Top brytyjskich seriali na Prime Video – 15 tytułów z oceną powyżej 7/10

Brytyjskie seriale od lat trzymają wysoki poziom – świetnie napisane dialogi, charakterystyczny humor, dopracowana scenografia i aktorstwo, które potrafi wciągnąć od pierwszej sceny. Na Prime Video znajdziesz sporo produkcji z Wysp, które zdobyły uznanie widzów i krytyków na całym świecie.

Przygotowaliśmy zestawienie 15 brytyjskich tytułów z oceną powyżej 7/10, ale nie ograniczamy się do oczywistych hitów – dorzucamy też te mniej znane propozycje, które mogą was pozytywnie zaskoczyć.

Brytyjska jakość na ekranie. Jakie seriale obejrzeć? 15 sprawdzonych tytułów

„The Lazarus Project”



„The Lazarus Project” to ściśle tajna organizacja zajmująca się zapobieganiem masowemu wymieraniu gatunków, która ma możliwością cofania czasu.



„Wilderness”



Wydaje się, że Liv i Will mają wszystko. Solidne małżeństwo, szykowne nowe życie w Nowym Jorku. Jednak Liv dowiaduje się o romansie. Wyruszają w podróż po Ameryce, o której zawsze marzyła. Dla Willa to szansa na naprawienie związku, a dla Liv miejsce, w którym ciągle zdarzają się wypadki i doskonała okazja do zemsty.



„Zły zamiar”



Podczas wakacji w Grecji uroczy korepetytor Adam zyskuje zaufanie bogatej rodziny, by później wkraść się w ich życie. Wkrótce ujawnia się jego mroczna natura.



„Duchy”



Sam i Jay, wbrew rozsądkowi i finansowym ograniczeniom, postanawiają przekształcić odziedziczoną posiadłość w pensjonat. Dom jest już jednak zamieszkany - przez duchy, które zmarły na jego terenie w różnych okresach.



„Lazarus”



Serial opowiada historię mężczyzny (Sam Claflin), który wraca do domu po samobójstwie ojca (Bill Nighy) i zaczyna doświadczać niepokojących, niewyjaśnialnych zdarzeń. Wkrótce zostaje uwikłany w serię nierozwiązanych spraw morderstw, próbując jednocześnie rozwikłać tajemnicę śmierci ojca oraz morderstwa swojej siostry sprzed 25 lat.



„Skok”



Pełen napięcia thriller o napadzie stulecia i zwykłej urzędniczce, która nieoczekiwanie staje w jego centrum.



„Pan i Pani Smith”



Państwo Smith to dwoje nieznajomych, John i Jane, którzy za sprawą tajemniczej agencji zmienili tożsamość i zostali partnerami – w szpiegostwie i w małżeństwie. W każdym odcinku otrzymują nową misję i przeżywają kolejne przełomy w swojej relacji.



„Diabelska godzina”



W tym trzymającym w napięciu sześcioodcinkowym thrillerze psychologicznym występują Peter Capaldi i Jessica Raine. Lucy budzi się każdej nocy dokładnie o 3.33. Od dłuższego czasu nic w jej życiu nie ma sensu. Ale odpowiedzi znajdują się na końcu pewnego śladu prowadzącego do brutalnych morderstw.



„Młody Sherlock”



Młody Sherlock Holmes zostaje uwikłany w sprawę morderstwa. Odkryty spisek wpływa na jego dalszą karierę.



„Dobry omen”



Opowieść o wizji końca świata widzianej z perspektywy anioła, demona oraz jedenastoletniego antychrysta.



„Obsesja Eve”



Agentka brytyjskiego wywiadu obsesyjnie usiłuje schwytać psychopatyczną zabójczynię.



„Dynastia Tudorów”



Młody Henryk VIII zasiada na tronie Anglii, nieugięcie dążąc do spełnienia swoich ambicji.



„Luther”



Doświadczony detektyw tropi seryjnych morderców, jednocześnie zmagając się z własnymi problemami.



„Nocny recepcjonista”



Nocny recepcjonista kairskiego hotelu pomaga brytyjskiej agentce w tajnej operacji przeciwko potężnemu handlarzowi bronią.



„Sherlock”



John Watson jest lekarzem wojskowym, który niedawno wrócił z wojny. Gdy poznaje genialnego detektywa Sherlocka Holmesa, zaczyna pomagać mu w rozwiązywaniu zagadek kryminalnych.

