraz jej nieustanną misję inspirowania i ochrony innych.

Premiera: 21/01/2026



„Cosmic Princess Kaguya!”



Tsukuyomi to wirtualny świat, w którym spotykają się marzenia i nadzieje. Iroha Sakayori, 17-letnia licealistka z Tokio, prowadzi niezwykle zajęte życie, próbując pogodzić naukę z dorywczą pracą. Ukojenie znajduje, oglądając popularną streamerkę Yachiyo Runami, która jest też administratorką internetowej przestrzeni wirtualnej Tsukuyomi. Iroha często odwiedza Tsukuyomi, bo ludzie mogą tam żyć inaczej i swobodnie rozwijać swoją kreatywność. Spędza tam czas, wspierając Yachiyo i biorąc udział w grach bitewnych, co pozwala jej trochę podreperować budżet. Pewnego dnia podczas powrotu do domu Iroha zauważa słup telefoniczny lśniący opalizującymi barwami. Ku jej zdumieniu, ze słupa wyłania się urocze niemowlę. Nie mogąc zostawić dziecka, Iroha zabiera je do domu, a już niedługo później z niedowierzaniem patrzy, jak ono w błyskawicznym tempie rośnie, aż staje się dziewczyną w jej wieku. Pada wtedy pytanie: „Czy ty jesteś księżniczką Kaguyą?”. Dorosła Kaguya okazuje się dość kapryśna i samolubna. Na jej prośbę Iroha pomaga jej jednak rozpocząć streamowanie w Tsukuyomi. Kiedy Iroha staje się producentką i autorką piosenek, a Kaguya streamerką i wokalistką, ich więź zaczyna robić się coraz silniejsza. Nie zdają sobie jednak sprawy, że w mroku czają się złowrogie siły pragnące zabrać Kaguyę z powrotem na Księżyc.

Premiera: 22/01/2026



„Miłość na lodzie”



Serial opowiada historię trzech sióstr Russo, spadkobierczyń podupadającej łyżwiarskiej dynastii. Siedemnastoletnia Adriana, środkowa z sióstr, trenuje do Mistrzostw Świata z nowym partnerem, Braydenem, choć wciąż żywi uczucia do swojej pierwszej miłości i byłego partnera, Freddie’ego. Jej życie komplikuje się jeszcze bardziej, gdy ona i Brayden udają parę poza lodem, aby zdobyć sponsoring i uratować borykające się z problemami finansowymi lodowisko rodziny Russo.

Premiera: 22/01/2026



„Fałszerz”



Rzym, lata 70. XX wieku. Toni przybywa do stolicy uzbrojony jedynie w talent malarski i marzenie o karierze wielkiego artysty. Jednak apetyt na życie, przeznaczenie, a może ironia losu prowadzą go w inną stronę: zostaje nie tylko najlepszym fałszerzem sztuki wszech czasów, ale też centralną postacią najbardziej tajemniczych afer we Włoszech.

Premiera: 23/01/2026



„Wspinaczka na wieżowiec na żywo”



Alex Honnold, jeden z najlepszych wspinaczy wszech czasów, wchodzi na Taipei 101, jeden z najwyższych budynków na świecie — na żywo w Netflixie.

Premiera: 24/01/2026 Czytaj też:

