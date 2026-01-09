25 seriali podobnych do „Niebo. Rok w piekle”. To warto obejrzeć, czekając na nowy odcinek

Serial „Niebo. Rok w piekle”, nowy polski tytuł oryginalny od HBO Max, który zadebiutował pod koniec grudnia 2025 roku, przyciąga na platformę całą masę widzów. Dramat psychologiczny, przeobrażający się w thriller i inspirowany prawdziwymi wydarzeniami, pokazuje, jak samozwańczy prorok i jego idee potrafią zawładnąć człowiekiem, prowadząc do rozpadu nie tylko poszczególnych jednostek, ale także całych rodzin.

Choć „Niebo. Rok w piekle” dopiero rozpoczął swoją emisję (do tej pory dostępne są trzy odcinki, które wychodzą co tydzień), już zdążył wzbudzić spore emocje i zainteresowanie widzów. Jeśli w oczekiwaniu na kolejne epizody nowego polskiego hitu, szukacie podobnych, wciągających napięciem produkcji o kultach, sektach i innych ludzkich uwikłaniach, to seriale, które mogą przypaść wam do gustu.

Seriale podobne do „Niebo. Rok w piekle”. Sekty, zbrodnie i szokujące historie na faktach

„Unorthodox”



Dziewiętnastoletnia Żydówka Esty (Shira Haas) ucieka przed zaaranżowanym małżeństwem i ultraortodoksyjną społecznością zamieszkującą nowojorski Brooklyn. Wyjeżdża do Berlina, gdzie samotnie mieszka jej matka. Starając się prowadzić świeckie życie, zaczyna naukę w konserwatorium muzycznym. Jej mąż (Amit Rahav), dowiedziawszy się o ciąży żony, wraz z kuzynem jedzie do Niemiec, gdzie stara się ją odnaleźć.



„Kalifat”



Planowany atak ISIS na Szwecję łączy losy grupy kobiet, w tym matki na zakręcie, natchnionej studentki i ambitnej policjantki.



„Trzy na jednego”



Mormon-poligamista Bill Henrickson stara się bezskutecznie zaspokajać uczuciowe, emocjonalne i finansowe potrzeby swoich trzech żon - Barb, Nicki i Margene oraz siedmiorga dzieci. Ta niekonwencjonalna rodzina mieszka na przedmieściach Salt Lake City w stanie Utah. Bill jest wziętym biznesmenem, który jest właśnie w przededniu otwarcia drugiego sklepu „Home Plus” z artykułami przemysłowymi. Przeszkodą w realizacji planów zawodowych jest jego teść, Roman, samozwańczy prorok i cieszący się powszechnym szacunkiem patriarcha mormońskiej społeczności z Juniper Creek. Na domiar złego, w domu Billa zjawia się po latach jego brat – była gwiazda futbolu amerykańskiego i życiowy nieudacznik Joey i wyjawia mu rodzinną tajemnicę.



„The Keepers”



Serial dokumentalny opisuje sprawę zamordowanej kilkadziesiąt lat temu siostry Catherine Cesnik i możliwego związku tej zbrodni z księdzem oskarżonym o molestowanie.



„Pozostawieni”



Na całym świecie w tajemniczych okolicznościach znika 2% populacji. Po trzech latach od wydarzenia mieszkańcy Mapelton dalej próbują pogodzić się z zaistniałą sytuacją i powrócić do normalnego życia.



„Bezpaństwowcy”



Mocny, poruszający aktualne tematy serial o losach czterech nieznajomych osadzonych w areszcie imigracyjnym w samym sercu australijskiej pustyni: stewardessie uciekającej przed niebezpieczną sektą, afgańskim uchodźcy i jego rodzinie szukających schronienia przed prześladowaniami, młodym ojcu pragnącym uwolnić się od pracy bez perspektyw oraz biurokracie, który ściga się z czasem, aby zapobiec wielkiemu skandalowi.



„Requiem”



Gdy matka Matildy popełnia samobójstwo, dziewczyna zaczyna kwestionować własną tożsamość. Szukając odpowiedzi, wyrusza do walijskiej wioski, w której 23 lata wcześniej zaginęło dziecko.



„Miłość wygrała”



Życie i śmierć Amy Carlson, samozwańczej duchowej wybawicielki, która w swoich internetowych manifestach obiecywała ucieczkę ze świata "3D".



„Bardzo dziki kraj”



Gdy lider kontrowersyjnej sekty tworzy utopijne miasto na pustyni w Oregonie, jego konflikt z sąsiadami szybko wymyka się spod kontroli. Historia oparta na faktach.



„Wrota Niebios. Sekta nad sektami”



Serial dokumentalny opowiadający historię kultu Heaven's Gate, który w 1997 roku zakończył się masowym samobójstwem w Kalifornii, związanym z przekonaniem o nadchodzącej kosmicznej misji i statku kosmicznym.



„Ku przepaści: Bóg, chciwość i kult Gwen Shamblin”



Serial dokumentalny przedstawiający kontrowersyjny kościół Remnant Fellowship i jego przywódczynię, guru dietetyki, Gwen Shamblin Larę. Po zdobyciu sławy Lara założyła kościół, który wkrótce został oskarżony o nadużycia w swoich praktykach.



„Przysięga”



Serial dokumentalny HBO przedstawiający historię organizacji NXIVM, której założyciel i kilku członków zostało oskarżonych o handel ludźmi i wymuszenia haraczy.



