HBO Max ma dziś asa w rękawie! Jedna premiera może przyćmić Netfliksa

HBO Max ma od dziś nową perełkę – serial kryminalny na faktach – czyli coś, co kochają widzowie. Czteroodcinkowa produkcja opowie o Jane Andrews – byłej angielskiej garderobianej Sarah Ferguson, księżnej Yorku, która pracowała u niej pod koniec lat 80. Z bogatych kręgów, w końcu trafiła do więzienia za morderstwo. Serial to osobliwe połączenie historii o sile kobiecego życia od pucybuta do milionera, wypełnionej pulsującymi popowymi utworami lat 80. i 90. oraz zabawną modą, z portretem egocentrycznej kobiety, która popadła w morderstwo, gdy miała dość swojego związku. W głównych rolach w miniserialu pojawiły się Natalie Dormer, znana z „Gry o tron” oraz Mia McKenna-Bruce.

Co jeszcze dziś debiutuje na streamingach? Poniżej znajdziecie pełną rozpiskę premier z Netfliksa i HBO Max.

Mocne nowości od dziś na Netflix i HBO Max. Co warto włączyć?

„Lady Bird” (Netflix)



Christine „Lady Bird” McPherson (Saoirse Ronan) ze wszystkich swych młodzieńczych sił sprzeciwia się matce (Laurie Metcalf). Kobiecie silnej, wyrazistej o jasno sprecyzowanych poglądach, pracującej bez wytchnienia jako pielęgniarka po tym, jak jej mąż (Tracy Letts) stracił pracę. Warto wspomnieć, że bunt tytułowej Lady Bird to tak naprawdę walka z samą sobą, bowiem niezależność nastolatki jest lustrzanym odbiciem charakteru matki.



„Furie: Opór”, „Furie”, 2. sezon (Netflix)



Lyna, młoda kobieta, która całą sobą pragnie po prostu zwyczajnego życia, próbuje pomścić śmierć ojca i zostaje wplątana w sprawy Furii — kobiety dbającej o porządek w paryskim półświatku. Mimo zaciekłej determinacji, by umknąć przeznaczeniu, wkrótce dostrzega, że przeciwstawienie się losowi nie będzie wcale takie łatwe.



„Pierwszy raz”, 4. sezon (Netflix)



Kolumbia, lata 70. XX wieku. Tajemnicza nastolatka zaczyna naukę w szkole dla chłopców, gdzie łamie stereotypy, zasady i... kilka serc.



„Lady” (HBO Max)



Życie Jane Andrews zmienia się, gdy dostaje pracę w Pałacu Buckingham. Początkowo zagubiona, szybko zbliża się do księżnej Yorku.

