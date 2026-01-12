Polskie seriale przejęły HBO Max! 4 tytuły w czołówce po weekendzie

Rodzime tytuły coraz skuteczniej rywalizują z zagranicznymi hitami, przyciągając przed ekrany szeroką publiczność. Miniony weekend okazał się dla nich wyjątkowo udany – wzmożone zainteresowanie widzów przełożyło się na wysokie pozycje w rankingach platformy, potwierdzając rosnącą siłę polskich seriali w streamingu. Zarówno nowe, jak i starsze krajowe produkcje, które zyskały już miano klasyków, znalazły się na liście najchętniej oglądanych na HBO Max. Sprawdźcie, co przyciągnęło widownię.

Rodzime produkcje dominują na HBO Max. Cztery seriale w czołówce

„Odwróceni”

To serial sensacyjny, inspirowany prawdziwymi wydarzeniami. Główny bohater, podinspektor Sikora (Artur Żmijewski), zajmuje się rozpracowywaniem mafii pruszkowskiej i wołomińskiej. Jego celem jest posadzenie bandytów na ławie oskarżonych. Jednak aby tego dokonać, potrzebuje pomocy. Jedynym sposobem na jej uzyskanie jest współpraca z „Blachą” (Robert Więckiewicz). Czy jednak policjantowi uda się „odwrócić” groźnego przestępcę? A może to on sam zostanie „odwrócony” na stronę mafii?

„Grupa zadaniowa”

Były ksiądz, a obecnie odstawiony na boczny tor, agent FBI Tom Brandis (Mark Ruffalo), niespodziewanie musi wrócić do gry. Wszystko przez serię nietypowych napadów na lokalny gang motocyklowy popełnianych przez człowieka, którego trudno byłoby o to podejrzewać. Szybko okazuje się, że dwaj główni bohaterowie (Mark Ruffalo i Tom Pelphrey),chociaż znajdują się po różnych stronach barykady, są do siebie zadziwiająco podobni. Wszystkie wydarzenia i zwroty akcji nieuchronnie prowadzą do ich spotkania.

„The Cult Behind the Killer: The Andrea Yates Story”

Załamana matka. Szpony sekty. Wydarzenia, które zszokowały świat. Zobacz, jak kaznodzieja żerował na tragedii rodziny Yatesów.

„Nieobecni”

Mila Gajda (Justyna Wasilewska), ciesząca się uznaniem tancerka i performerka, która wraca do rodzinnego Kasprowa na święta Bożego Narodzenia. Na miejscu młoda kobieta odkrywa, że jej najbliżsi zniknęli w tajemniczych okolicznościach. Mili z pomocą przychodzi podkomisarz z Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych Filip Zachara (Piotr Głowacki). Ekscentryczny – cierpiący na zespół Aspergera – funkcjonariusz rozpoczyna śledztwo w sprawie zaginięcia rodziny Gajdów.

„Doktor Larsen”

Ambitna dr Amy Larsen, szefowa oddziału medycyny wewnętrznej, po urazie mózgu traci osiem lat wspomnień. Musi odnaleźć się w świecie, gdzie nie pamięta pacjentów, kolegów, ukochanego ani tragedii, która ją zmieniła. Może liczyć tylko na swoją 17-letnią córkę i garstkę przyjaciół, walcząc o kontynuowanie praktyki lekarskiej.

„Zabić Miss”

Agnieszka była znacznie więcej niż rozpoznawalną twarzą z okładek. Dla wielu stała się symbolem rodzącej się wolnej Polski, dowodem na to, że determinacja i talent mogą otworzyć drzwi do świata, który wcześniej wydawał się nieosiągalny. Po zdobyciu tytułu Miss International w 1991 roku zaczęła pracować dla największych marek mody: Ralph Lauren, Estée Lauder, Versace, Giorgio Armani czy Dolce & Gabbana. Występowała na wybiegach w Nowym Jorku, Paryżu czy Mediolanie. Jej sukces dawał nadzieję i inspirował — był zapowiedzią nowego, lepszego życia. Niestety, jej własne plany i pragnienia zostały brutalnie przerwane. 27 sierpnia 1996 roku, na oczach męża i dwuletniej córki, Agnieszka padła ofiarą tragicznego w skutkach ataku ze strony swojego stalkera.

„Banshee”

Pełen niesamowitych zwrotów akcji serial, przedstawia losy Lucasa Hooda (Antony Starr) – byłego więźnia, który w wyniku sprytnego przekrętu zostaje szeryfem miasteczka w okolicy zamieszkałej przez Amiszów. Poszukuje kobiety, którą widział ostatni raz 15 lat temu. Wtedy, po zuchwałej kradzieży klejnotów, oddał się w ręce policji, aby umożliwić jej ucieczkę. Teraz jego była wspólniczka (Ivana Milicevic) mieszka w małym miasteczku Banshee. Posługuje się fałszywym nazwiskiem Carrie Hopewell, jest żoną miejscowego prokuratora, matką dwójki dzieci (jedno z nich jest prawdopodobnie dzieckiem Lucasa) i stara się za wszelką cenę nie zwracać na siebie uwagi. Udaje jej się to do czasu przyjazdu dawnego wspólnika...

„The Pitt”

Dr Michael „Robby” Robinavitch (Noah Wyle), który wciąż odczuwa skutki pandemii i straty ukochanego mentora, wita nową grupę studentów medycyny i stażystów na niedostatecznie obsadzonym i przepełnionym oddziale ratunkowym w Pittsburgh Trauma Medical Center, pieszczotliwie nazywanym „The Pitt”.

„Niebo. Rok w piekle”

Serial „Niebo. Rok w piekle” opowiada historię młodego i zagubionego w swoich wyborach Sebastiana (Stanisław Linowski), który trafia pod skrzydła charyzmatycznego guru (Tomasz Kot) prowadzącego wspólnotę duchową „Niebo”. To co na początku wydawało się niewinną duchową komuną, szybko okazuje się miejscem rządzącym się brutalnym systemem przemocy, manipulacji i fanatyzmu. To opowieść o zmaganiach człowieka, który w końcu zauważa, że niebo bardzo szybko może stać się piekłem.

