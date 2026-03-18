Wielkanocne szaleństwo, ceny u Magdy Gessler zwalają z nóg. „Ja nikogo nie zmuszam”

Wielkanoc w Polsce wiąże się nie tylko z ważnymi religijnymi obrzędami, ale i tradycyjnymi potrawami oraz wypiekami. Nie każdy ma czas i umiejętności, by gotować lub piec samodzielnie. Z pomocą przychodzą firmy cateringowe i restauracje, np. „U Fukiera” Magdy Gessler. Trzeba jednak nastawić się na spory wydatek.

Wielkanoc z kuchnią Magdy Gessler? Ceny robią wrażenie

Popularna jurorka „Masterchefa” i prowadząca program „Kulinarne rewolucje” restauratorka znana jest nie tylko z wybuchowego temperamentu, ale i wysokich cen. Specjalne menu wielkanocne „U Fukiera” każdego roku jest coraz bardziej wyszukane i coraz droższe. Choćby za 200-gramowy słoiczek domowego majonezu zapłacimy tam 27 złotych. Pasta jajeczna ze szczypiorkiem to 37 złotych, a sos tatarski to 39 złotych.

Pięć połówek jaj faszerowanych pieczarkami to wydatek 39 złotych. Wersja z nadzieniem z polskiej szynki kosztuje już 42 złote. Pół kilograma kiełbasy jałowcowej kosztować nas będzie 39 zł, a białej parzonej 43. Jak policzyli dziennikarze „Super Expressu”, kiełbasy w restauracji Magdy Gessler podrożały o około 2 złote w stosunku do roku ubiegłego.

Schab faszerowany śliwką kosztuje obecnie 78 zł, a pasztet z dziczyzny i grzybów to aż 98 złotych za foremkę o pojemności 400 g. To jednak dopiero przystawki. Z zup najtańszy jest rosół – za niecały litr zapłacimy 67 złotych. Barszcz biały to już 69 złotych, a żur na prawdziwkach 79 złotych.

Gessler o wysokich cenach cateringu. „Nie stać cię – idziesz gdzie indziej”

Z dań głównych wybrać możemy m. in. pieczoną kaczkę z antonówką za 197 zł, lub „złoty” bigos na winie za 89 zł. Jeżeli mamy ochotę na chlebek do bigosu, to możemy zamówić go w tym samym miejscu. Specjalny wypiek na zakwasie kosztuje tu „jedynie” 39 złotych.

Wielkanoc to oczywiście także tradycyjne ciasta. Za mazurki od Magdy Gessler zapłacimy od 75 do 79 złotych. Ważąca nieco ponad kilogram babka drożdżowa kosztować nas będzie 91 złotych, a beza z kremem to wydatek aż 133 złotych.

W jednym z wywiadów restauratorka tłumaczyła, że ceny u niej są wysokie ze względu na produkty i konkretnych odbiorców. — Stać cię — kupujesz. Nie stać cię — idziesz gdzie indziej. Wybór jest ogromny, ja nikogo nie zmuszam — wręcz wolałabym robić mniej niż więcej — wyjaśniała krótko.

