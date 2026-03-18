BBC robi najlepsze seriale. To 20 topowych, które uzależniają od 1. odcinka

Najlepsze produkcje BBC od lat uchodzą za synonim jakości, przyciągając widzów nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale i na całym świecie. Choć największe tytuły są powszechnie znane, w katalogu BBC kryje się znacznie więcej równie pomysłowych i dopracowanych produkcji. Mówi się, że w ostatnich latach stacja weszła w swój własny „złoty wiek telewizji”, oferując historie na najwyższym poziomie i angażując gwiazdy światowego formatu. Na ekranie pojawiają się m.in. Jodie Comer, Idris Elba, Stephen Graham, Hugh Grant czy Sean Bean, a same seriale często trafiają do rankingów najlepszych w historii. W tym zestawieniu znajdziesz 20 tytułów, które najlepiej pokazują, dlaczego BBC wciąż wyznacza standardy w świecie seriali.

„Line of Duty – Wydział wewnętrzny”



Detektyw Steve Arnott odmawia udziału w tuszowaniu sprawy przypadkowego postrzelenia, za co zostaje karnie przeniesiony do oddziału antykorupcyjnego.



„Happy Valley”



Catherine Cawood (Sarah Lancashire) jest sierżantem policji w malowniczym miasteczku pełnym alkoholików, narkomanów i nastolatek w ciąży. Jej życie wywraca się do góry nogami, kiedy na wolność wychodzi Tommy Lee Royce (James Norton) — mężczyzna, którego Catherine obwinia o śmierć swojej córki. Policjantka jest głęboko przekonana, że Tommy jest niebezpieczny i wkrótce może skrzywdzić kolejną osobę.



„Mogę cię zniszczyć”



Arabella Essiuedu (Michaela Coel) jest beztroską, zabieganą i stroniącą od zobowiązań młodą kobietą, która ma na swoim koncie kilka tekstów cieszących się dużą popularnością w sieci. Dzięki nim została uznana za „głos swojego pokolenia”, ma własnego agenta, dostała zaliczkę na napisanie książki i żyje pod ciągłą presją. Po tym jak pewnego wieczoru staje się ofiarą napaści seksualnej w klubie nocnym, jej życie zmienia się bezpowrotnie. Arabella zmuszona jest przewartościować całe swoje życie - swoją karierę zawodową, relacje z przyjaciółmi, a nawet z rodziną. Kobieta próbuje uporać się z trudnymi doświadczeniami i zaczyna powoli poznawać samą siebie.



„Obsesja Eve”



Eve (Sandra Oh) to znudzona pracą biurową agentka MI5, która nie zrealizowała swoich marzeń o byciu szpiegiem. Natomiast Villanelle (Jodie Comer) to psychopatyczna, pozbawiona lęku zabójczyni uzależniona od luksusowego życia, na które może sobie pozwolić dzięki swojej brutalnej profesji. Pewnego dnia Eve otrzymuje zadanie wyśledzenia Villanelle, zanim ta ponownie zaatakuje.



„Sherlock”



Sherlock umie rozpoznać programistę po krawacie, a pilota samolotów po kciuku. Ma niezwykły, analityczny umysł i zabija nudę rozwiązując zagadki kryminalne. Kiedy na drodze Holemsa staje były żołnierz, John Watson, od razu widać, że trudno o dwa bardziej różniące się od siebie charaktery. Jednak intelekt Sherlocka w połączeniu z pragmatyzmem Watsona tworzą niezwykły sojusz. W trzech poruszających, przerażających, pełnych akcji i widowiskowych filmach telewizyjnych Sherlock i John poruszają się w plątaninie wskazówek, pośród niebezpiecznych zabójców, by dotrzeć do prawdy.



„Nocny recepcjonista”



Współczesna adaptacja bestsellerowej powieści szpiegowskiej Johna le Carré. „Nocny recepcjonista” przedstawia losy byłego brytyjskiego żołnierza Jonathana Pine'a (Tom Hiddleston), który został zrekrutowany przez agentkę wywiadu Angelę Burr (Olivia Colman) do infiltracji najbliższego otoczenia międzynarodowego biznesmena Richarda Onslowa Ropera (Hugh Laurie) i unieszkodliwienia zorganizowanego przez niego sojuszu kręgów szpiegowskich i grupy handlarzy bronią. Aby dostać się do serca ogromnego imperium Ropera, Pine musi stawić czoła pełnym podejrzliwości pytaniom skorumpowanego szefa jego sztabu, majora Corkorana (Tom Hollander) oraz urokowi pięknej dziewczyny biznesmena Jed (Elizabeth Debicki). Aby dokonać tego co słuszne, Pine musi najpierw sam stać się przestępcą.



