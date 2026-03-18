Głośny film z ubiegłego roku wpada do sieci. To ekranizacja najmocniejszej książki Stephena Kinga

Film w reżyserii Francisa Lawrence’a („Igrzyska śmierci: W pierścieniu ognia”, „Constantine”, „Jestem legendą”, „Czerwona jaskółka”), to emocjonalna bomba, która łączy dystopijną wizję świata z brutalną metaforą współczesnej rzeczywistości. Choć powieść Kinga powstała w latach 1966-1967 jako alegoria wojny w Wietnamie, w 2025 roku wydaje się być równie aktualna. Przed zdjęciami reżyser mówił: „Chcę, by widzowie wychodzili z kina nie tylko poruszeni tym, co zobaczyli, ale także skłonieni do refleksji nad światem, którego są częścią”.

Nowy kinowy hit w streamingu. To hit na podstawie powieści Stephena Kinga

W „Wielkim marszu” pięćdziesięciu nastolatków bierze udział w okrutnym konkursie: idą przed siebie bez wytchnienia, bo każdy, kto się zatrzyma, ginie. Nie ma mety. Jest tylko tempo i przetrwanie. Ale to nie gra wideo. To świat, w którym ludzkie życie kosztuje mniej niż widowisko. Reżyser podkreśla, że poza napięciem i śmiertelną stawką, to właśnie relacje między bohaterami, ich przyjaźnie i intymne momenty w cieniu śmierci są sercem tej opowieści. Szczególnie relacja Garraty’ego (Cooper Hoffman) i McVriesa (David Jonsson) sprawia, że „Wielki marsz” staje się czymś więcej niż dystopijnym thrillerem. Staje się opowieścią o człowieczeństwie, nadziei i oporze wobec systemu.

"Ameryka niedalekiej przyszłości. Jednym z najpopularniejszych wydarzeń medialnych jest transmisja dorocznego Wielkiego Marszu, w którym udział bierze pięćdziesięciu starannie wyselekcjonowanych chłopców. Zasada jest prosta: kto zostaje w tyle, ten ginie. Marsz kończy się dopiero wtedy, gdy przy życiu pozostanie jeden uczestnik. Tu nie ma miejsca na sentymenty, przyjaźnie i wzajemną lojalność. Takie jest w każdym razie założenie organizatorów. Ale podczas morderczej drogi, każdy z zawodników ujawnia swoje prawdziwe oblicze, a rywalizacja przybiera nieoczekiwany obrót" – brzmi oficjalny opis filmu.

W obsadzie pojawili się:

Mark Hamill („Gwiezdne wojny”, „Życie Chucka”, „Mandalorian” – serial, „Co robimy w ukryciu” – serial)

Judy Greer („Jurassic World”, „Ant-Man”, „Ewolucja Planety Małp”, „Halloween”, „Kraina jutra”, „Dwóch i pół” – serial)

Charlie Plummer („Wszystkie pieniądze świata”, „Polegaj na mnie”, „Moonfall”)

Cooper Hoffman („Licorice Pizza”, „Mistrzowie zbrodni”, „Saturday Night”)

Garrett Wareing („Dzień Niepodległości: Odrodzenie”, „Turbulencje” – serial, „Jill”, „Królowe przekrętu”)

Film „Wielki marsz” zadebiutuje już w piątek 20 marca na platformie Prime Video.

