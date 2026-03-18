Masowo oglądaliśmy ten serial. Teraz ukochana postać wraca w filmie

Po czterech udanych sezonach na Prime Video, ulubiony bohater widzów – Jack Ryan powraca. Tym razem w filmie fabularnym w reżyserii Andrew Bernsteina i na podstawie opowieści stworzonych przez Toma Clancy'ego. Rozgrywający się na arenie międzynarodowej inteligentny thriller łączy w sobie wciągającą fabułę z widowiskową akcją, w której gra toczy się o najwyższą stawkę.

John Krasinski, Wendell Pierce i Michael Kelly tworzą dynamiczną obsadę, której bohaterowie i ich relacje sprawiły, że widzowie pokochali serial. Do obsady dołącza Sienna Miller jako agentka MI6 Emma Marlowe, która okazuje się równie bystra i sprytna jak Jack Ryan, dzięki czemu tworzy z nim niepokonany duet.

„Jack Ryan Toma Clancy'ego: Wojna Duchów”. Powraca ukochana przez widzów postać

W nowym filmie Jack Ryan niechętnie wraca do świata szpiegostwa, gdy międzynarodowa tajna misja ujawnia śmiertelny spisek, zmuszając go do konfrontacji z nieokiełznaną jednostką operacji specjalnych pod ogromną presją czasu. Działając w czasie rzeczywistym, gdy stawką jest ludzkie życie, a zagrożenie narasta z każdą chwilą, Jack ponownie łączy siły z doświadczonym agentem CIA Mikiem Novemberem (Michael Kelly) oraz byłym szefem CIA Jamesem Greerem (Wendell Pierce). Ich wspólne doświadczenie to jedyna przewaga w starciu z przeciwnikiem, który zna każdy ich ruch. Wspierani przez nieoczywistą nową partnerkę – niezwyklenbystrą agentkę MI6 Emmę Marlowe (Sienna Miller) – Jack i jego zespół poruszają się w zdradzieckiej sieci intryg, mierząc się z przeszłością, którą już dawno uznali za zamkniętą. To najbardziej osobista i ryzykowna misja, z jaką kiedykolwiek przyszło im się zmierzyć.

Film „Jack Ryan Toma Clancy'ego: Wojna Duchów” zadebiutuje globalnie na Prime Video 20 maja.