„Upadek”



Realistyczny serial łączący w sobie elementy psychologicznego thrillera z wątkami kryminalnymi opowiadający historię ambitnej pani inspektor Stelli Gibson (Gillian Anderson), która jest gotowa poświecić wszystko, aby schwytać każdego złoczyńcę. Gdy pewnego dnia londyński wydział wysyła utalentowaną policjantkę do stolicy Irlandii Północnej, aby na miejscu schwytała okrutnego seryjnego mordercę Paula Spectora (Jamie Dornan), rozpoczyna się subtelna gra pomiędzy dwójką bohaterów stojących po przeciwległych stronach.



„Luther”



Pracujący w londyńskiej jednostce zajmującej się poważnymi przestępcami detektyw Luther jest ofiarnym policjantem, doskonałym śledczym i błyskotliwym geniuszem. Rozwiązywanie kryminalnych spraw jest jego obsesją dlatego bywa brutalny i niebezpieczny. Luther toczy psychologiczne pojedynki z przestępcami. Jego praca jest jak potyczka myśliwego ze zwierzyną, drapieżnika z ofiarą. Stawka staje się coraz wyższa i detektyw coraz bardziej osobiście się angażuje w sprawy. Jego samotnicze nawyki mogą doprowadzić go na skraj przepaści.



„Broadchurch”



Morderstwo młodego chłopca wprowadza zamęt do małego miasteczka, co zagraża dobrze dotychczas funkcjonującej społeczności Broadchurch.



„Poldark”



Ross Poldark wraca z wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych do ojczystej Kornwalii. Dowiaduje się, że jego ojciec nie żyje, a rodzinna posiadłość jest w ruinie. Na domiar złego ukochana Elizabeth, przekonana, że zginął na froncie, związała się z innym mężczyzną. Ross jednak decyduje się pozostać w rodzinnych stronach i na nowo ułożyć swoje życie...



„Wallander”



Kurt Wallander (Kenneth Branagh) pracuje jako inspektor policji w małym szwedzkim mieście Ystad. Ma za sobą rozstanie z żoną, próbę samobójczą córki, z którą łącza go burzliwe relacje, boryka się także z depresją, kryzysem wieku średniego i napadami gniewu, do tego spadła na niego opieka nad ojcem, u którego zdiagnozowano niedawno chorobę Alzheimera. Mimo to w całej Szwecji trudno o bardziej skutecznego śledczego.



„Turysta”



Budząc się w szpitalu, ciężko ranny, ale żywy mężczyzna (Jamie Dornan) nie pamięta kim jest, co zrobił ani dlaczego jest w Australii. Z pomocą początkującej policjantki Helen Chambers (Danielle Macdonald) i lokalnej kelnerki Luci (Shalom Brune-Franklin) poszukiwania tożsamości mężczyzny popychają go w epicką wyprawę. Jednocześnie nieubłaganie zbliża się do niego brutalna przeszłość.



„Obserwowani”



Po uniewinnieniu za rzekome zbrodnie popełnione w Afganistanie, były brytyjski żołnierz może wrócić do swojej córeczki czekającej na niego w domu w Londynie. Jego wolność jednak nie trwa długo. Taśmy z nocnego monitoringu wychodzą na jaw, jednocześnie obciążając Shauna o porwanie i morderstwo jego adwokatki. Młoda detektyw zajmująca się jego sprawą odkrywa spisek przeciwko żołnierzowi. Okazuje się, że taśmy z monitoringu zostały zmanipulowane, a mężczyzna ponownie musi walczyć o swoją niewinność.



„Bodyguard”



Fikcyjny serial osadzony w korytarzach władzy. Jego bohaterem jest David Budd (Richard Madden), odważny i nieprzewidywalny weteran wojenny pracujący jako funkcjonariusz Ochrony Osób Publicznych londyńskiej policji. Kiedy Budd dostaje zadanie ochraniania ambitnej i wpływowej minister Julii Montague (Keeley Hawes), która była gorącą orędowniczką wojny, musi wybierać między służbą a własnymi przekonaniami. Czy osoba odpowiadająca za bezpieczeństwo polityk może stać się jej największym zagrożeniem?



