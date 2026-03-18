Mocny wieczór przed telewizorem. Same thrillery, jedna perełka

Na widzów czekają trzy zupełnie różne opowieści, ale każda oparta na napięciu, tajemnicach i bohaterach zmuszonych do przekroczenia własnych granic. To propozycje dla tych, którzy wolą emocje thrillerów niż lekką rozrywkę.

„Na tropie zabójcy” – zemsta i niebezpieczny układ

Młoda Cassie Holt (Alice Eve) próbuje uciec od traumatycznej przeszłości, szukając zapomnienia w przypadkowych znajomościach i alkoholu. Jej życie zmienia się, gdy na jej drodze pojawia się były agent Interpolu, Mikeal Tellini (Antonio Banderas). Prywatny detektyw nie tylko uczy ją samoobrony i posługiwania się bronią, ale też zapewnia wsparcie finansowe i poczucie bezpieczeństwa.

Relacja szybko się zacieśnia, dlatego śmierć Telliniego staje się dla Cassie osobistym ciosem. Zdeterminowana, by odnaleźć zabójcę, rozpoczyna własne śledztwo. Wspólnie z detektywem Rorym McMahonem (Paul Reid) próbuje odkryć prawdę, ale sprawa szybko przybiera nieoczekiwany obrót. Morderca sam się z nią kontaktuje i podsuwa trop, wciągając Cassie w niebezpieczną grę. Kobieta zaczyna odkrywać mroczne sekrety miasteczka i decyduje się na ryzykowną współpracę z zabójcą.

W jednej z ról Antonio Banderas, laureat m.in. Oscara, Złotej Palmy i Złotych Globów za „Ból i blask”. Emisja w środę, 18 marca o godz. 20:00 na antenie TV Puls.

„Polowanie na łowcę” – prawdziwy koszmar w sercu Alaski

Lata 80., Anchorage. Policja odnajduje kolejne szczątki kobiet, a trop prowadzi do seryjnego mordercy, który przez lata pozostaje poza podejrzeniami. Robert Hansen prowadzi podwójne życie — z jednej strony szanowany obywatel, z drugiej bezwzględny psychopata.

Jego metoda jest przerażająco konsekwentna: porywa kobiety, wywozi je w odludne miejsca, a następnie urządza na nie polowanie. Jedną z nielicznych, którym udaje się przeżyć, jest Cindy — nastoletnia prostytutka. Jej zeznania są jednak ignorowane przez policję.

Dopiero detektyw Halcombe zaczyna traktować sprawę poważnie. Próbuje zdobyć zaufanie Cindy i ochronić ją przed mordercą, który nie zamierza zostawiać świadków. Problem w tym, że Hansen perfekcyjnie zaciera ślady. Emisja w środę, 18 marca o godz. 22:05 na antenie TV Puls.

„Wierny ogrodnik” – miłość, polityka i niebezpieczna prawda

Justin Quayle (Ralph Fiennes), spokojny dyplomata, wiedzie uporządkowane życie, które zmienia się po poznaniu Tessy (Rachel Weisz). Ich relacja szybko przeradza się w małżeństwo, mimo że różni ich niemal wszystko.

Tessa angażuje się w ujawnianie nadużyć wielkich koncernów farmaceutycznych w Afryce, nie wtajemniczając męża w szczegóły swojej działalności. Kiedy zostaje brutalnie zamordowana, Justin postanawia samodzielnie odkryć prawdę.

Śledztwo prowadzi go w świat politycznych intryg i finansowych powiązań, które skutecznie ukrywano pod hasłami pomocy humanitarnej. Film, oparty na powieści Johna le Carré, zdobył cztery nominacje do Oscara, a statuetkę otrzymała Rachel Weisz. Emisja w środę, 18 marca o godz. 20:00 na antenie CANAL+ Film.

