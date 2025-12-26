Widzieliśmy „Niebo. Rok w piekle”. „Niepokoi, prowokuje, długo zostanie w pamięci”

W latach 90. w Majdanie Kozłowieckim – wsi w Polsce, położonej w województwie lubelskim, powstała kontrowersyjna wspólnota wyznaniowa, której oficjalna nazwa brzmiała Zbór Leczenia Duchem Świętym „Niebo”. Jej założycielem był dziś 71-letni Bogdan Kacmajor, guru, uchodzący za wysłannika Boga, bioenergoterapeutę i cudotwórcę. Wspólnota pod pod płaszczykiem czynienia dobra, uzdrawiania i zbliżania się do odkrycia prawdziwego sensu istnienia, niszczyła ludziom życia, rozbijała rodziny i łamała psychiki. Sebastian Keller trafił do niej, gdy miał zaledwie 20 lat i całe życie przed sobą. Serial HBO Max powstał dzięki jego wspomnieniom z tego okresu i wydanej przez niego książce „Niebo. Pięć lat w sekcie”.

„Niebo. Rok w piekle” – historia manipulacji i utraconej wolności