„Czas”



Mark był nauczycielem i zwyczajnym człowiekiem, takim jak ty i ja, kochał, cierpiał, starał się, popełniał błędy, odnosił małe sukcesy, zaznawał bolesnych upadków. Jego zwyczajność nikomu nie zdawała się być zagrożeniem, aż do chwili gdy przypadkiem zabił człowieka. Jazda po pijaku. Cztery lata. Koniec dawnego życia. Przyszłość niepewna. Poznajemy go, gdy zmierza z resztą skazańców do więzienia, w pewien sposób ciesząc się na oczekującą go tam pokutę, możliwość ucieczki od ukazującej się mu nieustannie przed oczami twarzy zabitego. Na miejscu szereg zero-jedynkowych pytań, surowe reguł, dwie minuty na telefon do wybranej osoby i rozmaite więzienne pierwsze razy. Pierwsza samotna noc w celi. Pierwszy "współlokator". Pierwsze agresje ze strony innych osadzonych. Więzienny czyściec staje się z dnia na dzień coraz bardziej znośny, zwłaszcza że Markiem i innymi opiekuje się Eric, strażnik z sercem, któremu zależy, żeby skazani zachowali choć pozory dawnej godności. On również jest jednak w pewnym sensie odbywającym pokutę więźniem – do tego nie trzeba ani krat, ani oficjalnego wyroku.



„Shetland”



Inspektor Jimmy Perez (Douglas Henshall) po latach powraca w rodzinne strony wraz z nastoletnią córką. Mimo że Perez pochodzi z Fair Isle, niewielkiej wyspy znajdującej się u wybrzeży Szetlandów, okolicznym mieszkańcom nie jest łatwo otworzyć się przed obcym i tym samym pomóc mu w śledztwie. Cały zespół musi wykazać się sporą pomysłowością, by rozwiązać nawet najprostszą sprawę.



„Skandal w angielskim stylu”



„House of Cards”



Bezwzględny i przebiegły kongresman Francis Underwood (Kevin Spacey) służy społeczeństwu, jeśli ono służy jemu. Ten kongresman doprowadza rzeczy do końca. On i jego żona Claire (Robin Wright) nie cofną się przed niczym, aby zdobyć wszystko. Ten znakomity dramat polityczny ukazuje mroczny świat chciwości, seksu i korupcji we współczesnym Waszyngtonie.



„Samotnia”



W londyńskim sądzie, od lat toczy się sprawa pomiędzy członkami rodziny Jarndyce. Są w nią zaangażowane całe rodziny, a wciąż odwlekające się zakończenie procesu, wielu doprowadziło do bankructwa i upadku. Filantrop, John Jarndyce, postanawia nie dopuścić do tego aby proces zawładnął całym jego życiem. Przyjmuje na wychowanie dwójkę dzieci Adę Claire i Richarda Carstonea, do opieki nad którymi zatrudnia młodą Esther Summerson – kobietę, która dorastała w biedzie nieświadoma swojego pochodzenia. Jedną z osób zaangażowanych w sprawę Jarndyców, jest Lady Dedlock, której adwokat odkrywa, że jego pracodawczyni miała kiedyś romans, z którego ma córkę: Esther. Zanim jednak, adwokat Turlington zdoła przekazać wieści mężowi Lady, zostaje zamordowana…



„Fleabag”



Fleabag wraca późno do domu atakowana przez jaskrawe światła miasta, przez neony i reklamy. Takie miasto to mieszanka hedonizmu i …przerażenia. Jaka naprawdę jest Fleabag? Najchętniej przywdziewa maskę oschłej, złej, seksualnie wyzwolonej, a nawet: wyuzdanej dziewczyny, która „wszystko już widziała", która zmienia partnerów jak rękawiczki, niczym i nikim się nie przejmując. Jaka jest naprawdę? Samotna, pogrążona w żalu, ciekawa i próbująca zrozumieć świat, w który się rzuca i którego się boi. Panicznie boi się wszystkich, którzy staną „za blisko" i odkryją jej delikatność. Boi się zranienia. Nasz serial to feria wyznań młodej kobiety; na przemian śmiesznych i rozdzierających serce. Jest bardzo zagubiona i wciąż nie wie, co robić ze swoim życiem...

Top brytyjskich seriali na Prime Video – 15 tytułów z oceną powyżej 7/10Czytaj też:

4 nowe serialowe hity na Disney+. Ludzie mają na ich punkcie bzika