„Pod sztandarem nieba”



Detektyw Jeb Pyre, prowadząc śledztwo w sprawie morderstwa Brendy Wright Lafferty i jej córeczki na przedmieściach Salt Lake Valley, odkrywa ukryte prawdy o początkach religii mormonów i brutalnych konsekwencjach nieugiętej wiary.



„Diabeł w Ohio”



Życie psychiatry zamienia się w chaos, kiedy staje się jasne, że próbując pomóc tajemniczej uciekinierce z sekty, naraziła swoją rodzinę na śmiertelne niebezpieczeństwo.



„Grzesznica”



Pewnego dnia podczas spaceru młoda kobieta zadaje śmiertelny cios przypadkowo spotkanemu mężczyźnie. Bohaterka nie ma pojęcia, co skłoniło ją do popełnienia zbrodni. Śledztwo w tej sprawie odsłoni ponure tajemnice z jej przeszłości.



„Servant”



Serial opowiadający o losach pary z Filadelfii, pogrążonej w żalu po niewyobrażalnej tragedii, która powoduje rozłam w małżeństwie i pozwala tajemniczej sile wkraść się do ich domu.



„Carnivàle”



Rok 1934. Miasteczko Dustbowl. Pasmo katastrof jest znakiem bożego gniewu i zwiastunem Apokalipsy. Ostateczna bitwa rozegra się w sercu imperium, zwanego Ameryką. Wraz z objazdowym wesołym miasteczkiem przybywa tu uzdrowiciel Ben Hawkins.



„Złap i ukręć łeb”



Ekranizacja kameralnych wywiadów z sygnalistami, dziennikarzami, prywatnymi detektywami i informatorami przeprowadzonymi przez zdobywcę Pulitzera, Ronana Farrowa, podczas pracy nad jego podcastem i książką pod tym samym tytułem.



„Zła weganka: Historia sławy, oszustwa i ucieczki”



Słynna restauratorka i celebrytka, niegdyś okrzyknięta królową wegańskiej kuchni, staje się uciekinierką, gdy znika z mężczyzną, który wyłudził od niej fortunę, przekonując ją, że może spełnić każde jej marzenie: od sukcesu w biznesie po uczynienie jej ukochanego pitbulla nieśmiertelnym.



„Paradise”



Agent Secret Service Xavier Collins (Sterling K. Brown) jest szefem ochrony byłego prezydenta USA Cala Bradforda (James Marsden), czarującego polityka wywodzącego się z niezwykle zamożnej rodziny. Obaj mieszkają w zasiedlonym przez elity, spokojnym miasteczku Paradise, które przypomina utopijną wersję południowej Kalifornii. Wszyscy używają tu zaawansowanych technologicznie opasek na rękę jako portfeli i kluczy. Obowiązuje zakaz posiadania broni, obejmujący nawet stróżów prawa. Pewnego dnia Xavier znajduje ciało zamordowanego prezydenta na podłodze jego sypialni – odtąd jego celem staje się nie tylko wyjaśnienie, co się wydarzyło, ale i udowodnienie, że niesłusznie uznano go za głównego podejrzanego w śledztwie. Teraźniejszość mieszkańców Paradise przeplata się z wydarzeniami z czasów urzędowania Bradforda w Białym Domu, które rzucają światło na to, kim byli bohaterowie, zanim trafili do tej pozornej utopii. Rdzeniem opowieści okazuje się niejednoznaczna relacja Xaviera z prezydentem.



„Opowieść podręcznej”



Zaniepokojone rekordowo niskim przyrostem naturalnym władze Republiki Gileadu wprowadzają w życie nowe zasady: ubezwłasnowalniają kobiety zdolne do urodzenia dziecka, oddając je na służbę rządzącym krajem komendantom. Jako podręczne mają one co miesiąc oddawać się swoim panom celem spłodzenia nowych obywateli.



„Detektyw”



Serialowa antologia, w której każda historia przedstawia zawiłe zagadki kryminalne, skorumpowaną władzę oraz psychologiczne problemy stróży prawa.



„Nocna msza”



Serial opowiada on o małej społeczności zamieszkującej odizolowaną od świata wyspę. Wraz z powrotem na nią pewnego okrytego hańbą młodego mężczyzny (Zach Gilford) i przybyciem charyzmatycznego księdza (Hamish Linklater) linie podziałów między jej członkami stają się jeszcze głębsze. Pojawienie się na wyspie Crockett ojca Paula zbiega się w czasie z niewyjaśnionymi i z pozoru cudownymi zdarzeniami, które na nowo wzbudzają w ludziach religijny żar. Czy za te cuda nie przyjdzie jednak w końcu zapłacić?



„Zła influencerka: Historia Jodi Hildebrandt”



Poznaj sprawę terapeutki Jodi Hildebrandt, która została aresztowana z youtuberką Ruby Franke za znęcanie się nad dziećmi, po czym na jaw wyszła skala jej manipulacji.



„Demon w rodzinie: Sprawa Ruby Franke”



Kiedy w sierpniu 2023 roku popularna vlogerka Ruby Franke zostaje aresztowana za znęcanie się nad dziećmi, sprawa ta szybko staje się to jednym z najgłośniejszych tematów w Ameryce. Przez lata kanał Franke w serwisie YouTube dokumentował zdrowe i szczęśliwe życie rodzinne, w szczytowym momencie zyskując niemal trzy miliony subskrybentów. Tylko że takie rodziny rzadko są tym, za co starają się uchodzić. Czytaj też:

