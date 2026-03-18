To nie jest żart. Tak Magda Gessler wyceniła swoje wielkanocne menu

Święta bez gotowania? Brzmi kusząco, dopóki nie spojrzy się na rachunek. Wielkanocna oferta Magdy Gessler znów budzi emocje i to nie tylko kulinarne. W menu królują klasyczne smaki, ale ceny sprawiają, że niejednemu odechce się w ogóle jeść.

Wielkanocne śniadanie. Bochenek chleba za 39 zł

Coraz więcej osób rezygnuje z wielogodzinnych przygotowań na rzecz gotowego cateringu. W tym roku swoją propozycję zaprezentowała także Magda Gessler w restauracji „U Fukiera”. Jak się okazuje, wygoda ma swoją cenę i to całkiem wysoką.

Już podstawowe produkty potrafią zaskoczyć. Bochenek chleba na zakwasie kosztuje 39 zł, a pół kilograma białej kiełbasy – 43 zł. Do tego pieczony boczek za 79 zł i świąteczne klasyki zaczynają wyglądać jak inwestycja.

Nieco więcej trzeba zapłacić za przystawki. Jaja faszerowane w dwóch zestawach, czyli łącznie 10 połówek, wyceniono na 81 zł. Do tego dodatki: domowy majonez za 27 zł i tarty chrzan za 23 zł. Wśród zimnych przekąsek pojawiają się także „nóżki jak dawniej” za 48 zł oraz ogórki kiszone w słoiku za 33 zł. Tradycyjnie, ale zdecydowanie nie tanio.

Obiad wielkanocny i słodki finał. Baba drożdżowa kosztuje prawie sto złotych

Druga część dnia to jeszcze większe wydatki. Krem chrzanowy na zakwasie kosztuje 79 zł za 900 ml. Danie główne również nie należy do najtańszych. Pieczona kaczka z antonówką została wyceniona na 197 zł, a klasyczny bigos na winie – na 89 zł. W tym momencie rachunek zaczyna przypominać koszt weekendowego wyjazdu, tylko bez wyjazdu.

Desery nie przynoszą ulgi dla portfela. Baba drożdżowa z bakaliami kosztuje 91 zł, co czyni ją jednym z najbardziej komentowanych punktów menu. Do tego mazurek, na przykład różany za 78 zł, oraz pascha w słoiku za 39 zł. Trudno mówić o skromnym zakończeniu posiłku, zarówno pod względem smaku, jak i ceny.

Ile kosztuje Wielkanoc „U Fukiera”?

Kompletny, bogato zastawiony stół wielkanocny dla kilku osób, przygotowany przez Magdę Gessler, to wydatek rzędu 1050–1100 zł. W zamian klienci dostają tradycyjne potrawy w autorskim wydaniu i gwarancję jakości składników.

Pozostaje tylko zdecydować, czy w tym roku większą wartością jest czas spędzony poza kuchnią, czy jednak zawartość portfela.

