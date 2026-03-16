Oni rządzą na ekranie. Te filmy Polacy oglądali najczęściej na początku 2026 roku

Na początku 2026 roku widzowie sięgali przede wszystkim po sprawdzone hity i wielkie filmowe marki. Najnowsze dane serwisu streamingowego MEGOGO pokazują wyraźnie, że w modelu TVOD królowały kontynuacje, kultowe klasyki i wielkie hollywoodzkie franczyzy. W zestawieniu najchętniej oglądanych produkcji dominują tytuły związane z The Walt Disney Studios.

Disney dominuje wśród hitów VOD. „Zwierzogród 2” podbija platformę

Zestawienie przygotowane przez MEGOGO obejmuje filmy, które na przełomie stycznia i lutego 2026 roku przyciągnęły największą liczbę użytkowników platformy. Jak podkreślają przedstawiciele serwisu, początek roku przyniósł wyraźny wzrost zainteresowania płatnymi premierami.

Największym hitem wśród użytkowników okazał się „Zwierzogród 2”. W nowej animacji Walt Disney Animation Studios detektywi Judy Hops i Nick Bajer tropią tajemniczego gada, który pojawia się w mieście ssaków i wywraca jego porządek do góry nogami. Aby rozwiązać zagadkę, bohaterowie muszą działać incognito w nieznanych dzielnicach Zwierzogrodu, gdzie ich partnerska relacja zostaje wystawiona na poważną próbę.

Za scenariusz i reżyserię odpowiada zdobywca Oscara Jared Bush, współautor pierwszej części oraz reżyser i scenarzysta „Moje magiczne Encanto”. Producentką filmu jest Yvett Moreno, również związana z nagrodzoną Oscarem animacją Disneya. Film trafił do kin w listopadzie 2025 roku, a w ofercie VOD pojawił się 27 stycznia 2026 roku.

Kevin wciąż przyciąga widzów

Wśród najchętniej oglądanych tytułów znalazły się także dwa klasyki świątecznego kina familijnego. „Kevin sam w Nowym Jorku”, wyreżyserowany przez Chrisa Columbusa film z 1992 roku, ponownie przypomniał widzom przygody Kevina McCallistera, który tym razem zamiast z rodziną wyruszyć na Florydę, trafia samotnie do Nowego Jorku.

Dużą popularnością cieszył się również pierwszy film z serii, „Kevin sam w domu”. Historia chłopca pozostawionego przypadkowo w domu, gdy jego rodzina wyrusza na świąteczny wyjazd do Francji, od lat pozostaje jednym z najczęściej oglądanych tytułów w okresie zimowym.

Jak wyjaśnia Artur Pacuła, popularność tych produkcji to w dużej mierze efekt tzw. „efektu Kevina”. „Boom na Zwierzogród 2 nie powinien dziwić. To produkcja, która zbliża się do granicy 3 miliardów dolarów globalnych wpływów. Widzowie, oglądając drugą część, wracali także do pierwowzoru. O sukcesie Zwierzogrodu 2 niech świadczy fakt, że mimo debiutu na VOD 27 stycznia, w kilka dni wskoczył na 10 miejsce w naszym styczniowym zestawieniu. W lutym animacja nie miała już sobie równych. Natomiast „Efekt Kevina” to tak naprawdę „poświąteczny” wynik ze stycznia. W lutym filmy z Kevinem cieszyły się już odpowiednio mniejszą popularnością”.

Wielkie franczyzy i oscarowe nominacje

W zestawieniu nie zabrakło także widowiskowych produkcji science fiction. „Avatar: Istota wody” w reżyserii Jamesa Camerona ponownie zabiera widzów na Pandorę, gdzie śledzimy dalsze losy rodziny Sullych – Jake’a, Neytiri i ich dzieci – mierzących się z kolejnymi zagrożeniami. Akcja filmu rozgrywa się ponad dziesięć lat po wydarzeniach z pierwszej części.

W rankingu pojawił się także film „Jedna bitwa po drugiej” z Leonardo DiCaprio w roli głównej. Bohaterem historii jest Bob, żyjący poza systemem ojciec wychowujący córkę Willę. Gdy po latach powraca jego dawny wróg, a dziewczyna znika, mężczyzna rozpoczyna desperackie poszukiwania.

Nowy „Predator” w zestawieniu

Wśród popularnych tytułów znalazła się również najnowsza odsłona kultowej serii science fiction – „Predator: strefa zagrożenia”. Film opowiada historię młodego Predatora, który zostaje wykluczony ze swojego klanu i musi przejść ekstremalną próbę przetrwania. W niebezpiecznej podróży towarzyszy mu tajemnicza Thia.

Za reżyserię odpowiada Dan Trachtenberg, znany z filmu „Predator: Prey”, a scenariusz napisał Patrick Aison na podstawie historii stworzonej wspólnie z reżyserem.

Filmy, które także przyciągały widzów

Poza ścisłą czołówką znalazło się jeszcze kilka tytułów, które zdobyły popularność w poszczególnych miesiącach. W lutym dużym zainteresowaniem cieszył się „Ostatni wiking”, który uplasował się na drugim miejscu miesięcznego zestawienia.

Stabilne wyniki odnotowały również pierwsze części serii o Harrym Potterze – aż sześć filmów z cyklu znalazło się wśród czternastu najchętniej oglądanych produkcji na początku roku. Do popularnych tytułów należała także animacja „Mavka i strażnicy lasu”, która zajęła czwarte miejsce w lutym i utrzymała się w pierwszej piętnastce łącznego zestawienia za styczeń i luty.

