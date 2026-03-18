„Każdy kolejny odcinek lepszy od poprzedniego”. Krytycy dają mu prawie 8/10 gwiazdek

„Każdy kolejny odcinek lepszy od poprzedniego”; „Żaden serial nie jest w stanie mnie już tak zachwycić”; „Prawdziwe arcydzieło gatunku”; „Serial wbija w fotel i jest naprawdę nieprzewidywalny. Postacie bardzo wyraziste a jednocześnie nieprzeniknione i mroczne – nie wiesz na co je stać”; „Nie spotkałem drugiego takiego wciągającego zlepku spraw z psychopatami jak w tym serialu. Idealnie wyważony”; „Ten serial ma tylko jedną wadę, mianowicie jest za krótki, reszta jest dopracowana do perfekcji, szczególnie soundtrack” – piszą o tym serialu widzowie, a krytycy dają mu ocenę 7,6/10.

Przez lata „Luther” Neila Crossa stał się prawdziwym wyznacznikiem tego, jaki powinien być dobry kryminał. I choć sezony nie są równe – cała historia „mrocznego rycerza Londynu” wciąga na tyle, że trudno się od niej oderwać.

Jeden z najlepszych kryminalnych seriali ostatnich lat. Gdzie go oglądać?

Pracujący w londyńskiej jednostce zajmującej się poważnymi przestępcami detektyw Luther (Idris Elba) jest ofiarnym policjantem, doskonałym śledczym i błyskotliwym geniuszem. Rozwiązywanie kryminalnych spraw jest jego obsesją dlatego bywa brutalny i niebezpieczny. Luther toczy psychologiczne pojedynki z przestępcami. Jego praca jest jak potyczka myśliwego ze zwierzyną, drapieżnika z ofiarą. Stawka staje się coraz wyższa i detektyw coraz bardziej osobiście się angażuje w sprawy. Jego samotnicze nawyki mogą doprowadzić go na skraj przepaści.

W produkcji oprócz Idrisa Elby zobaczycie między innymi Ruth Wilson, Warrena Browna czy Michaela Smiley'a.

Serial „Luther” w Polsce oglądać można na platformach Canal+ oraz Prime Video. Produkcja liczy 5 sezonów i każdy z nich dostępny jest w wymienionych serwisach streamingowych.

4 nowe serialowe hity na Disney+. Ludzie mają na ich punkcie bzikaCzytaj też:

Top brytyjskich seriali na Prime Video – 15 tytułów z oceną powyżej 7/10