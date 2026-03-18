Ten serial to nowy fenomen. W końcu jest w Polsce

Najpierw podbił serca widzów nad Sekwaną, teraz próbuje zrobić to samo nad Wisłą. „Metoda Wagnera” to serial kryminalny, który od kilku lat cieszy się ogromną popularnością we Francji. Polscy widzowie dopiero zaczynają odkrywać jego fenomen i wiele wskazuje na to, że szybko przepadną.

„Metoda Wagnera” podbije Polaków?

Produkcja stawia na nietypowego bohatera i jeszcze bardziej nieoczywiste śledztwa. W centrum wydarzeń stoi kapitan policji, który zamiast chłodnej kalkulacji często kieruje się własnymi lękami i obsesjami. Efekt? Kryminał, który potrafi zaskoczyć nawet najbardziej doświadczonych fanów gatunku.

Kapitan César Wagner (Gil Alma) trafia do wydziału policji sądowej w Strasburgu, gdzie musi odnaleźć się w nowym środowisku i zespole. Nie jest to jednak typowy śledczy. To oddany pracy funkcjonariusz o wielkim sercu, zagorzały singiel, a przy tym skrajny hipochondryk, który niemal obsesyjnie skupia się na swoim zdrowiu.

Jego metody szybko zaczynają budzić kontrowersje. Drobiazgowość i nieprzewidywalność Wagnera często stoją w sprzeczności z obowiązującymi procedurami, co komplikuje nie tylko śledztwa, lecz także relacje w zespole.

U jego boku pracuje doktor Elise Beaumont (Olivia Côte) – pewna siebie i bezkompromisowa patolożka, która nie zamierza bezkrytycznie akceptować decyzji kapitana. Ich współpraca to nieustanne starcie charakterów, pełne ironii i ciętych ripost. Mimo to tworzą duet, który potrafi doprowadzić nawet najbardziej skomplikowane sprawy do końca.

Kryminał inny niż wszystkie

Twórcy nie ograniczają się do klasycznych zagadek kryminalnych. W serialu pojawiają się sprawy śmierci lokalnej gwiazdy, wątki rzekomego wampira czy tajemnicze podziemne tunele. Do tego dochodzą rodzinne sekrety, polityczne skandale i zbrodnie, które wstrząsają Strasburgiem.

„To wybuchowa mieszanka napięcia, humoru i chaosu – nie kolejny zwykły kryminał, lecz odważna, wciągająca wyprawa w najbardziej tajemnicze zakątki Alzacji” – zapewnia dystrybutor. Siódmy odcinek serialu „Metoda Wagnera” trafi do polskich widzów już dziś, 18 marca o godz. 22:00 na kanale 13 Ulica. Kolejne epizody będą emitowane, w każdą środę, aż do finału sezonu zaplanowanego na 29 kwietnia.

Czytaj też:

